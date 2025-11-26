Z tego artykułu się dowiesz: Jakie znaczące wydarzenia historyczne związane są z Teatrem Wielkim w Warszawie?

Dlaczego Teatr Wielki nie stał się cerkwią w XIX wieku?

Jakie były wyzwania podczas odbudowy Teatru Wielkiego w okresie powojennym?

Z jakich przyczyn Teatr Wielki utracił priorytet w kontekście inwestycji państwowych w okresie PRL?

Jakie plany modernizacji technicznej są przewidziane dla Teatru Wielkiego w najbliższych latach?

Jakie są obecne potrzeby infrastrukturalne Teatru Wielkiego?

Dokładnie 200 lat temu na placu Marywilskim, dziś zwanym placem Teatralnym, wmurowano kamień węgielny pod budowę Teatru Narodowego w Stolicy. Tak miał nazywać się gmach zaprojektowany przez Antonio Corazziego.

Dokładnie 60 lat temu po piętnastu latach odbudowy z wojennych zniszczeń – najpierw we wrześniu 1939 r., a potem w powstaniu warszawskim – oddano do użytku Teatr Wielki w kształcie, jakim zna go obecnie już kilka pokoleń Polaków.

29 listopada 2025 r. te dwie rocznice zostaną przypomniane swoistą wycieczką artystyczną przez dwa stulecia historii warszawskiego Teatru Wielkiego. Wystąpi czwórka artystów, z licznego dziś grona naszych śpiewaków odnoszących dziś sukcesy na scenach świata. To Aleksandra Kurzak, Piotr Buszewski, Andrzej Filończyk i Rafał Siwek. Początek ich wielkich karier w rozmaity sposób związany jest właśnie z Teatrem Wielkim–Operą Narodową.