O swoich korzeniach rodzinnych tak kiedyś opowiadała: „Mój ojciec był prawnikiem i muzykiem. Ale w powojennym ustroju nie chciał pracować jako prawnik, został profesorem akademii muzycznej i koncertmistrzem sekcji wiolonczel w orkiestrze Filharmonii Krakowskiej. I tam poznałam przyszłego męża”. Miała wtedy 19 lat, studiowała fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, Krzysztof Penderecki, starszy od niej o 14 lat, był już wtedy kompozytorem znanym nie tylko w Polsce i mężczyzną o ustabilizowanym życiu rodzinnym. Kiedy jednak się poznali, świat dla obojga zmienił się całkowicie i niemal błyskawicznie.

Żona sławnego kompozytora

Po ogromnym sukcesie „Pasji według św. Łukasza” Krzysztof Penderecki stał się kompozytorem rangi światowej, a Elżbieta Penderecka już jako żona sławnego kompozytora postanowiła zająć się jego sprawami. Kogoś takiego zresztą bardzo potrzebował. On – wielki twórca zajęty nowymi projektami i ona, kobieta niesłychanie precyzyjna w działaniu stanowili wręcz idealną parę.

– Krzysztof przyzwyczaił się, że zawsze organizowałam mu życie, wiedziałam, gdzie i kiedy ma koncerty. Od lat prowadzę jego sekretariat – powiedziała po latach ich małżeństwa. Dbała o to, by miał spokój i możliwość pracy twórczej w swoim bardzo napiętym harmonogramie. To ona pamiętała o wszystkich jego terminach, ale także o tym, by przed koncertem zawsze czekał na niego frak i śnieżnobiała koszula. To ona potrafiła stworzyć odpowiednią atmosferę do jego niezliczonych spotkań z wieloma artystami, dyrektorami instytucji muzycznych, a także politykami.

Menedżerka życia muzycznego

Elżbieta Penderecka nie ograniczała się jednak do roli żony sławnego kompozytora. Wiedząc, że dzięki mężowi ma dostęp do sławnych artystów, sama postanowiła zająć się organizowaniem życia muzycznego. Pierwsze doświadczenia zdobywała na początku lat 90. pomagając mężowi w prowadzeniu Festiwalu im. Pablo Casalsa w San Juan Portoryko, którego Krzysztof Penderecki był przez dziesięć lat dyrektorem artystycznym.