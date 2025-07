Mottem tegorocznego festiwalu jest fraza: „Słowa, słowa, słowa” z „Hamleta”. Hamlet, wypowiadając tę sentencję krytykuje pustosłowie i hipokryzję. Organizator festiwalu Gdański Teatr Szekspirowski przywołuje frazę również w kontekście mediów społecznościowych i cyfrowej komunikacji.

Ukraińska „Burza” ze Lwowa

Na początek festiwalu 25 lipca zaplanowano ukraińską „Burzę” w reżyserii Oksany Dmitrijevej Narodowego Akademickiego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego im. Marii Zankovetskiej we Lwowie.

Światowej sławy szekspirolog, dyrektor Shakespeare Institute w Stratford-upon-Avon, Michael Dobson napisał o spektaklu: „Burza” Oksany Dmitrijevej – którą zobaczyłem na festiwalu w Iwano-Frankiwsku w czerwcu 2024 roku – to po prostu najinteligentniejsza, najbardziej pomysłowa i logicznie spójna interpretacja tej sztuki, jaką widziałem w ciągu półwiecza oglądania takich przedstawień. To smutna bajka dla dorosłych o niezdolności ludzkości do dorastania, o megalomanii i szalonym świecie. Dano nam raj, a my zamieniamy go w piekło”.

27 lipca G. Garage Shakespeare-dô Company z Japonii zaprezentuje „Ryszarda II” w reżyserii Kochi Yamato, który ma bogate doświadczenie w wystawianiu dzieł Szekspira w stylu teatru noh. Liryczna muzyka zespołu Mama!milk i Emi Eleonory, japońskie kostiumy autorstwa słynnego Shingo Tokihiro – pozwalają Ryszardowi II na reinkarnację we współczesnym świecie.