Karol Nawrocki
Od zaprzysiężenia na prezydenta 6 sierpnia Karol Nawrocki, korzystając z prezydenckiego uprawnienia, skierował do ponownego rozpatrzenia do parlamentu 17 ustaw (co najczęściej określa się mianem prezydenckiego weta). Jak dotąd Sejm tylko raz podjął próbę przełamania prezydenckiego weta, do czego potrzebna jest większość 3/5 głosów, a więc w przypadku, gdy w głosowaniu bierze udział ustawowa liczba posłów (460) do przełamania weta prezydenta potrzeba 276 głosów. 5 grudnia, przy próbie przełamania weta ws. ustawy z 7 listopada 2025 r. o rynku kryptoaktywów za odrzuceniem weta głosowało 243 posłów, podczas gdy wymagana w tym głosowaniu większość wynosiła 261 głosów. Do kolejnej próby przełamania prezydenckiego weta dojdzie 17 grudnia, gdy Sejm spróbuje odrzucić weto prezydenta ws. nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (tzw. ustawa łańcuchowa).
Na tle poprzednich prezydentów Nawrocki korzysta z prawa weta wyjątkowo często. Lech Wałęsa w czasie całej pięcioletniej kadencji zawetował 27 ustaw. Aleksander Kwaśniewski, w czasie dwóch kadencji zawetował 35 ustaw – i jak dotąd była to najwyższa liczba ustaw zawetowanych przez jednego prezydenta III RP. Lech Kaczyński, w czasie niepełnej pięcioletniej kadencji zawetował 18 ustaw, z kolei Bronisław Komorowski, w czasie pięcioletniej kadencji, z prawa weta skorzystał tylko cztery razy. Poprzednik Karola Nawrockiego, Andrzej Duda, przez dwie kadencje zawetował 19 ustaw.
Proces uchwalania ustawy
Oznacza to, że Karol Nawrocki w czasie pierwszych czterech miesięcy prezydentury zawetował niemal tyle samo ustaw, co Andrzej Duda w czasie 10-letniej kadencji, a także więcej niż Bronisław Komorowski w czasie pięcioletniej kadencji oraz tylko o jedną mniej niż Lech Kaczyński w czasie niemal pięcioletniej kadencji.
Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi Rzeczypospolitej nie przysługuje prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3.
Weto jest jednym z uprawnień prezydenta wpływającym na proces ustawodawczy, a więc ingerującym w uprawnienia władzy ustawodawczej (Sejmu). W założeniu umożliwia ono – podobnie jak uprawnienie prezydenta do skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem – zablokowanie wejścia do systemu prawnego przepisów, które prezydent uważa za wadliwe bądź niezgodne z konstytucją.
Prezydenci III RP
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają sposób korzystania przez Karola Nawrockiego z prawa weta.
39,6 proc. badanych uważa, że prezydent korzysta z tego prawa we właściwy sposób.
44,1 proc. ankietowanych jest zdania, że prezydent nadużywa prawa weta.
3,4 proc. respondentów jest zdania, że prezydent zbyt rzadko korzysta z prawa weta.
12,9 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
– Prezydent nadużywa prawa weta częściej zdaniem mężczyzn (47 proc.) niż kobiet (42 proc.). Uważa tak również co drugi badany (49 proc.) będący w wieku od 35 do 49 lat i zbliżony odsetek respondentów (51 proc.) o dochodach wyższych niż 7000 zł netto. Nieco częściej niż pozostali opinię, że Karol Nawrocki wetuje zbyt wiele ustaw wyrażają respondenci z miast wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (48 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
