Od zaprzysiężenia na prezydenta 6 sierpnia Karol Nawrocki, korzystając z prezydenckiego uprawnienia, skierował do ponownego rozpatrzenia do parlamentu 17 ustaw (co najczęściej określa się mianem prezydenckiego weta). Jak dotąd Sejm tylko raz podjął próbę przełamania prezydenckiego weta, do czego potrzebna jest większość 3/5 głosów, a więc w przypadku, gdy w głosowaniu bierze udział ustawowa liczba posłów (460) do przełamania weta prezydenta potrzeba 276 głosów. 5 grudnia, przy próbie przełamania weta ws. ustawy z 7 listopada 2025 r. o rynku kryptoaktywów za odrzuceniem weta głosowało 243 posłów, podczas gdy wymagana w tym głosowaniu większość wynosiła 261 głosów. Do kolejnej próby przełamania prezydenckiego weta dojdzie 17 grudnia, gdy Sejm spróbuje odrzucić weto prezydenta ws. nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (tzw. ustawa łańcuchowa).

Karol Nawrocki zawetował już niemal tyle ustaw ile Andrzej Duda zawetował w czasie dwóch kadencji

Na tle poprzednich prezydentów Nawrocki korzysta z prawa weta wyjątkowo często. Lech Wałęsa w czasie całej pięcioletniej kadencji zawetował 27 ustaw. Aleksander Kwaśniewski, w czasie dwóch kadencji zawetował 35 ustaw – i jak dotąd była to najwyższa liczba ustaw zawetowanych przez jednego prezydenta III RP. Lech Kaczyński, w czasie niepełnej pięcioletniej kadencji zawetował 18 ustaw, z kolei Bronisław Komorowski, w czasie pięcioletniej kadencji, z prawa weta skorzystał tylko cztery razy. Poprzednik Karola Nawrockiego, Andrzej Duda, przez dwie kadencje zawetował 19 ustaw.

Proces uchwalania ustawy Foto: PAP

Oznacza to, że Karol Nawrocki w czasie pierwszych czterech miesięcy prezydentury zawetował niemal tyle samo ustaw, co Andrzej Duda w czasie 10-letniej kadencji, a także więcej niż Bronisław Komorowski w czasie pięcioletniej kadencji oraz tylko o jedną mniej niż Lech Kaczyński w czasie niemal pięcioletniej kadencji.