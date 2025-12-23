Reklama
11 min. 1 sek.

Droższa Wigilia, chińskie cła i przeludnione mieszkania w Polsce

Wigilijny koszyk drożeje wolniej, ale święta wciąż kosztują więcej. Chiny nakładają wysokie cła na europejski nabiał, a dane Eurostatu pokazują, że ponad jedna trzecia Polaków mieszka w przeludnionych lokalach.

Publikacja: 23.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Wigilia coraz droższa, ale tempo wzrostu cen hamuje

Tradycyjny koszyk wigilijny „Rzeczpospolitej” podrożał w ciągu roku o blisko 4 proc. Przygotowanie świątecznych potraw dla czteroosobowej rodziny kosztuje w tym roku około 168 zł. To mniej niż w poprzednich latach, gdy ceny rosły o ponad 5 i 6 proc.

Spowolnienie wzrostu cen żywności to głównie efekt tańszych warzyw, które w listopadzie były o 5,5 proc. tańsze niż rok wcześniej. Zdecydowanie droższe okazały się jednak jajka, których ceny wzrosły o 20 proc. oraz ryby, droższe o około 4 proc. Zmieniają się też kulinarne preferencje Polaków – karpia coraz częściej zastępują łosoś, sola czy mintaj.

Czytaj więcej

Wigilia znów droższa. Mniej karpia, więcej dań gotowych. Plus wizyta na jarmarku
Przemysł spożywczy
Wigilia znów droższa. Mniej karpia, więcej dań gotowych. Plus wizyta na jarmarku

Stany Zjednoczone przejmują kolejne tankowce

Stany Zjednoczone przejęły u wybrzeży Wenezueli chiński tankowiec przewożący ponad 1,5 mln baryłek ropy naftowej. Waszyngton uzasadnia decyzję złamaniem sankcji oraz pływaniem jednostki pod fałszywą banderą w ramach tzw. wenezuelskiej floty cieni. Pekin ostro zaprotestował, zarzucając USA naruszenie prawa międzynarodowego.

Według administracji amerykańskiej transportowana ropa była objęta sankcjami, a przejęcie tankowca było zgodne z obowiązującymi przepisami. Sprawa dodatkowo podnosi napięcia w relacjach USA–Chiny i wpisuje się w szerszy konflikt wokół handlu surowcami energetycznymi oraz egzekwowania sankcji wobec Wenezueli.

Czytaj więcej

Amerykański wojskowy helikopter nad statkiem Centuries
Konflikty zbrojne
Donald Trump zwiększa presję. USA zatrzymały tankowiec Centuries u wybrzeży Wenezueli

Chiny uderzają w unijny nabiał

Chińskie ministerstwo handlu poinformowało o nałożeniu ceł na import nabiału z Unii Europejskiej. Stawki wynoszą od 22 proc. do ponad 42,5 proc., w zależności od producenta i kraju pochodzenia. Pekin tłumaczy decyzję wynikami postępowania antydumpingowego, jednak w praktyce jest to odpowiedź na unijne cła na chińskie samochody elektryczne.

Na decyzji Chin mogą ucierpieć także polskie firmy. Do października tego roku eksport polskich produktów mleczarskich do Chin – głównie mleka, śmietany i serwatki – osiągnął wartość 252 mln zł, co czyni Państwo Środka istotnym rynkiem dla krajowego mleczarstwa.

Czytaj więcej

Chiny nałożą cła do 42,7 proc. na nabiał z Unii Europejskiej
Handel
Chiny nałożą cła do 42,7 proc. na nabiał z Unii Europejskiej

Co trzeci Polak mieszka w przeludnionym lokalu

Z danych Eurostatu wynika, że 16,9 proc. mieszkańców Unii Europejskiej żyje w przeludnionych mieszkaniach. W pięciu krajach problem dotyczy ponad 30 proc. społeczeństwa – wśród nich jest Polska, gdzie odsetek ten sięga 33,7 proc.

Gorzej sytuacja wygląda jedynie w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie. Dane te pokazują skalę wyzwań mieszkaniowych w Polsce, mimo rosnących dochodów i poprawy sytuacji gospodarczej w ostatnich dekadach.

Czytaj więcej

Uczestnicy panelu Real Estate Trends o rynku mieszkaniowym: Michał Witkowski (Colliers), Izabela Rud
Nieruchomości
Rynek mieszkaniowy szuka równowagi

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

