Aktualizacja: 31.10.2025 22:17 Publikacja: 31.10.2025 21:08
Elżbieta Penderecka, działaczka kulturalna, wdowa po kompozytorze Krzysztofie Pendereckim. Fotografia z 2 kwietnia 2023 r.
Foto: PAP/Rafał Guz
O swoich korzeniach rodzinnych tak kiedyś opowiadała: „Mój ojciec był prawnikiem i muzykiem. Ale w powojennym ustroju nie chciał pracować jako prawnik, został profesorem akademii muzycznej i koncertmistrzem sekcji wiolonczel w orkiestrze Filharmonii Krakowskiej. I tam poznałam przyszłego męża”. Miała wtedy 19 lat, studiowała fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, Krzysztof Penderecki, starszy od niej o 14 lat, był już wtedy kompozytorem znanym nie tylko w Polsce i mężczyzną o ustabilizowanym życiu rodzinnym. Kiedy jednak się poznali, świat dla obojga zmienił się całkowicie i niemal błyskawicznie.
Po ogromnym sukcesie „Pasji według św. Łukasza” Krzysztof Penderecki stał się kompozytorem rangi światowej, a Elżbieta Penderecka już jako żona sławnego kompozytora postanowiła zająć się jego sprawami. Kogoś takiego zresztą bardzo potrzebował. On – wielki twórca zajęty nowymi projektami i ona, kobieta niesłychanie precyzyjna w działaniu stanowili wręcz idealną parę.
Czytaj więcej
Jest 30 marca 1966 roku. Krzysztof Penderecki przedstawia swoją „Pasję wg św. Łukasza”. To Jego d...
– Krzysztof przyzwyczaił się, że zawsze organizowałam mu życie, wiedziałam, gdzie i kiedy ma koncerty. Od lat prowadzę jego sekretariat – powiedziała po latach ich małżeństwa. Dbała o to, by miał spokój i możliwość pracy twórczej w swoim bardzo napiętym harmonogramie. To ona pamiętała o wszystkich jego terminach, ale także o tym, by przed koncertem zawsze czekał na niego frak i śnieżnobiała koszula. To ona potrafiła stworzyć odpowiednią atmosferę do jego niezliczonych spotkań z wieloma artystami, dyrektorami instytucji muzycznych, a także politykami.
Elżbieta Penderecka nie ograniczała się jednak do roli żony sławnego kompozytora. Wiedząc, że dzięki mężowi ma dostęp do sławnych artystów, sama postanowiła zająć się organizowaniem życia muzycznego. Pierwsze doświadczenia zdobywała na początku lat 90. pomagając mężowi w prowadzeniu Festiwalu im. Pablo Casalsa w San Juan Portoryko, którego Krzysztof Penderecki był przez dziesięć lat dyrektorem artystycznym.
W tym samym czasie współtworzyła w Polsce jedną z pierwszych prywatnych agencji artystycznych, Heritage Promotion of Music and Art. W drugiej połowie lat 90. coraz mocniej zresztą angażowała się w organizację życia muzycznego w Polsce. To przy jej aktywnym udziale powstała Sinfonietta Cracovia, dziś jedna z czołowych orkiestr Krakowa. Była przewodniczącą rady programowej Festiwalu Kraków 2000 – Europejskie Miasto Kultury, zorganizowała cykl „Koncerty wielkich mistrzów – Elżbieta Penderecka zaprasza”, na których wystąpili w Polsce tak sławni artyści jak Mścisław Rostropowicz czy Jessye Norman.
Dzięki zdobytym wówczas doświadczeniom menedżerskim stworzyła w 1997 r. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Okazał się największym projektem jej życia, odbywał się początkowo w Krakowie, a od 2004 r. w Warszawie. Był inspiracją do kolejnych projektów, jakie w kolejnych latach podjęła Elżbieta Penderecka.
Wielkanocny Festiwal Beethovenowski stał jedną z największych imprez muzycznych w Polsce, znaną także w Europie. Co roku przyciągał do Warszawy melomanów z wielu krajów. Występowali na nim wybitni artyści i najsławniejsze zespoły. Oczywiście działo się tak dzięki pozycji, jaką miał w świecie Krzysztof Penderecki, ale Elżbieta Penderecka potrafiła stworzyć tak niesamowitą, ciepłą i pełną życzliwości atmosferę na swoim festiwalu, że artyści ci chętnie do Polski wracali.
