To dobrze koresponduje z Kazimierzem i jego królewskim patronem, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Teraz Dwa Brzegi są w pełni cyfrowym festiwalem.

Jednak nie wszystko się jeszcze udało. Od początku marzę, żeby powstał w Kazimierzu obiekt multifunkcyjny, który mógłby służyć jako sala kinowa, teatralna, muzyczna, konferencyjna w zależności od potrzeb. To byłby ośrodek służący mieszkańcom i przyjeżdżającym do Kazimierza przez cały rok. To jest piękne miejsce, pełne historii i odniesień do sztuki, więc warto, by mogło być przestrzenią dla wielu wydarzeń artystycznych, nie tylko Dwóch Brzegów. Tu odbywa się kilka ciekawych festiwali, np. Kazimiernikejszyn – festiwal muzyczny, ale zawsze w plenerze, czyli zależny jest od pogody. Może właśnie Złoty Medal Gloria Artis będzie dla mnie impulsem, żeby doprowadzić ten pomysł do realizacji.

Jak ważny jest dla ciebie optymizm, witalność, które widzimy nie tylko przed kamerą, ale też w festiwalowym namiocie mieszczącym 850 osób czy w czasie spotkań z gwiazdami?

Skąd się bierze? Robię to, co lubię! Mnie naprawdę pasjonuje poznawanie nowych zjawisk w sztuce i możliwość dzielenia się tym z innymi. Możliwość zapraszania twórców, aktorek i aktorów, rozmowa z nimi na temat tego, co zrobili i co zrobią. Zarażanie innych fascynacją kulturą. To nie jest praca „od godziny do godziny”, ale taki tryb mi odpowiada. Gdy widzę i słyszę, jak publiczność Dwóch Brzegów dyskutuje na temat prezentowanych filmów, jak staje się coraz bardziej wyrafinowana w swoich sądach i ocenach, otwarta, tolerancyjna – to optymizm rośnie.

Czy kultura musi padać ofiarą polityki i zmiany rządów?

Kultura z natury swojej jest apolityczna. Jednak zdarza się, że politycy wykorzystują ją do swoich celów i w ten sposób niszczą, dzieląc twórców na lepszych i gorszych. Dlatego muszę powiedzieć, że w Kazimierzu od początku naszym celem jest bycie otwartym na różne spojrzenia i światopoglądy, które reprezentują nasi widzowie, bo to jest duża grupa ludzi z całej Polski.

Lubelszczyzna ma bardziej konserwatywny elektorat niż reszta Polski.

Był czas, kiedy tworzono tu „Strefy wolne od LGBT+” i wtedy otwarcie rozmawialiśmy z przedstawicielami lokalnych władz, że przecież to nie ma najmniejszego sensu, bo każdy z nas decyduje o swojej wolności i wyznacza swoje moralne i obyczajowe granice. Tak więc polityka to jest rzecz, której negatywnego wpływu chcielibyśmy uniknąć, ale ona, oczywiście, wdziera się do kultury.