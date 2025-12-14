Prezydent Zełenski przyleci do Polski. Potwierdził datę wizyty

Aktualizacja: 14.12.2025 13:25 Publikacja: 14.12.2025 12:49
Wołodymyr Zełenski
Foto: REUTERS/Louisa Gouliamaki
- Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy nic odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymanie relacji między nami a Polską – powiedział Zełenski dziennikarzom w niedzielę.
Strona ukraińska od kilku dni informowała, że trwają rozmowy na temat spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. – Chcielibyśmy, aby to spotkanie odbyło się w tym roku, pracujemy nad treścią takiej wizyty – mówił w rozmowie z RMF FM ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar.
– Jesteśmy w kontakcie ze stroną ukraińską. Rozmawiałem nawet wczoraj, pracujemy nad datą tego spotkania i nad potencjalnymi ustaleniami i uzyskiem. Nie mogę wskazać daty. (...) Jestem przekonany, że ustalimy warunki tej wizyty, bo to, że ona się odbędzie w Warszawie, to już wiemy. Wiemy, że prezydent Zełenski jest gotowy i przyjedzie do Polski. My też oczywiście zapraszamy. Pan prezydent Nawrocki zaprasza stronę ukraińską. Teraz chodzi o to, żeby wizyta przyniosła jakieś pozytywne efekty dla tych relacji, także i w wymiarze dwustronnym. Punkt pierwszy to będzie polityka bezpieczeństwa i dyskusja wokół tych ustaleń pokojowych. To jest absolutnie numer jeden. Polska wspierała i wspiera Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji, ale jest też punkt drugi, to są sprawy dwustronne, które są dla Polaków bardzo ważne – tematyka historyczna, tematyka gospodarcza – mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz.
Karol Nawrocki jeszcze przed zaprzysiężeniem rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nawrocki podkreślił, że „współpraca Polski i Ukrainy musi być oparta na wzajemnym szacunku i prawdziwym partnerstwie”. Zapowiedział również „dalsze wsparcie dla Ukrainy w związku z trwającą wojną, będącą efektem agresji Federacji Rosyjskiej”.
Ukraina zrezygnowała z ambicji przystąpienia do NATO w zamian za zachodnie gwarancje bezpieczeństwa – oświadczył Zełenski przed rozmowami z wysłannikami USA w Berlinie. Jak podkreślił, jest to kompromis po stronie Kijowa, mający otworzyć drogę do zakończenia wojny z Rosją.
Decyzja oznacza istotną zmianę kursu. Członkostwo w NATO było dotąd jednym z filarów ukraińskiej strategii bezpieczeństwa i zostało wpisane do konstytucji jako odpowiedź na rosyjską agresję.
– Od samego początku Ukraina dążyła do członkostwa w NATO, bo to realne gwarancje bezpieczeństwa. Część partnerów w USA i Europie nie popierała jednak tego kierunku – powiedział Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Prezydent Ukrainy wyjaśnił, że w obecnej sytuacji Kijów jest gotów przyjąć alternatywę w postaci wiążących gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych oraz państw europejskich.
– Dwustronne gwarancje bezpieczeństwa między Ukrainą a USA, gwarancje podobne do artykułu 5. NATO ze strony Waszyngtonu, a także gwarancje od europejskich partnerów oraz innych krajów – Kanady czy Japonii – to szansa, by zapobiec kolejnej rosyjskiej inwazji. To już jest kompromis z naszej strony – podkreślił Zełenski, zaznaczając, że gwarancje muszą mieć charakter prawnie wiążący.
Wypowiedź Zełenskiego padła w przededniu rozmów z amerykańskimi wysłannikami i europejskimi sojusznikami w Berlinie. Choć szczegóły spotkań nie zostały oficjalnie ujawnione, amerykańskie źródła potwierdziły, że do Niemiec udają się wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff oraz jego zięć Jared Kushner.
Wysłanie Witkoffa, który prowadził już negocjacje z Ukrainą i Rosją w sprawie amerykańskiej propozycji pokojowej, ma być sygnałem, że Waszyngton dostrzega szansę na postęp niemal cztery lata po rosyjskiej inwazji z 2022 roku.
Zełenski poinformował, że Ukraina, USA i państwa europejskie analizują obecnie 20-punktowy plan, którego finałem miałoby być zawieszenie broni. Zaznaczył jednocześnie, że Kijów nie prowadzi bezpośrednich rozmów z Moskwą.
Prezydent Ukrainy ocenił, że zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu mogłoby być „uczciwą opcją”. Rosja domaga się jednak, by Ukraina wycofała swoje wojska z części obwodów donieckiego i ługańskiego, które nadal pozostają pod kontrolą Kijowa.
„Ukraina potrzebuje pokoju na godnych warunkach i jesteśmy gotowi pracować jak najbardziej konstruktywnie. Najbliższe dni będą wypełnione dyplomacją. Kluczowe jest, by przyniosła ona realne rezultaty” – napisał wcześniej Zełenski w serwisie X.
W poniedziałek kanclerz Niemiec Friedrich Merz ma gościć w Berlinie Zełenskiego oraz przywódców państw europejskich na kolejnym szczycie poświęconym Ukrainie.
Wielka Brytania, Francja i Niemcy pracują nad doprecyzowaniem amerykańskich propozycji pokojowych. W ujawnionym w zeszłym miesiącu projekcie znalazły się m.in. postulaty oddania części terytoriów, rezygnacji z aspiracji do NATO oraz ograniczenia ukraińskich sił zbrojnych.
Europejscy sojusznicy określają obecną fazę rozmów jako „krytyczny moment”, który może zaważyć na przyszłości Ukrainy. Równolegle trwają prace nad wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów banku centralnego do finansowania ukraińskiego budżetu wojskowego i cywilnego.
