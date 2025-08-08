Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Przeciętne wynagrodzenie urosło w drugim kwartale najmniej od ponad czterech lat

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w gospodarce narodowej wyniosło w drugim kwartale br. 8748,63 zł – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS). To oznacza wzrost o 8,8 proc. rok do roku.

Publikacja: 08.08.2025 10:53

Przeciętne wynagrodzenie urosło w drugim kwartale najmniej od ponad czterech lat

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Fidziński

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 8,8 proc. to wynik niższy niż w pierwszym kwartale (10 proc.), najniższy od ponad czterech lat (pierwszego kwartału 2021 r.) i pierwszy jednocyfrowy od pierwszego kwartału 2022 r., a więc od ponad trzech lat. Jeszcze w pierwszej połowie 2024 r. wynosił około 14,5 proc. (potem 13,4 proc. w trzecim kwartale i 12,4 proc. w czwartym). Z drugiej strony, to wciąż tempo wyższe niż w ostatnich latach przed pandemią (6-8 proc. r/r).

Wzrost o 8,8 proc. r/r w drugim kwartale to też dynamika symbolicznie niższa niż przewidywał Narodowy Bank Polski w lipcowej projekcji (9 proc.). Zaskoczenia więc nie było i te dane raczej nie powinny dodatkowo „usztywniać” Rady Polityki Pieniężnej w planach luzowania polityki pieniężnej (najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP 2-3 września).

Dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej pozostaje solidna także w ujęciu realnym. Po uwzględnieniu średniej inflacji w drugim kwartale (4,1 proc. r./r.) średnia płaca urosła o około 4,5 proc.

W sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale impet spadkowy osłabł

Z dostępnych już danych GUS wynika, że w samym sektorze przedsiębiorstw (tj. w firmach zatrudniających minimum 10 pracowników) przeciętne wynagrodzenie brutto w drugim kwartale urosło o 9,2 proc. r/r, silniej niż w pierwszym (8,2 proc.). Częściowo można by ten wzrost uzasadniać zdarzeniami w pojedynczych branżach (np. podwyżki i premie w górnictwie, wyższe płace w handlu w „świątecznym” kwietniu) czy efektami bazy, niemniej czerwcowe dane z sektora sugerowały, że generalna presja płacowa pozostaje silna, a tempo jej osłabienia straciło impet. Nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw jest niższa niż w latach 2022-2024, ale pozostaje wyższa niż przed pandemią (około 7 proc.). Na niższą dynamikę płac w 2025 r. spory wpływ ma niższa skala wzrostu płacy minimalnej (10 proc. r/r vs. około 20 proc. w 2024 r.). Planowany wzrost „najniższej krajowej” w 2026 r., o raptem 3 proc., również powinien sprzyjać hamowaniu dynamiki płac w przyszłym roku.

Reklama
Reklama

W budżetówce małe podwyżki po hojnym 2024 r.

Dane o dynamice wynagrodzeń w całej gospodarce narodowej obejmują jednak nie tylko sektor przedsiębiorstw, ale także sferę budżetową i mniejsze zakłady. Stamtąd dane o przeciętnym wynagrodzeniu i jego tempie wzrostu nie są jeszcze znane, acz z pewnością szczególnie w „budżetówce” roczna dynamika płac silnie opadła. W 2024 r. rosły one w tempie 20-25 proc. r/r, a w pierwszym kwartale 2025 r. o 10,8 proc. W 2024 r. bardzo silny wpływ miały 20-30-procentowe podwyżki dla nauczycieli i w administracji publicznej. W 2025 r. wskaźnik wynagrodzeń w sferze budżetowej urósł jednak „tylko” o 5 proc., a w 2026 r. ma pójść w górę o 3 proc. To powinno sprowadzać w dół dynamikę płac.

Oczekiwania ekonomistów na systematyczny spadek dynamiki wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kolejnych kwartałach są też motywowane m.in. historycznie wysokim udziałem kosztów pracy w łącznych kosztach firm (co powinno hamować skłonność firm do ulegania presji płacowej), niższą inflacją (mniejsza skłonność pracowników do rekompensowania strat w sile nabywczej pensji) czy osłabionym popytem na pracę. W tym ostatnim aspekcie sytuacja może się jednak zmieniać w reakcji na silniejsze ożywienie inwestycyjne i (oby) w przemyśle.

