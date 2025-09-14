Aktualizacja: 14.09.2025 17:24 Publikacja: 14.09.2025 16:49
Nejlepsze miasto świata
„Najlepsze miasto świata”, Opera narodowa, zdjęcie z próby
Foto: Janusz Marynowski
Ta opera inspirowana bestsellerową książką Grzegorza Piątka o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej powstała w sposób nietypowy. Kompozytora, autora libretta, a następnie reżysera wybierano w odrębnych konkursach zamkniętych.
– Musiałam stanąć do konkursu, bo Opera Narodowa jest moim artystycznym domem i jestem warszawianką, losy tego miasta są mi bardzo bliskie – mówi zwyciężczyni konkursu reżyserskiego, Barbara Wiśniewska. – Owszem, temat tej opery jest trudny, muzyka wymagająca, ale nie widziałam dla siebie innej możliwości.
Jej rodzina mieszka w Warszawie od pięciu pokoleń. – Moja praprababcia sprowadziła się tu w początkach XX wieku, jej mąż był ogrodnikiem w Instytucie Głuchoniemych na placu Trzech Krzyży, a ona po jego wczesnej śmierci opiekowała się tam dziećmi. Z kolei babcia w latach 50. skończyła Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej – opowiada mi Barbara Wiśniewska. – Projekt konkursowy tworzyłam opierając się na archiwalnych fotografiach mojej rodziny, a moja historia jest zapewne historią każdej rodziny, która wróciła do tego miasta, gdyż nie wyobrażała sobie, że może osiąść gdziekolwiek indziej.
Nie oznacza to, że „Najpiękniejsze miasto świata” stworzyli wyłącznie warszawiacy. – Wrocławianin napisał muzykę, a krakowianin libretto – mówił w wywiadzie dla „Ruchu Muzycznego” kompozytor Cezary Duchnowski. – Związki innych miast z odrodzeniem Warszawy, wszystkie opowieści o cegłach wywożonych do Warszawy nie tylko z Wrocławia, z Elbląga również, wzmocniły twórcze porozumienie między mną a autorem libretta Beniaminem Marią Bukowskim. Nie dało się uciec od tematu głównego, czyli historii Biura Odbudowy Stolicy, ale chcieliśmy to opowiedzieć w taki sposób, aby metafory muzyczne i tekstowe dotyczyły właściwie miast jako takich. Miast, ale też wartości.
Bohaterkami opery są dwie kobiety. Helena Syrkus stanowi syntezę architektów, którzy pracowali przed wojną, w trakcie i po, stworzyli to miasto. Powtarzali wielokrotnie, że nie nadaje się ono do życia i należy je zburzyć, zbudować od nowa. Ona po wojnie pracowała w Biurze Odbudowy Stolicy.
Druga postać wzorowana jest na amerykańskiej dziennikarce Anne Louis Strong zafascynowanej komunizmem. Z Armią Czerwoną dotarła do Polski i napisała książkę, twierdząc w niej, że odbudowa Warszawy jest niemożliwa. Symbolizuje postrzeganie przez Zachód Warszawy, w którym fascynacja łączyła się z niedowierzaniem.
„Najlepsze miasto świata” zapowiada się jako wielkie widowisko. Opera składa się z 16 scen, trzy czwarte z nich to sceny zbiorowe, niekiedy bierze w nich udział prawie 150 osób. Oprócz dwóch bohaterek ważną rolę odgrywa rozbudowany, 80-osobowy chór, wcielający się w różne postaci – od polityków i architektów po zwykłych mieszkańców. Cezary Duchnowski zadbał przy tym o muzyczne zróżnicowanie tej różnorodnej społeczności warszawskiej.
Spektakl ma jednak nie być kroniką odbudowy, realizm łączy się tu z metaforą i symbolem. – Temat jest bardzo konkretny, dlatego staramy się działać przede wszystkim obrazami, opowiedzieć historię linearnie, ale w każdej ze scen chcemy rozszerzać opowieść na sferę niewerbalną – wyjaśnia Barbara Wiśniewska. – Chóru nie traktujemy też jako zbiorowość, ale jako pojedyncze osoby, które przekazują nam swoją indywidualną historię. W ten sposób chcieliśmy zbudować miasto, którego mieszkańcy przepływają przez Wisłę z prawobrzeżnej do lewobrzeżnej Warszawy, nie wiedząc, jak bardzo została ona zniszczona. A potem orientują się, że muszą w niej żyć i ją tworzyć na nowo.
Założenia konkursowe zakładały, że „Najlepsze miasto świata” ma być dziełem dużym, nowoczesnym, multimedialnym, ale też przystępnym i atrakcyjnym zwłaszcza dla młodszego widza. Cezary Duchnowski (rocznik 1971) należy zaś do najciekawszych kompozytorów średniego pokolenia i podąża różnymi ścieżkami muzycznymi. Szczególną jego specjalnością jest muzyka komputerowa, elektroakustyczna i projekty multimedialne.
Najlepsze miasto świata
Nejlepsze miasto świata, projekt scenografi Natalii Kitamikado
Foto: Janusz Marynowski
Komputery będą odgrywać ważną rolę w operze, ale została ona napisana na dużą orkiestrę. Kompozytor zapowiada, że nie zrezygnował z własnych celów artystycznych. A Barbara Wiśniewska zdradza, że jest to opera skomponowana także dla widzów nieosłuchanych z muzyką najnowszą i może dostarczyć im wręcz przyjemności.
Pomysłodawcą powstania „Najlepszego miasta świata” jest Jarosław Trybuś. – Ponad dziesięć lat temu podczas jednego z operowych przedstawień doszedłem do wniosku, że jest to znakomite medium, by opowiedzieć o Warszawie – mówi. – Nie znalazłem jednak wówczas zrozumienia dla tego pomysłu. Wróciłem do niego po długiej przerwie i wystarczyło kilka rozmów, by pozyskać Teatr Wielki – Operę Narodową, Festiwal Warszawska Jesień, Sinfonię Varsovia i oczywiście władze Warszawy.
W piątkowej premierze w rolach głównych wystąpią Joanna Freszel (Dziennikarka) i Agata Zubel (Architektka), oktet wokalny, Sinfonia Varsovia, Chór Opery Narodowej, Chór dziecięcy „Artos”. Całość poprowadzi Bassem Akiki. Zainteresowanie dwoma pierwszymi spektaklami było tak duże, że właśnie dodano trzecie – 21 września. Kolejne odbędą się w październiku.
