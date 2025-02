Rekord Teatru TV, gra Krzysztofik, Grabowski. Powrót Cezarego Pazury

Spektakl Teatru Telewizji „Wizyta starszej pani” Friedricha Dürrenmatta wyreżyserowany przez Małgorzatę Bogajewską, dyrektorkę Teatru Ludowego w Krakowie, osiągnął 17 lutego znakomity wynik - był najchętniej oglądaną premierą od czerwca 2020 roku.

Reklama

„Wizyta starszej pani" w Teatr TV

W momencie najwyższej oglądalności oglądało go aż 665 tys. widzów. Generalnie obejrzało go 538 tys. widzów, co dało udział na poziomie 4,5 proc. wszystkich anten. Była to najliczniej oglądana premiera spektaklu Teatru Telewizji od prawie 5 lat.

„Wizyta starszej pani” to klasyk teatru XX w., który gościł już w Teatrze TV w reżyserii Jerzego Gruzy (1971) i Waldemara Krzystka (2002).

Czytaj więcej Kultura Martyna Krzysztofik przed premierą „Ulissesa“: Nie miałam przywilejów Kiedy pierwszy raz udało mi się powiedzieć monolog w całości, upadłam na kolana i się poryczałam. Dobrnęłam pamięciowo do końca! To już był wyczyn - mówi aktorka odgrywająca rolę Molly Bloom w spektaklu, który dziś wieczorem ma premierę w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.

Treść jest następująca: miasteczko Güllen podupada w obliczu kryzysu gospodarczego. Jedynej szansy na poprawę sytuacji ekonomicznej władze upatrują w wizycie dawnej mieszkanki miasteczka. Klara Zachanassian (Małgorzata Hajewska-Krzysztofik), miliarderka słynąca z hojności, gotowa jest wesprzeć miasteczko, stawia jednak kontrowersyjny warunek. W zamian za datek oczekuje „wymierzenia sprawiedliwości” dawnemu kochankowi (Alfreda Illa gra Andrzej Grabowski), który niegdyś mocno ją skrzywdził. Tytułowa „starsza pani” skazuje go w ten sposób na karę śmierci.