Augusta Diehla światowa publiczność może najbardziej kojarzyć z „Bękartów wojny” Quentina Tarantino. Zagrał tam diabolicznego majora gestapo Dietera Hellstroma, który w piwnicznej scenie na terenie Francji bawi się w kotka i myszkę z alianckimi oficerami w przebraniu.

Wcześniej polska publiczność mogła Diehla zobaczyć w ekranizacji „Lekcji Pana Kuki” Dariusza Gajewskiego, gdzie zagrał razem z Tomaszem Karolakiem i Andrzejem Grabowskim. Potem była rola w „Kursku” Thomasa Vinterberga, a niedawno Wolanda w „Mistrzu i Małgorzacie”. Zdjęcia kręcono w 2021 r. Nic nie zapowiadało drugiej napaści Rosji na Ukrainę, po której z dystrybucji wycofali się Amerykanie, reżyser Michaił Łokszyn za antyputinowskie wypowiedzi wspierające Ukraińców stał się w Moskwie persona non grata, a w filmie o stalinowskiej Rosji zobaczono tę współczesną. Dlatego do dziś, ta najlepsza podobno adaptacja powieści Bułhakowa nie ma szans na spotkanie z globalną publicznością.