Nowa Lewica wybrała nowe władze. Włodzimierz Czarzasty wygrał głosowanie

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
- Mamy świadomość, że wszelkie rozchwiania, wszelkie kłótnie, wszelkie dysputy, które zaostrzają klimat nie są dobre. Jesteśmy ekipą – i to chcę, żeby wybrzmiało – która wspiera ten rząd, jesteśmy częścią tego rządu i uważamy, że są takie czasy, gdzie w wielu sprawach jedność, rozsądek i taka wzajemna tolerancja wobec siebie jest najważniejsza – mówił Czarzasty przed głosowaniem.
- Gdy 10 lat temu przejmowałem razem z przyjaciółmi, stery w Lewicy, mieliśmy 2 proc. i byliśmy poza parlamentem. Dzisiaj marszałek Sejmu jest z rekomendacji naszej formacji. Kiedyś udział Lewicy w rządzie był jednocześnie wspomnieniem i marzeniem, dzisiaj współrządzimy Polską i zmieniamy Polskę na lepsze, a Krzysztof Gawkowski prowadzi lewicową ekipę rządową. Lewica w rządzie ta ekipa, która dowodzi. Ekipa zrealizowanych obietnic. Sukcesy rządu, takie jak wprowadzenie renty wdowiej i program Aktywny Rodzic, rozwój aplikacji mObywatel, wprowadzenie wolnej wigilii, budowa przez samorządy dostępnych mieszkań na wynajem, remonty akademików i budowa akademików. Wliczanie do stażu pracy umów śmieciowych i jednoosobowej działalności gospodarczej nie byłyby możliwe bez codziennej pracy lewicowych ministrów – mówił Czarzasty po wybraniu na przewodniczącego partii.
- Środki z KPO, z których tak jesteśmy dumni wszyscy jako Polacy i Polki, nigdy by nie wpłynęły do Polski, gdyby Lewica za nimi w Sejmie wtedy nie zagłosowała. Przed nami cele, które będą zrealizowane jeszcze w tej kadencji. Zobaczymy pierwsze mieszkania na wynajem budowane przez Tomasza Lewandowskiego. Krzysztof Gawkowski zapewni, że będziemy za pomocą aplikacji w smartfonie umawiać wizyty u lekarza. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk pokaże, że skrócenie czasu pracy przy zachowaniu wynagrodzenia jest możliwe - kontynuował.
- Marcin Kulasek,w przeciwieństwie do Czarnka, jest gwarancją niezależności polskiej nauki. Katarzyna Kotula to ustawa o statusie osoby najbliższej, Anita Sowińska to sprawnie działający system kaucyjny. Kilka dni temu Wojciech Konieczny, szef PPS-u przedstawił wielki projekt reformy finansowania ochrony zdrowia. Dziękuję ci, Wojtek. Są jednak cele, których horyzont realizacji wykracza poza kadencję Sejmu i kadencję prezydenta Nawrockiego. Będziemy walczyć o odzyskanie przez kobiety pełni praw, będziemy walczyć o całkowity rozdział Kościoła od państwa, będziemy przeciwstawiać się katastrofy klimatycznej, ale wiemy, że ta walka nie zakończy się co najmniej tak długo, jak prezydentem będzie prezydent Nawrocki, człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji, kontynuator najgorszych tradycji Romana Dmowskiego i to nie w wersji intelektualnej, lecz stadionowej. Tej stadionowej endecji trzeba się przeciwstawić - mówił marszałek Sejmu.
Słyszeliście wszyscy, co powiedział wczoraj, słyszeliście wszyscy, co powiedział kilka dni temu? Panie prezydencie, to moja odpowiedź. Będę z Nawrockim walczył, gdy będzie chciała atakować naszą konstytucję lub zarzucać Sejm populistycznymi ustawami służącymi skłóceniu społeczeństwa. Jako marszałek Sejmu wolałbym mieć partnera bardziej koncyliacyjnego jako prezydenta. Powtórzę, jako marszałek Sejmu wolałbym mieć jako partnera bardziej koncyliacyjny prezydenta, wyciągnąłbym do niego dłoń, jeśli zobaczyłbym jakąkolwiek możliwość współpracy, ale Nawrocki rozumie tylko język siły. Trudno. Będzie weto za weto, będzie wet za wet. Wiecie dlaczego? Ponieważ trzeba walczyć? Nic nie jest stracone. Wierzę, że że za dwa lata wygramy razem. Razem z Donaldem Tuskiem, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z koleżankami i kolegami z Polski 2050, wygramy kolejne wybory - powiedział.
- Koalicja PiS-u, Brauna i Mentzena z prezydentem Nawrockim to koalicja zła. Większość Polek i Polaków doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Nie chcę takiego rządu. Jeśli wlejemy w ich serca nadzieję, jeśli pokażemy kilkunastu milionom Polaków, że prawicową falę da się zatrzymać, to za dwa lata zbudujemy wielki biało-czerwony mur, który powstrzyma powódź nacjonalistów, nienawistników, antysemitów, szaleńców i złodziei - dodał.
- Wierzę, że to jest możliwe. Musimy w koalicji być jak jedna pięść. Jestem patriotą tej koalicji i jej częścią. Nowa lewica będzie wspólnie z naszymi partnerami walczyć o zwycięstwo w wyborach w 2027 roku. Jakie są najważniejsze cele na najbliższe lata? Obrona konstytucji i zapisanych w niej wolności: prawa do ochrony zdrowia, edukacji, mieszkania, demokratycznego ustroju państwa. Jestem przeciwko zmianie konstytucji. Wystarczy, że będziemy jej przestrzegać. Nie zmienia się konstytucji z ludźmi, którzy ją łamią. Z terrorystami się nie rozmawia. Drugi cel to obrona obecności Polski w Unii Europejskiej. Widać gołym okiem, że są politycy, którzy szykują atmosferę pod polexit. Część z nich to szaleńcy, część to cyniczni gracze – Braun, Mentzen, Kaczyński i Nawrocki stoją na ich czele. Trzeci cel to zapewnienie Polsce bezpieczeństwa, które ma trzy fundamenty – siła własna państwa polskiego, obecność w Unii Europejskiej i w NATO. Zadania są proste. Trzeba bronić tego, co dała Polsce Lewica – przekonywał Czarzasty.
