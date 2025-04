4 kwietnia otworzono koperty z programami ubiegających się o stanowisko. To Jacek Jabrzyk, Magdalena Piekorz, Adam Sroka, Przemysław Tejkowski, Leszek Zduń.

Przemysław Tejkowski to były dyrektor Radia Rzeszów za rządów PiS, wcześniej dyrektor teatru w Rzeszowie, aktor. Jak pisał w październiku 2024 r. portal „Rzeszów News”, „prawomocnym wyrokiem sądowym został zobowiązany do przeprosin byłej dziennikarki rozgłośni oraz wypłaty zadośćuczynienia w sprawie o mobbing. Wyrok zapadł w 2022 r., jednak przeprosiny opublikowano dopiero teraz”.

Sytuację skomentował Przemysław Chruściel z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:

„Pan Przemysław Tejkowski jest jednym z pięciu kandydatów, którzy przeszli pozytywnie I etap konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (ocenę formalną). Komisja konkursowa jednomyślnie zadecydowała o dopuszczeniu tego kandydata do II etapu.

Nadmieniam, że zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, wśród przedłożonych Komisji dokumentów znajduje się oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o tym, że nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie sądowe. Był to zresztą warunek konieczny dopuszczenia do II etapu konkursu: indywidualnych rozmów z Komisją, podczas których omówione będą m.in. przedłożone przez kandydatów koncepcje funkcjonowania Teatru. To spotkanie odbędzie się 17 kwietnia”.