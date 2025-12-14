Rzeczpospolita
Rozmowy w Berlinie. Zełenski gotów zrezygnować z dążenia do członkostwa w NATO

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że jest skłonny zrezygnować z aspiracji do członkostwa Ukrainy w NATO w zamian za solidne gwarancje bezpieczeństwa od Zachodu.

Publikacja: 14.12.2025 22:18

Negocjacje w Berlinie, 14 grudnia

Negocjacje w Berlinie, 14 grudnia

Foto: Wołodymyr Zelenski, Telegram

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego prezydent Wołodymyr Zełenski rozważa rezygnację z aspiracji do członkostwa Ukrainy w NATO?
  • Co oznaczają gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i jakie warunki stawia Zełenski?
  • Jakie są główne punkty sporne w negocjacjach między Ukrainą a Rosją, szczególnie w kontekście obwodu donieckiego?
  • Jakie stanowisko zajmuje Kreml w obliczu amerykańskich i europejskich propozycji pokojowych?

Zełenski odbył spotkanie ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem, oraz z Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta USA. Ukraiński lider udostępnił zdjęcia z negocjacji, na których obok niego siedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz, naprzeciwko amerykańskiej delegacji.

Agencja Associated Press informuje, że w nagraniach audio wysłanych dziennikarzom przez grupowy czat WhatsApp przed spotkaniami Zełenski zaznaczył, że skoro USA i niektóre kraje europejskie blokują drogę Ukrainy do NATO, Kijów liczy na gwarancje porównywalne z tymi dla członków sojuszu. Odrzucił jednak presję ze strony USA, by oddać Rosji jakiekolwiek terytoria.

– Takie gwarancje to realna szansa na powstrzymanie nowej fali rosyjskiej agresji – stwierdził. – Z naszej strony to już gest kompromisu.

Zełenski chce zgody Kongresu USA

Władimir Putin wielokrotnie podkreślał, że ukraińskie dążenie do NATO stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Rosji i było jednym z powodów inwazji z lutego 2022 r. Kreml domaga się, by w ewentualnym pokoju Ukraina całkowicie porzuciła te ambicje.

Zełenski zaznaczył, że gwarancje muszą mieć charakter prawnie wiążący, z zatwierdzeniem przez Kongres USA. Oczekuje też raportu od swojego zespołu po konsultacjach wojskowych z Amerykanami w Stuttgarcie.

Po pięciogodzinnym spotkaniu Steve Witkoff w mediach społecznościowych ogłosił „znaczący postęp” w rozmowach.

Przedstawiciele odbyli dogłębne dyskusje na temat 20-punktowego planu pokojowego, agend gospodarczych i innych kwestii. Osiągnięto znaczny postęp” – napisał Witkoff.

Główne punkty sporne

Waszyngton od miesięcy mediuje między stronami, choć Trump domaga się błyskawicznego finału wojny i irytuje się opóźnieniami. Kluczowe problemy to m.in. los obwodu donieckiego, w większości pod kontrolą Rosjan.

Rosyjski przywódca domaga się wycofania ukraińskich sił z pozostałych pod ich kontrolą fragmentów Doniecka jako warunku pokoju – Kijów stanowczo odmawia.

Zełenski ujawnił, że USA proponowały opuszczenie Doniecka przez Ukrainę i stworzenie tam zdemilitaryzowanej strefy ekonomicznej, ale uznał to za nierealne.  – To nie jest sprawiedliwe – kto miałby nią zarządzać? – pytał. – Jeśli to ma być strefa buforowa przy linii frontu z samą policją i bez wojsk, to czemu Rosjanie nie wycofaliby się symetrycznie, np. o 5–10 km w głąb swoich okupowanych ziem?

Nazwał tę sprawę „wyjątkowo drażliwą” i opowiedział się za zamrożeniem obecnej linii frontu jako uczciwym wyjściu: „Na dziś to najsprawiedliwsza opcja – zostajemy, gdzie jesteśmy”.

Uszakow zapowiada: Rosyjskie siły nie opuszczą Doniecka

Doradca Putina Jurij Uszakow w rozmowie z „Kommiersantem” ostrzegł, że rosyjska policja i Gwardia Narodowa nie opuszczą Doniecka, nawet w ramach zdemilitaryzowanej strefy.

Uszakow przewiduje długie negocjacje, bo ukraińsko-europejskie poprawki „popsuły” amerykańskie propozycje uwzględniające żądania Moskwy. W niedzielę w państwowej telewizji rosyjskiej powiedział:  – Wkłady Ukraińców i Europejczyków nie będą konstruktywne, a my wyrazimy ostry sprzeciw.

Podkreślił też, że kwestie terytorialne omawiano niedawno w Moskwie z Witkoffem i Kushnerem.  – Amerykanie dobrze znają nasze stanowisko – podsumował.

