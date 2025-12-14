Tak jest np. z ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk (programy społeczne, zmiany w prawie pracy), Dariusz Klimczak (infrastruktura bez większych kryzysów, z kolejnymi projektami). Zresztą z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że to właśnie Klimczak przekonał KPRM do nazwy „Port Polska” jeśli chodzi o ogłoszony w piątek rebranding CPK.

Premier ma też wysoko oceniać pracę Miłosza Motyki, ministra odpowiedzialnego za energię, a także sprawczość szefa MAP Wojciecha Balczuna, który ma punktować w KPRM zwłaszcza przy „przyciśnięciu” tematu rozliczeń PiS w spółkach Skarbu Państwa. Bliżej kontaktu z premierem – z racji długiej z nim znajomości – są ministrowie z rdzenia PO, jak Marcin Kierwiński czy Tomasz Siemoniak.

Krąg 4: Wszyscy inni

Najtrudniej zdefiniować umowny czwarty i ostatni krąg w rządzie – sektorów i ludzi, których Tusk nie uznaje za priorytetowe lub też ministrów, których niespecjalnie ceni lub nie lubi z nimi współpracować, np. z ministrą Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. – Gdyby była z KO, to za swoje tweety i prowadzenie własnej polityki już dawno by wyleciała. Patrząc na realną odległość do Donalda Tuska, to chyba jest nie w rządzie, a w innym układzie słonecznym – mówi nam jeden z informatorów. Tusk ceni lojalność, sprawczość, brak prowadzenia własnej polityki i rozpychania się w rządzie. Nie ma też czasu na rozwiązywanie problemów w każdym resorcie i liczy wobec wielu ludzi na to, że po prostu w ich resortach nie będzie po prostu kryzysów. – W 85 proc. Tuska zajmuje albo bezpieczeństwo albo polityka na najwyższym szczeblu. Albo jedno i drugie. Gdzie tu czas na edukację czy kulturę – mówi o hierarchii priorytetów szefa rządu jeden z naszych informatorów. Do Tuska mają trafiać sprawy dopiero, gdy stają się kryzysowe lub nierozstrzygalne inaczej – lub gdy są polityką koalicyjną na najwyższym szczeblu. Spotkania liderów koalicji we czwórkę, twarzą w twarz, nie są zresztą częste i sprowadzają się do absolutnie kluczowych decyzji, jak np. decyzja o obsadzeniu Trybunału Konstytucyjnego przez nominatów koalicji. Liderzy pozostają jednak w bieżącym kontakcie, choć jego realny charakter pozostaje niejasny. Reszta spraw bieżących to domena albo ministra Berka, Domańskiego albo konkretnych sektorów.

Cel premiera: Wygrać wybory, zniszczyć PiS i Kaczyńskiego

Wielu rozmówców „Rzeczpospolitej” w Sejmie – także z partii wchodzących w skład koalicji rządzącej – zastanawia się, jaki jest ostateczny cel polityki Donalda Tuska. Odpowiedzi na to pytanie wydają się dość banalne.Po pierwsze, to wygranie wyborów w 2027 r. oraz jednoczesne maksymalne osłabienie PiS i Jarosława Kaczyńskiego.

To ostatnie realizowane też poprzez przejmowanie części aspiracyjno-narodowej narracji PiS. Tak jak w sprawie CPK, repolonizacji, „Drugiej Japonii”, „20. gospodarki świata”. To również nacisk na rozliczenia PiS realizowane przez ministra Żurka. Obecnie sondaże poparcia dla rządu są lepsze, KO ma przewagę nad PiS. O zmianie premiera nie mówi się wcale, chociaż był to temat jeszcze kilka miesięcy temu. – Tusk jest gotowy na wszystko. W tym i na taką decyzję, jeśli przed wyborami będzie potrzebna. Ale to będzie tylko jego decyzja, nikogo innego – mówi informator z KO. W pewien sposób udało się Tuskowi – przynajmniej jesienią 2025 r. – podporządkować sobie partię i częściowo też koalicjantów w stopniu, w którym nigdy nie udało się to Kaczyńskiemu nawet za apogeum jego siły. To też dotyczy rządu, który po rekonstrukcji działa znacznie lepiej. Ale tego wszystkiego lepiej premierowi nie mówić, nawet jeśli się z tego w duchu cieszy. W końcu cały czas jest niecierpliwy. I domaga się więcej.