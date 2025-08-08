Portal Politico poinformował w czwartek, że Donald Trump zamierza spotkać się z Władimirem Putinem, ale zanim do tego dojdzie, Putin powinien spotkać się z Zełenskim. Nie wykluczył też spotkania w formacie trójstronnym. Warunek Białego Domu, aby Putin najpierw spotkał się z Zełenskim, ma zapewnić, że Ukraina będzie bezpośrednio zaangażowana w proces pokojowy.

Trump: Putin nie musi spotykać się z Zełenskim przed rozmowami

Trump zaprzeczył później, by stawiał taki warunek Kremlowi. Poinformował, że spotka się z Putinem niezależnie od tego, czy wcześniej dojdzie do spotkania Putina z Zełenskim. – Nie, nie musi – odpowiedział Trump na pytanie, czy Putin będzie musiał najpierw spotkać się z ukraińskim prezydentem. – Chcą się ze mną spotkać, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby powstrzymać zabijanie – dodał.

Trump przekazał wcześniej europejskim przywódcom, że zamierza spotkać się osobiście z Putinem, a następnie w trójstronnych rozmowach z przywódcami Rosji i Ukrainy. Prezydent USA powiedział dziennikarzom w środę wieczorem, że choć istnieje „naprawdę duża szansa” na spotkanie, nie nazwałby go „przełomem”.