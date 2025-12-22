Aktualizacja: 22.12.2025 10:55 Publikacja: 22.12.2025 09:41
Destylarnia pozostanie zamknięta, ponieważ firma chce wykorzystać ten czas jako „okazję do zainwestowania w modernizację zakładu” – cytuje komunikat firmy BBC.
Producenci w Kentucky – stanie słynącym z produkcji bourbona – mierzą się z niepewnością, częściowo związaną z polityką handlową prezydenta Donalda Trumpa.
Marka należy do japońskiego giganta branży alkoholowej Suntory Global Spirits, który zatrudnia ponad 1000 osób w swoich zakładach w Kentucky. Firma poinformowała, że pozostałe jej operacje w stanie – w tym inna destylarnia oraz zakłady rozlewnicze i magazynowe – będą funkcjonować w przyszłym roku bez przerw.
Otwarte pozostanie także centrum dla zwiedzających w Kentucky. Jim Beam dodał również, że analizuje sposób wykorzystania swojej siły roboczej w czasie przerwy produkcyjnej i prowadzi rozmowy ze związkami zawodowymi – informuje BBC.
W październiku branżowa organizacja Kentucky Distillers’ Association (KDA) poinformowała, że ilość bourbona magazynowanego w całym stanie osiągnęła rekordowy poziom – ponad 16 milionów beczek.
Destylarnie ponoszą koszty związane z tym zapasem, ponieważ stan pobiera podatki od dojrzewających beczek alkoholu. Według organizacji branżowej producenci z Kentucky zapłacili w tym roku 75 mln dolarów podatków od dojrzewających beczek, co oznacza wzrost o 27 procent w porównaniu z 2024 rokiem – informuje CNN.
Amerykańscy producenci alkoholi zostali boleśnie dotknięci cłami Donalda Trumpa. „Znaczna część ekspansji z ostatniej dekady była ukierunkowana na wzrost globalny” – podkreśliła KDA w październiku, wzywając do „szybkiego powrotu do wzajemnego handlu bez ceł”.
Na sprzedaż alkoholu wpłynęły również napięcia handlowe między USA a Kanadą – na początku roku większość kanadyjskich prowincji zaczęła bojkotować amerykańskie alkohole – przypomina BBC.
Z kolei Unia Europejska w marcu zagroziła podniesieniem ceł na amerykańską whisky do 50 proc. w odwecie za amerykańskie cła na stal i aluminium. Jednak w sierpniu UE ogłosiła sześciomiesięczne zawieszenie ceł odwetowych na import z USA, obejmujące m.in. alkohole destylowane, wino oraz używane beczki.
