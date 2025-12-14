Rozmowy w Berlinie. Zełenski gotów zrezygnować z dążenia do członkostwa w NATO

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego prezydent Wołodymyr Zełenski rozważa rezygnację z aspiracji do członkostwa Ukrainy w NATO?

Co oznaczają gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i jakie warunki stawia Zełenski?

Jakie są główne punkty sporne w negocjacjach między Ukrainą a Rosją, szczególnie w kontekście obwodu donieckiego?

Jakie stanowisko zajmuje Kreml w obliczu amerykańskich i europejskich propozycji pokojowych?

Zełenski odbył spotkanie ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem, oraz z Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta USA. Ukraiński lider udostępnił zdjęcia z negocjacji, na których obok niego siedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz, naprzeciwko amerykańskiej delegacji.

Agencja Associated Press informuje, że w nagraniach audio wysłanych dziennikarzom przez grupowy czat WhatsApp przed spotkaniami Zełenski zaznaczył, że skoro USA i niektóre kraje europejskie blokują drogę Ukrainy do NATO, Kijów liczy na gwarancje porównywalne z tymi dla członków sojuszu. Odrzucił jednak presję ze strony USA, by oddać Rosji jakiekolwiek terytoria.

– Takie gwarancje to realna szansa na powstrzymanie nowej fali rosyjskiej agresji – stwierdził. – Z naszej strony to już gest kompromisu.