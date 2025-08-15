Czy Woland pojedzie do Waszyngtonu?

Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 17.08.2025 07:32 Publikacja: 15.08.2025 15:30
August Diehl jako Woland w „Mistrzu i Małgorzacie„ Michaiła Łokszyna
Foto: Mat. Pras.
Augusta Diehla światowa publiczność może najbardziej kojarzyć z „Bękartów wojny” Quentina Tarantino. Zagrał tam diabolicznego majora gestapo Dietera Hellstroma, który w piwnicznej scenie na terenie Francji bawi się w kotka i myszkę z alianckimi oficerami w przebraniu.
Wcześniej polska publiczność mogła Diehla zobaczyć w ekranizacji „Lekcji Pana Kuki” Dariusza Gajewskiego, gdzie zagrał razem z Tomaszem Karolakiem i Andrzejem Grabowskim. Potem była rola w „Kursku” Thomasa Vinterberga, a niedawno Wolanda w „Mistrzu i Małgorzacie”. Zdjęcia kręcono w 2021 r. Nic nie zapowiadało drugiej napaści Rosji na Ukrainę, po której z dystrybucji wycofali się Amerykanie, reżyser Michaił Łokszyn za antyputinowskie wypowiedzi wspierające Ukraińców stał się w Moskwie persona non grata, a w filmie o stalinowskiej Rosji zobaczono tę współczesną. Dlatego do dziś, ta najlepsza podobno adaptacja powieści Bułhakowa nie ma szans na spotkanie z globalną publicznością.
