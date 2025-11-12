Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Ministerstwo Kultury chce przejąć Teatr im. Żeromskiego w Kielcach

Minister kultury Marta Cienkowska oświadczyła, że wobec upolitycznienia sytuacji wokół Teatru w Kielcach, współprowadzonego przez samorząd województwa świętokrzyskiego, proponuje przejęcie placówki przez resort i nadanie jej statusu państwowego. Liczy na zgodę.

Publikacja: 12.11.2025 09:54

Teatr im. Żeromskiego w Kielcach, widownia Dużej Sceny

Teatr im. Żeromskiego w Kielcach, widownia Dużej Sceny

Foto: Mat. Pras/ Teatr im. Żeromskiego w Kielcach

Jacek Cieślak

Obecnie Teatr im. Żeromskiego w Kielcach jest współprowadzony przez samorząd Województwa Świętokrzyskiego i Ministerstwo Kultury. Decyzję taką podjął minister Piotr Gliński.

Propozycja ministry Marty Cienkowskiej jest bezprecedensowa.

Teatr im. Żeromskiego bez dyrektora

Wcześniej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Kielcach, który uznał za bezzasadną skargę Ministerstwa Kultury na bezczynność władz województwa w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego Jacka Jabrzyka.

Czytaj więcej

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Teatr
Ministerstwo Kultury zawiadamia prokuraturę w sprawie teatru w Kielcach

Przypomnijmy: chociaż w kwietniu 2025 r. Jacek Jabrzyk wygrał konkurs na dyrektora Teatru im. Żeromskiego w Kielcach, zespół powołania dyrektora się nie doczekał.

Reklama
Reklama

Zarząd województwa stwierdził, że w czasie konkursu doszło do nieprawidłowości. Wtedy resort kultury złożył skargę na bezczynność zarządu województwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) jednak ją odrzucił.

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie składało skargę kasacyjną na decyzję WSA – zapowiedział Piotr Jędrzejowski, rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpatrzenie może potrwać około pół roku.

Teatr im. Żeromskiego – co będzie dalej?

Teraz WSA ma się zająć sprawą z powództwa Jacka Jabrzyka, o czym informowało TVP Kielce.

Sugestia, że Jacek Jabrzyk może złożyć pozew znajduje się w uzasadnieniu orzeczenia WSA. Czytamy w nim: „Z kolei organ, kwestionując w całości argumentację strony skarżącej, wskazuje, że wyłoniony w konkursie kandydat na dyrektora teatru może wyłącznie wystąpić z roszczeniem cywilnoprawnym”.

Czytaj więcej

Jacek Jabrzyk wygrał konkurs na dyrektora Teatru im. Żeromskiego w Kielcach
Teatr
Jacek Jabrzyk wygrał konkurs na dyrektora Teatru im. Żeromskiego w Kielcach

Urząd Marszałkowski odmówił komentarza w tej sprawie. Jest jednak wpis marszałkini Renaty Janik na FB. Marszałek Janik napisała: „Dziś mamy jednoznaczne potwierdzenie, że zarzuty te były nieuzasadnione – zarówno Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdziły prawidłowość naszych działań”.

Reklama
Reklama

Wiadomo, że cały zarząd Województwa Świętokrzyskiego w sprawie decyzji wobec Teatru im. Żeromskiego w Kielcach był przesłuchiwany przez prokuraturę.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska świętokrzyskie Kielce Teatr im. Żeromskiego w Kielcach Jacek Jabrzyk

Obecnie Teatr im. Żeromskiego w Kielcach jest współprowadzony przez samorząd Województwa Świętokrzyskiego i Ministerstwo Kultury. Decyzję taką podjął minister Piotr Gliński.

Propozycja ministry Marty Cienkowskiej jest bezprecedensowa.

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Andrzej Seweryn
Teatr
Proces zabójcy prezydenta w dniu Święta Niepodległości w krakowskim teatrze
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
„Ruda" w Teatr TV
Teatr
W Teatrze TV wygrywa rodzinna historia
Festiwal Arcydzieł w Rzeszowie
Teatr
Festiwal Arcydzieł w Rzeszowie: „Titanic" i „Dracula" w rolach głównych
„Rohtko" Łukasza Twarkowskiego
Teatr
Brytyjskie media o Twarkowskim: jedno z najbardziej olśniewających przedstawień
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
fot. Teatr Capitol/Cezary Piwowarski
Patronat Rzeczpospolitej
Światowa prapremiera spektaklu „Pół żartem”
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama