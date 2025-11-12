Zarząd województwa stwierdził, że w czasie konkursu doszło do nieprawidłowości. Wtedy resort kultury złożył skargę na bezczynność zarządu województwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) jednak ją odrzucił.

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie składało skargę kasacyjną na decyzję WSA – zapowiedział Piotr Jędrzejowski, rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpatrzenie może potrwać około pół roku.

Teatr im. Żeromskiego – co będzie dalej?

Teraz WSA ma się zająć sprawą z powództwa Jacka Jabrzyka, o czym informowało TVP Kielce.

Sugestia, że Jacek Jabrzyk może złożyć pozew znajduje się w uzasadnieniu orzeczenia WSA. Czytamy w nim: „Z kolei organ, kwestionując w całości argumentację strony skarżącej, wskazuje, że wyłoniony w konkursie kandydat na dyrektora teatru może wyłącznie wystąpić z roszczeniem cywilnoprawnym”.

Urząd Marszałkowski odmówił komentarza w tej sprawie. Jest jednak wpis marszałkini Renaty Janik na FB. Marszałek Janik napisała: „Dziś mamy jednoznaczne potwierdzenie, że zarzuty te były nieuzasadnione – zarówno Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdziły prawidłowość naszych działań”.