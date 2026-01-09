Już 8 lutego na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej usłyszymy znakomity duet: Artura Rucińskiego i Pretty Yende. Nie jest to pierwszy wspólny występ artystów przed warszawską publicznością. Tym razem zaprezentują oni program złożony z arcydzieł klasyki operowej – zabrzmi muzyka Giuseppe Verdiego, Vincenza Belliniego oraz Giacoma Pucciniego.

Artur Ruciński – baryton specjalizujący się w repertuarze verdiowskim i stylu bel canto – należy do grona najbardziej uznanych i poszukiwanych śpiewaków operowych na świecie. Zachwyca mistrzowskim kunsztem wokalnym oraz urzekającą barwą głosu.

Urodził się w Warszawie, gdzie studiował w Akademii Muzycznej w klasie prof. Jerzego Knetiga. Swój repertuar budował podczas występów na scenach Warszawskiej Opery Kameralnej, oper w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, gdzie zadebiutował w 2002 roku partią tytułową w Eugeniuszu Onieginie. Krytyk „Polish Music Journal” pisał wówczas: „Piękny śpiew i liryzm Artura Rucińskiego były główną atrakcją wieczoru”. W kolejnych latach artysta występował m.in. jako Książę Jelecki w Damie pikowej, tytułowy Oniegin, Walentyn w Fauście Gounoda (reż. Robert Wilson), Sharpless w Madame Butterfly Pucciniego oraz Lord Ashton w Łucji z Lammermooru Donizettiego.

Przełomowym momentem w jego karierze było zaproszenie Daniela Barenboima do występu pod jego batutą w Eugeniuszu Onieginie w Deutsche Staatsoper w Berlinie w 2010 roku, u boku Rolanda Villazóna i René Pape’a.

Do największych sukcesów artysty w ostatnich sezonach należą m.in. występy w Zbójcach w Teatro La Fenice w Wenecji i na Festiwalu Verdiowskim w Parmie, udział w Trubadurze na Wiener Festwochen, pierwsza współpraca z Kirillem Pietrienką w Bayerische Staatsoper w Monachium (Eugeniusz Oniegin), udział w nowej inscenizacji Falstaffa we Frankfurcie nad Menem pod dyrekcją Bertranda de Billy’ego oraz występy w Attyli (Ezio) w Warszawie i Eugeniuszu Onieginie w Bolonii. Artysta zadebiutował także w Royal Opera House w Londynie jako Giorgio Germont oraz na Festiwalu Salzburskim jako Hrabia di Luna – partię tę wykonał następnie w Teatro La Fenice. Kolejnym ważnym debiutem był występ w mediolańskiej La Scali w Simon Boccanegrze Verdiego (Paolo Albiani).

Pretty Yende, urodzona w Republice Południowej Afryki, w stosunkowo krótkim czasie stała się jedną z najjaśniejszych gwiazd światowej sceny operowej. Po debiucie jako Micaëla w Carmen Bizeta w Łotewskim Teatrze Narodowym w Rydze wystąpiła na najważniejszych scenach świata, m.in. w Royal Opera House w Londynie, Opéra National de Paris, Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Teatro alla Scala w Mediolanie, Deutsche Oper i Staatsoper w Berlinie, Bayerische Staatsoper w Monachium, Opernhaus Zürich, Gran Teatre del Liceu w Barcelonie oraz Wiener Staatsoper.

W obecnym sezonie artystka powraca na scenę Wiener Staatsoper (Lunatyczka Belliniego), Opéra National de Paris (Olimpia w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha) oraz Royal Opera House w Londynie (Rigoletto Verdiego). Rok 2024 rozpocznie występami w Traviacie Verdiego w Staatsoper Unter den Linden w Berlinie, następnie zaśpiewa partię Adiny w Napoju miłosnym Donizettiego w Bayerische Staatsoper w Monachium. W Operze we Frankfurcie zadebiutuje jako Kleopatra w nowej inscenizacji Juliusza Cezara w Egipcie Händla (reż. Nadja Loschky), a sezon zakończy debiutem w partii tytułowej Marii Stuart Donizettiego w Teatro di San Carlo w Neapolu. Pretty Yende wystąpi również podczas licznych recitali i koncertów w Europie i na świecie oraz będzie kontynuować wyjątkową trasę koncertową z Nadine Sierrą.

Orkiestrę Teatru Wielkiego – Opery Narodowej poprowadzi Alfonso Todisco.

PROGRAM

GIUSEPPE VERDI Uwertura do opery Nabucco

Aria Elwiry Surta è la notte… Ernani, involami… Tutto sprezzo che d’Ernani z I aktu opery Ernani

Aria Hrabiego Luny Il balen del suo sorriso z II aktu opery Trubadur

Uwertura do opery Traviata

Duet Violetty i Germonta z II aktu opery Traviata

Przerwa

VINCENZO BELLINI Uwertura do opery Norma

GIUSEPPE VERDI Aria Renata Alzati… Eri tu che macchiavi quell’anima z III aktu opery Bal maskowy

Aria Leonory Tacea la notte placida… Di tale amor che dirsi z I aktu opery Trubadur

GIACOMO PUCCINI Intermezzo z opery Manon Lescaut

GIUSEPPE VERDI Duet Leonory i Hrabiego Luny Udiste?… Mira, di acerbe lagrime z IV aktu opery Trubadur

