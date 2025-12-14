Giorgia Meloni o nowej strategii USA: Mogę tylko powiedzieć: dzień dobry, Europo

Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób Giorgia Meloni postrzega nową doktrynę bezpieczeństwa narodowego USA?

Jakie stanowisko zajmuje rząd Giorgii Meloni wobec Ukrainy?

Dlaczego strategia administracji Trumpa wywołuje niepokój wśród europejskich liderów?

Podczas niedzielnego wystąpienia w Rzymie szefowa włoskiego rządu jednocześnie zdementowała doniesienia o napięciach w koalicji i podkreśliła niezmienne wsparcie Rzymu dla Kijowa – informuje Bloomberg.

W obszernej mowie na festiwalu Atreju, tradycyjnej imprezie włoskiej prawicy organizowanej przez jej ugrupowanie Bracia Włosi, premier zadeklarowała, że Włochy dążą do pozostania wiarygodnym partnerem w sojuszach międzynarodowych, zachowując jednocześnie pełną niezależność wobec wszystkich stron.

Niezmienne wsparcie dla Ukrainy

Meloni podkreśliła, że od początku swojej kadencji jej rząd konsekwentnie wspiera Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Jak zaznaczyła, ta postawa będzie kontynuowana nie tylko z powodów etycznych, ale przede wszystkim ze względu na narodowe interesy bezpieczeństwa Włoch.