Aktualizacja: 12.11.2025 09:59 Publikacja: 12.11.2025 09:54
Teatr im. Żeromskiego w Kielcach, widownia Dużej Sceny
Foto: Mat. Pras/ Teatr im. Żeromskiego w Kielcach
Obecnie Teatr im. Żeromskiego w Kielcach jest współprowadzony przez samorząd Województwa Świętokrzyskiego i Ministerstwo Kultury. Decyzję taką podjął minister Piotr Gliński.
Propozycja ministry Marty Cienkowskiej jest bezprecedensowa.
Wcześniej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Kielcach, który uznał za bezzasadną skargę Ministerstwa Kultury na bezczynność władz województwa w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego Jacka Jabrzyka.
Przypomnijmy: chociaż w kwietniu 2025 r. Jacek Jabrzyk wygrał konkurs na dyrektora Teatru im. Żeromskiego w Kielcach, zespół powołania dyrektora się nie doczekał.
Zarząd województwa stwierdził, że w czasie konkursu doszło do nieprawidłowości. Wtedy resort kultury złożył skargę na bezczynność zarządu województwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) jednak ją odrzucił.
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie składało skargę kasacyjną na decyzję WSA – zapowiedział Piotr Jędrzejowski, rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpatrzenie może potrwać około pół roku.
Teraz WSA ma się zająć sprawą z powództwa Jacka Jabrzyka, o czym informowało TVP Kielce.
Sugestia, że Jacek Jabrzyk może złożyć pozew znajduje się w uzasadnieniu orzeczenia WSA. Czytamy w nim: „Z kolei organ, kwestionując w całości argumentację strony skarżącej, wskazuje, że wyłoniony w konkursie kandydat na dyrektora teatru może wyłącznie wystąpić z roszczeniem cywilnoprawnym”.
Urząd Marszałkowski odmówił komentarza w tej sprawie. Jest jednak wpis marszałkini Renaty Janik na FB. Marszałek Janik napisała: „Dziś mamy jednoznaczne potwierdzenie, że zarzuty te były nieuzasadnione – zarówno Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdziły prawidłowość naszych działań”.
Wiadomo, że cały zarząd Województwa Świętokrzyskiego w sprawie decyzji wobec Teatru im. Żeromskiego w Kielcach był przesłuchiwany przez prokuraturę.
