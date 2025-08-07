Spotkanie Trump-Putin. Biały Dom stawia warunek?

Prezydent Trump zamierzał zając znacznie twardsze stanowisko wobec Rosji, ale po ostatnim spotkaniu Putin-Witkoff zmienił zdanie i zaczął optymistycznie mówić o „postępach” i możliwości szczytu z Putinem. Administracja USA widzi wciąż możliwość dyplomatycznego zakończenia konfliktu, choć prawdopodobnie uzależnianie spotkania Trump-Putin poprzez wcześniejsze spotkanie Putina z Zełenskim może osłabić zainteresowanie Kremla.

Doradca Putina ds. bezpieczeństwa, Jurij Uszakow, sugeruje, że spotkanie Trump-Putin może się odbyć już w przyszłym tygodniu, choć udział Zełenskiego w takim szczycie jest według niego mało prawdopodobny. utin od początku wojny odrzuca opcję spotkania z prezydentem Ukrainy przed spełnieniem warunków Moskwy. Z kolei administracja USA podkreśla, że bez udziału Ukrainy rozmowy nie mogą być traktowane poważnie.

Rozmowy Trumpa z Putinem znów niepokoją Europę

W środę Trump rozmawiał przez telefon z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i innymi europejskimi przywódcami, informując ich o możliwości spotkania z Putinem oraz o późniejszym trójstronnym szczycie z udziałem Zełenskiego.

Ta rozmowa wywołała zamieszanie w Kijowie i innych stolicach europejskich. Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że obawiają się, iż propozycja Putina spotkania z Trumpem jest dla niego sposobem na bezpośrednie porozumienie się ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakończenia wojny, bez udziału Ukrainy i mocarstw europejskich.