Kożuchowska, Seniuk, Sarzyńska zagrają na wrocławskim dworcu PKP

Scena Letnia Teatru „Po Kolei” zaprasza do Sali Sesyjnej Dworca Głównego PKP we Wrocław na weekendowe spektakle z udziałem Małgorzaty Kożuchowskiej, Anny Seniuk, Olgi Sarzyńskiej, Justyny Szafran i Sambora Dudzińskiego.

Publikacja: 08.08.2025 10:28

Gwiazdy „Teatru po kolei"

Foto: Mat. Pras.

Jacek Cieślak

Wrocławski dworzec słynął kiedyś z tego, że działało tam kino umilające czas nie tylko oczekującym na pociąg. Teraz PKP wpadły na świetny sposób uruchomienia sceny teatralnej i można być pewnym, że proponowane spektakle będą chcieli obejrzeć nie tylko wrocławianie, lecz także osoby m.in., które mogą na przedstawienie przyjechać, a potem wrócić do domu. Teatromani spędzający wakacje w okolicy też są brani pod uwagę.

Małgorzata Kożuchowska, Anna Seniuk, Olga Sarzyńska we Wrocławiu

Nie ma wątpliwości – szansa zobaczenia najsłynniejszych polskich aktorek – m.in. Małgorzaty Kożuchowskiej i Anny Seniuk, kojarzonych również z Teatrem Narodowym w Warszawie – jest wyjątkowa.

Konkrety są następujące: w wybrane sierpniowe dni (9-10, 13-14 i 16-17 sierpnia) o godzinie 18.00 na pierwszym piętrze dworca PKP Wrocław Główny wystąpią znani polscy artyści: Małgorzata Kożuchowska, Anna Seniuk, Olga Sarzyńska, Justyna Szafran i Sambor Dudziński.

Ideą przedsięwzięcia jest przeniesienie autorskich sztuk Tomasza Mana w nowy wymiar. Zgodnie z zamierzeniem organizatorów, ma to być teatr wyobraźni. Muzyka i dźwięk powstają na oczach widzów – wszystko dzieje się w obecności artystów i publiczności.

W najbliższą sobotę i niedzielę 9 i 10 sierpnia na scenie pojawią się Olga Sarzyńska i Anna Seniuk w sztuce Tomasza Mana „Nie przyniosłem pokoju, ale miecz”. Tekst jest inspirowany rzeczywistością sekt oraz historią o matczynej miłości, która jest czasami nie do wytrzymania i o córce, która w imię duchowej wolności zrywa wszystkie więzy z rodziną.

Autor odsłania mechanizmy psychicznego uzależnienia, walki matki o władzę nad dzieckiem i cienką granicę między miłością a manipulacją.

W kolejny weekend 13-14 sierpnia Małgorzata Kożuchowska i Sambor Dudziński pokażą się w spektaklu „Kochanie jesteśmy”. To historia ojca, córki i matki opowiedziana na tle wojennego chaosu, o rodzinie wystawionej na próbę, o odpowiedzialności i o ojcostwie.

16 i 17 sierpnia można będzie zobaczyć Justynę Szafran w „Dzisiaj Madonna”. To podróż przez emocje, ambicje i dramaty artystki, która jest fanką Madonny i z pasją śpiewa jej piosenki. Kobieta walczy o swoje marzenia w świecie pełnym oczekiwań, uprzedzeń i trudnych wyborów.

Pierwszy spektakl z serii odbył się 3 sierpnia. Wystawiono wówczas sztukę „Kochaj” z udziałem Marzenny Wojak i Adama Woronowicza.

Teatr na dworcu PKP we Wrocławiu

Za muzyczną stronę projektu odpowiada Paweł Romańczuk – lider formacji Małe Instrumenty, który przygotował instalację dźwiękową współgrającą z akcją sceniczną. Za wizualizacje odpowiada Zuzanna Piekarska-Opara, a za scenografię Anetta Piekarska-Man.

Dodatkową atrakcją będą specjalne oprowadzania po wystawie „Nieposłuszne Gwiazdy” w Galerii BWA. Zwiedzanie rozpocznie się o godzinie 17.30, czyli pół godziny przed rozpoczęciem spektaklu.

– Udostępnienie przez nas zabytkowej Sali Sesyjnej Dworca Głównego we Wrocławiu na potrzeby kulturalne to przykład, jak dworce kolejowe mogą zyskiwać nowe funkcje, być jeszcze lepiej zagospodarowane, stawać się miejscem spotkań dla szerokiej społeczności, a także tworzyć dialog między historią a nowoczesnością – powiedział z dumą członek zarządu PKP S.A. Andrzej Bułczyński.

Współorganizatorami wydarzenia są PKP S.A. oraz BWA Wrocław Główny. Projekt współfinansowany jest przez Wydział Kultury Miasta Wrocław.

Źródło: rp.pl

