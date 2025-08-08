Wrocławski dworzec słynął kiedyś z tego, że działało tam kino umilające czas nie tylko oczekującym na pociąg. Teraz PKP wpadły na świetny sposób uruchomienia sceny teatralnej i można być pewnym, że proponowane spektakle będą chcieli obejrzeć nie tylko wrocławianie, lecz także osoby m.in., które mogą na przedstawienie przyjechać, a potem wrócić do domu. Teatromani spędzający wakacje w okolicy też są brani pod uwagę.

Małgorzata Kożuchowska, Anna Seniuk, Olga Sarzyńska we Wrocławiu

Nie ma wątpliwości – szansa zobaczenia najsłynniejszych polskich aktorek – m.in. Małgorzaty Kożuchowskiej i Anny Seniuk, kojarzonych również z Teatrem Narodowym w Warszawie – jest wyjątkowa.

Konkrety są następujące: w wybrane sierpniowe dni (9-10, 13-14 i 16-17 sierpnia) o godzinie 18.00 na pierwszym piętrze dworca PKP Wrocław Główny wystąpią znani polscy artyści: Małgorzata Kożuchowska, Anna Seniuk, Olga Sarzyńska, Justyna Szafran i Sambor Dudziński.

Ideą przedsięwzięcia jest przeniesienie autorskich sztuk Tomasza Mana w nowy wymiar. Zgodnie z zamierzeniem organizatorów, ma to być teatr wyobraźni. Muzyka i dźwięk powstają na oczach widzów – wszystko dzieje się w obecności artystów i publiczności.