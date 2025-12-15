Spór o Muzeum Literatury

Obejmując ministerstwo w 2024 r. Hanna Wróblewska zapowiedziała zerwanie ze sposobem rozdzielania dyrektorskich stanowisk przez rząd PiS, który kierował się niemal wyłącznie kryteriami ideowo–politycznymi. Od tej pory miały obowiązywać przejrzyste wybory dokonywane specjalną drogą konkursową.

Szybko okazało się, że od tej zasady będą wyjątki, kiedy to w 2004 r. min. Wróblewska powierzyła Instytut Teatralny osobie, której członkowie komisji konkursowej przyznali jedynie jeden głos, zaś zwycięzca otrzymał ich cztery. Najświeższy przykład tego, że werdykt konkursowy nie ma znaczenia, dostarczyła trwająca od miesięcy sprawa Muzeum Literatury w Warszawie. Marszałek Adam Struzik postanowił powołać na dyrektorkę startującą w konkursie Beatę Michalec, ale procedura wyboru zdaniem przedstawicieli ministerstwa została przeprowadzona stronniczo i bez przestrzegania obowiązujących zasad. Kilka dni temu min. Cienkowska odmówiła zgody na powołanie Beaty Michalec w Muzeum Literatury, które jest współprowadzone przez resort kultury i samorząd mazowiecki.

PiS w Kielcach łamie prawo

Pomimo nierozstrzygniętego konkursu na Dolnym Śląsku, dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. Z kolei w Radomiu prezydent nie mianował nowego dyrektora, tylko dał władzę jednemu z aktorów, mianując go p.o. dyrektora.

Prawo jest łamane w sposób jaskrawy w rządzonym przez PiS woj. świętokrzyskim, gdzie urząd marszałkowski nie nominował do dziś Jacka Jabrzyka, który w kwietniu wygrał konkurs na dyrektora Teatru im. Żeromskiego w Kielcach, mając przy tym poparcie całego zespołu. Urząd forsował swojego kandydata, próbował też wpływać na głosowanie jednej z członkiń jury. Obecnie sprawą zajmują się sądy i prokuratura, zaś min. Marta Cienkowska zaproponowała przejęcie nadzoru nad współprowadzonym przez MKiDN ważnym teatrem, który jest sparaliżowany przez polityków prawicy. Świętokrzyscy radni mają o tym dyskutować 18 grudnia.

Jak odeszli Jan Englert i Waldemar Dąbrowski

Ze zrozumiałych względów największe zainteresowanie budził wybór szefów najważniejszych scen – Teatru Narodowego i Opery Narodowej. Zarówno Jan Englert, jak i Waldemar Dąbrowski pełnili swe funkcje przez ponad dwie dekady, ale zespoły obu teatrów wyraziły chęć dalszej z nimi pracy. Min. Wróblewska postanowiła jednak poszukać następców.

Ogłoszone konkursy w formule zamkniętej wzbudziły zastrzeżenia. W kuriozalnych okolicznościach doszło do wyboru dyrektora Teatru Narodowego. Ministerstwo nie informowało, kto będzie podejmował decyzję oraz w jakim trybie, a do udziału w konkursie zostały zaproszone osoby o niezbyt imponującym dorobku. Okazały się – przykro to powiedzieć – statystami dla pojedynku Jana Klaty i Michała Kotańskiego. W przeddzień konkursu, zaplanowanego na 27 stycznia, tajemnicą pozostawał skład komisji konkursowej. Ostatecznie w głosowaniu tajnego jury 3 głosy otrzymał Jan Klata, zaś Michał Kotański – dwa. Jan Klata objął dyrekcję Teatru Narodowego od obecnego sezonu i dał już pierwszą premierę – „Termopile polskie” Tadeusza Micińskiego