Ale koalicja w „Borgen” zwykle działa. Nawet najtrudniejsze i najbardziej dzielące ją kwestie są przedmiotem długich wewnętrznych ustaleń. Prędzej czy później dochodzi do kompromisu (jasne, bywa, że się nie udaje, a część porozumień zawieranych jest za wysoką cenę). Rządowy wehikuł leci dalej mimo turbulencji. Koalicja w tym serialu to wspólna misja, a nie walka wszystkich przeciw wszystkim, która rozlewa się na media i platformy społecznościowe.

Ważna jest kultura kompromisu: narady, spotkania, transparentność, komunikacja, opinia publiczna. U premier Nyborg widać dużą elastyczność w kwestii metod działania, ale jednocześnie jasność co do celów i wartości. To bardzo dalekie od narracji typu: „Zatrzymać powrót PiS do władzy”, a zapewne to będzie głównym hasłem PO przed wyborami w 2027 roku. Adam Price, twórca serialu, mówił w jednym z wywiadów, że w duńskim systemie demokratycznym rządy koalicyjne nie są traktowane jako słabość, lecz jako szansa na budowanie kompromisów, również społecznych, co jest istotą systemu. – Przywódcy polityczni muszą czasem pozwolić innym usiąść przy stole – uważa Adam Price.

Duńska lekcja. Tusk stoi przed wyborem, który może zdefiniować resztę jego politycznego dziedzictwa

W drugiej połowie czerwca 2025 roku rząd Donalda Tuska czeka rekonstrukcja. Ma być sprawniejszy. Gabinet zostanie „odchudzony”, zasady gry – zredefiniowane. Pojawi się jego rzecznik. Do tej pory Tusk utrzymywał, że sam najlepiej pełni tę rolę, ale w warunkach współczesnej demokracji medialnej nawet tak utalentowany polityk jak on nie może skutecznie łączyć funkcji szefa rządu i jego głównego narratora. Ale wciąż brakuje odpowiedzi na najważniejsze pytanie: jak ma działać koalicja?

Czy będzie to model, w którym sukces ministra lub ministerki z jednej partii staje się sukcesem całego rządu, a kompromisy wzmacniają nie tylko poszczególnych liderów, ale i koalicję? Czy też wszystko zostanie po staremu: rywalizacja o wpływy, przecieki, gry interesów, w których sukces jednej strony oznacza stratę drugiej?

Duńska lekcja z „Borgen” może być tu realną wskazówką. W przeciwnym razie koalicji grozi dryfowanie w atmosferze konfliktu relacjonowanego przez media, przepychanek na X (jak w sprawie rozwodów pomiędzy PSL a Nową Lewicą), dalszych spadków poparcia w CBOS, paniki tylnych szeregów w Sejmie i nieuchronnego zużycia. W konsekwencji – powrót opozycji do władzy.