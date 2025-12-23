11 min. 1 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Tradycyjny koszyk wigilijny „Rzeczpospolitej” podrożał w ciągu roku o blisko 4 proc. Przygotowanie świątecznych potraw dla czteroosobowej rodziny kosztuje w tym roku około 168 zł. To mniej niż w poprzednich latach, gdy ceny rosły o ponad 5 i 6 proc.
Spowolnienie wzrostu cen żywności to głównie efekt tańszych warzyw, które w listopadzie były o 5,5 proc. tańsze niż rok wcześniej. Zdecydowanie droższe okazały się jednak jajka, których ceny wzrosły o 20 proc. oraz ryby, droższe o około 4 proc. Zmieniają się też kulinarne preferencje Polaków – karpia coraz częściej zastępują łosoś, sola czy mintaj.
Stany Zjednoczone przejęły u wybrzeży Wenezueli chiński tankowiec przewożący ponad 1,5 mln baryłek ropy naftowej. Waszyngton uzasadnia decyzję złamaniem sankcji oraz pływaniem jednostki pod fałszywą banderą w ramach tzw. wenezuelskiej floty cieni. Pekin ostro zaprotestował, zarzucając USA naruszenie prawa międzynarodowego.
Według administracji amerykańskiej transportowana ropa była objęta sankcjami, a przejęcie tankowca było zgodne z obowiązującymi przepisami. Sprawa dodatkowo podnosi napięcia w relacjach USA–Chiny i wpisuje się w szerszy konflikt wokół handlu surowcami energetycznymi oraz egzekwowania sankcji wobec Wenezueli.
Chińskie ministerstwo handlu poinformowało o nałożeniu ceł na import nabiału z Unii Europejskiej. Stawki wynoszą od 22 proc. do ponad 42,5 proc., w zależności od producenta i kraju pochodzenia. Pekin tłumaczy decyzję wynikami postępowania antydumpingowego, jednak w praktyce jest to odpowiedź na unijne cła na chińskie samochody elektryczne.
Na decyzji Chin mogą ucierpieć także polskie firmy. Do października tego roku eksport polskich produktów mleczarskich do Chin – głównie mleka, śmietany i serwatki – osiągnął wartość 252 mln zł, co czyni Państwo Środka istotnym rynkiem dla krajowego mleczarstwa.
Z danych Eurostatu wynika, że 16,9 proc. mieszkańców Unii Europejskiej żyje w przeludnionych mieszkaniach. W pięciu krajach problem dotyczy ponad 30 proc. społeczeństwa – wśród nich jest Polska, gdzie odsetek ten sięga 33,7 proc.
Gorzej sytuacja wygląda jedynie w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie. Dane te pokazują skalę wyzwań mieszkaniowych w Polsce, mimo rosnących dochodów i poprawy sytuacji gospodarczej w ostatnich dekadach.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
