11 min. 1 sek.

Droższa Wigilia, chińskie cła i przeludnione mieszkania w Polsce

Wigilijny koszyk drożeje wolniej, ale święta wciąż kosztują więcej. Chiny nakładają wysokie cła na europejski nabiał, a dane Eurostatu pokazują, że ponad jedna trzecia Polaków mieszka w przeludnionych lokalach.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Wigilia coraz droższa, ale tempo wzrostu cen hamuje

Tradycyjny koszyk wigilijny „Rzeczpospolitej” podrożał w ciągu roku o blisko 4 proc. Przygotowanie świątecznych potraw dla czteroosobowej rodziny kosztuje w tym roku około 168 zł. To mniej niż w poprzednich latach, gdy ceny rosły o ponad 5 i 6 proc.

Spowolnienie wzrostu cen żywności to głównie efekt tańszych warzyw, które w listopadzie były o 5,5 proc. tańsze niż rok wcześniej. Zdecydowanie droższe okazały się jednak jajka, których ceny wzrosły o 20 proc. oraz ryby, droższe o około 4 proc. Zmieniają się też kulinarne preferencje Polaków – karpia coraz częściej zastępują łosoś, sola czy mintaj.

Stany Zjednoczone przejmują kolejne tankowce

Stany Zjednoczone przejęły u wybrzeży Wenezueli chiński tankowiec przewożący ponad 1,5 mln baryłek ropy naftowej. Waszyngton uzasadnia decyzję złamaniem sankcji oraz pływaniem jednostki pod fałszywą banderą w ramach tzw. wenezuelskiej floty cieni. Pekin ostro zaprotestował, zarzucając USA naruszenie prawa międzynarodowego.