Wydarzenia i decyzje ostatnich tygodni potwierdzają, że racjonalizm działania nie obowiązuje, przynajmniej w Poznaniu. Trzy tygodnie temu ogłoszono tu konkurs na dyrektora Teatru Wielkiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 lipca, przesłuchania kandydatów mają się zacząć podobno w kolejnym miesiącu. Nowy szef największej poznańskiej instytucji kulturalnej powinien pojawić się w pracy 1 września, inaczej teatrem nie będzie miał kto się zająć.

Najpierw był konkurs w Operze Narodowej

Jeszcze pół roku temu wydawało się, że wszystko potoczy się spokojnie. Wiadomo było, że z końcem obecnego sezonu zamknie się kadencja obecnej dyrektorki Teatru Wielkiego w Poznaniu, prowadzącej go od 13 lat Renaty Borowskiej-Juszczyńskiej. Zarząd województwa dobrze oceniał jej dokonania i zamierzał przedłużyć kontrakt. Zbiegło to się jednak z zaproszeniem jej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do udziału w zamkniętym konkursie na dyrektora Opery Narodowej. Można to było traktować jako potwierdzenie ważnej roli, jaką Renata Borowska-Juszczyńska odgrywa w polskim życiu teatralnym, w rzeczywistości wstrzymało proces decyzyjny w Poznaniu w sprawie tamtejszego Teatru Wielkiego. Należało przecież poczekać na rozstrzygnięcia konkursowe w Warszawie.

Gdy w sprawie Opery Narodowej wreszcie one zapadły także ze znacznym opóźnieniem, okazało się, że ministra Hanna Wróblewska – nie bacząc na wcześniejsze zamiary poznański władz – zażądała przeprowadzenia w poznańskim Teatrze Wielkim konkursu.

Dwa operowe Oscary dla Poznania

Okres niepewności i coraz większych zawirowań sprawił, że w Poznaniu zaczęły się rozmaite rozgrywki zakulisowe, całkiem zresztą naturalne w takich sytuacjach. Chętnych nie brakuje do objęcia Teatru Wielkiego, który za dyrekcji Renaty Borowskiej-Juszczyńskiej stał się obok Opery Narodowej drugą polską instytucją mocno obecną w europejskim życiu operowym. Świadczą o tym chociażby dwa tzw. operowe Oscary (International Opera Award) zdobyte za nowatorskie inscenizacje dzieł Stanisława Moniuszki („Paria” i „Jawnuta”) czy działalność dyr. Borowskiej-Juszczyńskiej w stowarzyszeniu Opera Europa oraz na World Opera Forum.