Rozwój festiwalu przyczynił się do powołania w Polsce Stowarzyszenia Ludwiga van Beethovena, którego Elżbieta Penderecka została dyrektorem generalnym. Prowadzi ono działalność impresaryjną, promując w Polsce i na świecie najzdolniejszych polskich muzyków, prowadzi inne festiwale, choćby kameralny Festiwal romantycznych kompozycji w Warszawie, promuje polską muzykę w wielu miejscach na świecie.
Czytaj więcej
W Filharmonii Narodowej zostały zaprezentowane fragmenty „Fedry”, którą Krzysztof Penderecki chci...
Była kobietą o niespożytej energii, przy licznych zobowiązaniach własnych i swojego męża, któremu towarzyszyła w niekończących się podróżach, miała zawsze czas dla innych. Cechowała ją niewiarygodna pamięć do twarzy i nazwisk, co sprawiało, że potrafiła natychmiast nawiązać kontakt z każdym, nawet jeśli ich spotkanie odbywało się wiele lat temu. To sprawiało, że cieszyła się tak ogromną sympatią
Jako żona Krzysztofa Pendereckiego obracała się w wielkim świecie, w Polsce z troskliwością przypatrywała się wszystkim nowym talentom. To dzięki niej powstała na przykład Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, grupująca młodych muzyków. Wprowadzała na estrady nowych solistów. To z myślą o kolejnych pokoleniach zaangażowała się wraz z mężem w powstanie Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach.
Bardzo przeżyła śmierć Krzysztofa Pendereckiego w 2020 r. , w ostatnich tygodniach jego życia była przy nim niemal 24 godziny na dobę. Te traumatyczne przeżycia były niewątpliwie przyczyną jej ciężkiej choroby, po której wydawało się, że już się nie podniesie. A jednak kolejny raz pokazała, jak silną jest kobietą. Zaczęła znowu chodzić, odzyskała mowę, wróciła do organizowania swojego ukochanego Wielkanocnego Festiwalu Beethovenowskiego. A przede wszystkim wiedziała, że ma także kolejne, ważne zadanie – opieka nad spuścizną Krzysztofa Pendereckiego. W 2023 r. zorganizowała obchody 90. rocznicy jego urodzin, a poza tym była wszędzie tam, gdzie wykonywano jego utwory. A ponieważ muzyka Pendereckiego cieszy się nadal ogromnym uznaniem, miała naprawdę niesłychanie wiele obowiązków.
Czytaj więcej
Opublikowane właśnie noty przyznawane uczestnikom we wszystkich etapach Konkursu Chopinowskiego p...
Nie chciała przyjąć do wiadomości, że ma ich nadmiar, a sił nie aż tak wiele. Odeszła nagle tuż przed kolejnym ważnym dla niej wydarzeniem, jakim miało być wykonanie na listopadowym Festiwalu Eufonie „Pasji według św. Łukasza”, dzieła, od którego zaczęła się wspólna droga Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
O swoich korzeniach rodzinnych tak kiedyś opowiadała: „Mój ojciec był prawnikiem i muzykiem. Ale w powojennym ustroju nie chciał pracować jako prawnik, został profesorem akademii muzycznej i koncertmistrzem sekcji wiolonczel w orkiestrze Filharmonii Krakowskiej. I tam poznałam przyszłego męża”. Miała wtedy 19 lat, studiowała fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, Krzysztof Penderecki, starszy od niej o 14 lat, był już wtedy kompozytorem znanym nie tylko w Polsce i mężczyzną o ustabilizowanym życiu rodzinnym. Kiedy jednak się poznali, świat dla obojga zmienił się całkowicie i niemal błyskawicznie.
Nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej, ustanowiona w 2011 roku, należy do najważniejszych wyróżnień w polskim życiu...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Wystawa „Niech nas widzą!” na Zamku Królewskim w Warszawie pokazuje na czym polega komunikacja wizualna poprzez...
Miliard złotych wsparcia dla bibliotek, wzrost czytelnictwa, lepsze wyposażenie szkół, partnerstwa z samorządami...
- Poprzez śmiech i absurd także można dochodzić do metafizycznych pytań - mówi dyrektorka Muzeum Narodowego w Wa...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
W Kopenhadze, stolicy designu, ogłoszono czterech zwycięzców prestiżowej nagrody. Polski okap kuchenny Mono Ciar...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas