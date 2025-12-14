Prezydent Zełenski przyleci do Polski. Potwierdził datę wizyty

Z tego artykułu dowiesz się: Na kiedy planowana jest wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce?

Jakie są kluczowe punkty rozmów między Polską a Ukrainą podczas wizyty?

Jakie kraje zaangażowane są w zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?

Jakie są proponowane warunki zawieszenia broni na Ukrainie w obecnym konflikcie?

- Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy nic odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymanie relacji między nami a Polską – powiedział Zełenski dziennikarzom w niedzielę.

Strona ukraińska od kilku dni informowała, że trwają rozmowy na temat spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. – Chcielibyśmy, aby to spotkanie odbyło się w tym roku, pracujemy nad treścią takiej wizyty – mówił w rozmowie z RMF FM ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar.

– Jesteśmy w kontakcie ze stroną ukraińską. Rozmawiałem nawet wczoraj, pracujemy nad datą tego spotkania i nad potencjalnymi ustaleniami i uzyskiem. Nie mogę wskazać daty. (...) Jestem przekonany, że ustalimy warunki tej wizyty, bo to, że ona się odbędzie w Warszawie, to już wiemy. Wiemy, że prezydent Zełenski jest gotowy i przyjedzie do Polski. My też oczywiście zapraszamy. Pan prezydent Nawrocki zaprasza stronę ukraińską. Teraz chodzi o to, żeby wizyta przyniosła jakieś pozytywne efekty dla tych relacji, także i w wymiarze dwustronnym. Punkt pierwszy to będzie polityka bezpieczeństwa i dyskusja wokół tych ustaleń pokojowych. To jest absolutnie numer jeden. Polska wspierała i wspiera Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji, ale jest też punkt drugi, to są sprawy dwustronne, które są dla Polaków bardzo ważne – tematyka historyczna, tematyka gospodarcza – mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz.