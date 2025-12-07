Na maj 2026 Jan Klata, dyrektor Teatru Narodowego od obecnego sezonu planował nowy spektakl w reżyserii Piotra Cieplaka w Sali Bogusławskiego – adaptację „Prowadź swój pług przez kości umarłych” Olgi Tokarczuk. Tej premiery już, niestety, nie zobaczymy.

Piotr Cieplak i jego wspaniały teatr

Teatr Komedia, gdzie wyreżyserował „Czego nie widać”, pożegnał go następującymi słowami: „Dziś rano w Warszawie zmarł Piotr Cieplak. Reżyser, który jak nikt inny potrafił opowiadać o tym, co najważniejsze językiem klaunów i postaci przebranych za muchomory. Piotrze, jesteśmy wdzięczni, że półtora roku temu, kiedy rozpoczynałeś próby do »Czego nie widać«, zabrałeś nas jako pasażerów w swoją artystyczną podróż po »upierdliwościach życia«.

Piotr Cieplak zawsze chodził swoimi drogami, czyniąc z Rozmaitości „teatr w glanach”. Jako dyrektor artystyczny stołecznej sceny rzucił hasło „najbardziej czadowego teatru w mieście” – to wtedy debiutował „Bzikiem teatralnym” Grzegorz Jarzyna. To była przełomowa dyrekcja. Cieplak stworzył fundament pod dalszy rozwój sceny na Marszałkowskiej dokonany przez Grzegorza Jarzynę i Krzysztofa Warlikowskiego. To dzięki jego impulsowi – choć później już bez niego – Rozmaitości, a potem TR Warszawa stały się jednym z najważniejszych teatrów w Polsce.

Urodzony w 1960 r., stworzył indywidualny język sceniczny. Jako jeden z nielicznych od początku po 1989 r. podejmował wątki chrześcijańskie lub metafizyczne. Wystawił „Historyję o Chwalebnym Zmartwychwstaniu” (Teatr Współczesny we Wrocławiu i Dramatyczny w Warszawie) w rockowym stylu z Jezusem jako rockowym buntownikiem (muzykę grały Kormorany), „Historię o Miłosiernej” (Rozmaitości), „Historię Jakuba”, „Księgę Hioba”, „Historię o narodzeniu Pana Jezusa pod Dworcem Centralnym” Wojciecha Tomczyka z Teatrem Montownia.