– Zakładamy że trend spadkowy jeszcze się nie zakończył i w średnim terminie dynamika wynagrodzeń ustabilizuje się w przedziale 6-7 proc. r/r – komentuje Marta Petka-Zagajewska, dyrektorka Biura Analiz Makroekonomicznych w PKO Banku Polskim.

Czytaj więcej

Raporty ekonomiczne

Kompromis między ideałem a możliwościami. Ekonomiści o kryterium dochodowym

Ocena wysokości dochodów przy dostępie do części świadczeń czy usług publicznych (np. rekrutacji do publicznych żłobków/przedszkoli) jest rozwiązaniem niesprawiedliwym, gdyż abstrahuje od sytuacji majątkowej gospodarstwa domowego

Teza : Ocena wysokości dochodów przy dostępie do części świadczeń czy usług publicznych (np. rekrutacji do publicznych żłobków/przedszkoli) jest rozwiązaniem niesprawiedliwym, gdyż abstrahuje od sytuacji majątkowej gospodarstwa domowego

Przeciętne wynagrodzenie nie mówi wszystkiego

Warto dodać, że kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ponad 8,7 tys. zł brutto w drugim kwartale oczywiście nie mówi wszystkiego o sytuacji na rynku pracy. Średnie płace silnie różnią się między branżami. W obrębie sektora przedsiębiorstw najwyższe pozostają w informacji i komunikacji (około 14,8 tys. zł brutto średnio w pierwszej połowie 2025 r.) oraz górnictwie i wydobyciu (13,2 tys.), najniższe zaś w zakwaterowaniu i gastronomii oraz „pozostałej działalności usługowej” (6,5-6,8 tys. zł). Różna jest też dynamika zmian. O ile w pierwszej połowie 2025 r. najsilniej, względem analogicznego okresu rok temu, najmocniej urosło przeciętne wynagrodzenie w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (12,7 proc ), o tyle w handlu i naprawie pojazdów oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej „tylko” o 6,9 proc.

Reklama
Reklama

Z danych GUS o rozkładzie wynagrodzeń wynika też, że mediana wynagrodzeń w gospodarce (czyli wartość środkowa: połowa osób zarabia więcej, połowa mniej) jest o około jedną piątą niższa od przeciętnej płacy. Można szacować, że około dwie trzecie osób zarabia poniżej „średniej krajowej”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wynagrodzenia Praca Płace podwyżki pensji Gospodarka GUS

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 8,8 proc. to wynik niższy niż w pierwszym kwartale (10 proc.), najniższy od ponad czterech lat (pierwszego kwartału 2021 r.) i pierwszy jednocyfrowy od pierwszego kwartału 2022 r., a więc od ponad trzech lat. Jeszcze w pierwszej połowie 2024 r. wynosił około 14,5 proc. (potem 13,4 proc. w trzecim kwartale i 12,4 proc. w czwartym). Z drugiej strony, to wciąż tempo wyższe niż w ostatnich latach przed pandemią (6-8 proc. r/r).

Pozostało jeszcze 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W Polsce zarobki są mocno zróżnicowane. Przepaść między górnictwem a usługami
Wynagrodzenia
W Polsce zarobki są mocno zróżnicowane. Przepaść między górnictwem a usługami
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Już tylko osiem państw Unii Europejskiej ma minimalne wynagrodzenie wyższe niż Polska
Wynagrodzenia
Polska płaca minimalna goni unijną czołówkę
Firmy podwyższają wymagania, lecz są gotowe na kompromis
Wynagrodzenia
Firmy podwyższają wymagania, lecz są gotowe na kompromis
Jaka płaca minimalna? Pracodawcy zabrali głos
Wynagrodzenia
Jaka płaca minimalna? Pracodawcy zabrali głos
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Ile naprawdę zarabiamy? GUS podał dokładne dane
Wynagrodzenia
Ile naprawdę zarabiamy? GUS podał dokładne dane
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie