Rekordowe zapasy bourbona w Kentucky

W październiku branżowa organizacja Kentucky Distillers’ Association (KDA) poinformowała, że ilość bourbona magazynowanego w całym stanie osiągnęła rekordowy poziom – ponad 16 milionów beczek.

Destylarnie ponoszą koszty związane z tym zapasem, ponieważ stan pobiera podatki od dojrzewających beczek alkoholu. Według organizacji branżowej producenci z Kentucky zapłacili w tym roku 75 mln dolarów podatków od dojrzewających beczek, co oznacza wzrost o 27 procent w porównaniu z 2024 rokiem – informuje CNN.

Amerykańscy producenci alkoholi zostali boleśnie dotknięci cłami Donalda Trumpa. „Znaczna część ekspansji z ostatniej dekady była ukierunkowana na wzrost globalny” – podkreśliła KDA w październiku, wzywając do „szybkiego powrotu do wzajemnego handlu bez ceł”.

Kanada bojkotuje alkohol z USA

Na sprzedaż alkoholu wpłynęły również napięcia handlowe między USA a Kanadą – na początku roku większość kanadyjskich prowincji zaczęła bojkotować amerykańskie alkohole – przypomina BBC.

Z kolei Unia Europejska w marcu zagroziła podniesieniem ceł na amerykańską whisky do 50 proc. w odwecie za amerykańskie cła na stal i aluminium. Jednak w sierpniu UE ogłosiła sześciomiesięczne zawieszenie ceł odwetowych na import z USA, obejmujące m.in. alkohole destylowane, wino oraz używane beczki.