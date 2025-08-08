Rzeczpospolita
Czy dojdzie do spotkania Władimir Putin - Wołodymyr Zełenski? Donald Trump zabrał głos

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że nie wymagał od Władimira Putina, by spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej amerykańskie media informowały, że może to być warunkiem bezpośrednich negocjacji z Trumpem.

Publikacja: 08.08.2025 07:55

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Przemysław Malinowski

Portal Politico poinformował w czwartek, że Donald Trump zamierza spotkać się z Władimirem Putinem, ale zanim do tego dojdzie, Putin powinien spotkać się z Zełenskim. Nie wykluczył też spotkania w formacie trójstronnym. Warunek Białego Domu, aby Putin najpierw spotkał się z Zełenskim, ma zapewnić, że Ukraina będzie bezpośrednio zaangażowana w proces pokojowy.

Zdjęcie archiwalne: Donald Trump i Władimir Putin podczassesji zdjęciowej na szczycie APEC w Da Nang
Konflikty zbrojne
Spotkanie Trump-Putin. Biały Dom stawia warunek?

Trump: Putin nie musi spotykać się z Zełenskim przed rozmowami

Trump zaprzeczył później, by stawiał taki warunek Kremlowi. Poinformował, że spotka się z Putinem niezależnie od tego, czy wcześniej dojdzie do spotkania Putina z Zełenskim. – Nie, nie musi – odpowiedział Trump na pytanie, czy Putin będzie musiał najpierw spotkać się z ukraińskim prezydentem. – Chcą się ze mną spotkać, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby powstrzymać zabijanie – dodał.

Trump przekazał wcześniej europejskim przywódcom, że zamierza spotkać się osobiście z Putinem, a następnie w trójstronnych rozmowach z przywódcami Rosji i Ukrainy. Prezydent USA powiedział dziennikarzom w środę wieczorem, że choć istnieje „naprawdę duża szansa” na spotkanie, nie nazwałby go „przełomem”.

Władimir Putin
Polityka
Spotkanie Putin-Trump. Małe szanse na pokój na Ukrainie
– Rosjanie wyrazili chęć spotkania z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na takie spotkanie. Prezydent Trump chciałby spotkać się zarówno z prezydentem Putinem, jak i prezydentem Zełenskim, ponieważ chce zakończenia tej brutalnej wojny – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. – Biały Dom pracuje nad szczegółami tych potencjalnych spotkań, a szczegóły zostaną podane w odpowiednim czasie – dodała.

Władimir Putin unika spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Co dalej z negocjacjami?

Dalsze zaangażowanie Trumpa w kwestię wojny na Ukrainie sugeruje, że nadal widzi on szansę na zakończenie konfliktu na drodze dyplomatycznej, choć włączenie Zełenskiego do rozmów prawdopodobnie osłabiłoby zainteresowanie Putina. Dotychczas odmawiał on spotkania z Zełenskim, ponieważ uważał to za legitymizację jego przywództwa na Ukrainie.

Walki na Ukrainie (stan na 1 sierpnia)

Walki na Ukrainie (stan na 1 sierpnia)

Foto: PAP

Putin odrzucił możliwość spotkania z Zełenskim w Stambule w maju, po tym, jak Trump wyznaczył Rosji kolejny z wielu terminów na osiągnięcie postępów w procesie pokojowym. Rosyjscy urzędnicy oświadczyli wówczas, że Putin spotka się z Zełenskim dopiero po osiągnięciu porozumienia w sprawie memorandum dotyczącego przyszłych warunków układu pokojowego.

Sankcje na Rosję zależne od decyzji Putina

Nie wiadomo również, jak możliwość bezpośredniego spotkania wpłynie na piątkowy termin nałożenia przez Trumpa dodatkowych sankcji na kraje kupujące rosyjskie surowce energetyczne. Prezydent USA zagroził podjęciem takich działań w celu ukarania Moskwy, jeśli Putin nie podejmie kroków w kierunku zakończenia wojny na Ukrainie do 8 sierpnia.

Zapytany, czy termin na wyrażenie zgody na zawieszenie broni przez Putina nadal upływa w piątek, Trump odpowiedział: „To zależy od niego (Putina - red.), zobaczymy, co ma do powiedzenia”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski

