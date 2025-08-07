Rzeczpospolita
Spotkanie Trump-Putin. Biały Dom stawia warunek?

Biały Dom ogłosił, że Władimir Putin musi najpierw spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, zanim odbędzie się jego planowane spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem - pisze Politico.

Publikacja: 07.08.2025 22:19

Zdjęcie archiwalne: Donald Trump i Władimir Putin podczassesji zdjęciowej na szczycie APEC w Da Nang

Zdjęcie archiwalne: Donald Trump i Władimir Putin podczassesji zdjęciowej na szczycie APEC w Da Nang w Wietnamie, 11 listopada 2017 r.

Foto: REUTERS/Jorge Silva

Agnieszka Kazimierczuk

W środę wieczorem rzeczniczka Białego Domu  Karoline Leavitt przekazała, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z Donaldem Trumpem.

Prezydent Trump z kolei wyraził zamiar spotkania z Putinem, ale zanim do tego dojdzie, Putin powinien spotkać się z Zełenskim. Nie wykluczył też spotkania w formacie trójstronnym. Choć Trump określił perspektywę tych spotkań jako „faktycznie dobrą”, nie nazwał ich przełomowymi. Warunek Białego Domu, aby Putin najpierw spotkał się z Zełenskim, ma zapewnić, że Ukraina będzie bezpośrednio zaangażowana w proces pokojowy.

Pięć - nieefektywnych – rozmów Witkoff-Putin

Spotkania wysłannika Trumpa, Steve’a Witkoffa, z Putinem jak dotąd nie przyniosły przełomu. Od lutego tego roku Witkoff odbył już co najmniej pięć rozmów z Putinem, lecz rosyjski przywódca jednocześnie nasilił ataki na Ukrainę i odrzuca dotychczasowe propozycje pokojowe.  

Prezydent Trump zamierzał zając znacznie twardsze stanowisko wobec Rosji, ale po ostatnim spotkaniu Putin-Witkoff zmienił zdanie i zaczął optymistycznie mówić o „postępach” i możliwości szczytu z Putinem. Administracja USA widzi wciąż możliwość dyplomatycznego zakończenia konfliktu, choć prawdopodobnie uzależnianie spotkania Trump-Putin poprzez wcześniejsze spotkanie Putina z Zełenskim może osłabić zainteresowanie Kremla.

Doradca Putina ds. bezpieczeństwa, Jurij Uszakow, sugeruje, że spotkanie Trump-Putin może się odbyć już w przyszłym tygodniu, choć udział Zełenskiego w takim szczycie jest według niego mało prawdopodobny. utin od początku wojny odrzuca opcję spotkania z prezydentem Ukrainy przed spełnieniem warunków Moskwy. Z kolei administracja USA podkreśla, że bez udziału Ukrainy rozmowy nie mogą być traktowane poważnie.

Rozmowy Trumpa z Putinem znów niepokoją Europę

W środę Trump rozmawiał przez telefon z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i innymi europejskimi przywódcami, informując ich o możliwości spotkania z Putinem oraz o późniejszym trójstronnym szczycie z udziałem Zełenskiego.

Ta rozmowa wywołała zamieszanie w Kijowie i innych stolicach europejskich.  Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że obawiają się, iż propozycja Putina spotkania z Trumpem jest dla niego sposobem na bezpośrednie porozumienie się ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakończenia wojny, bez udziału Ukrainy i mocarstw europejskich.

Trump narzędziem Putina?

Tymczasem dziennik „The New York Times” pisze w czwartek, że  analitycy badający działalność Putina, a także osoby, które go znają, od początku wojny twierdzą, że nadrzędnym celem rosyjskiego przywódcy jest przede wszystkim zapewnienie porozumienia pokojowego, które osiągnie jego cele geopolityczne.

I to prezydent USA, jak twierdzą, jest najlepiej przygotowany do realizacji tych celów – do których należy utrzymanie Ukrainy poza NATO i zapobieżenie przyszłej ekspansji sojuszu. To pomaga zrozumieć, dlaczego Putin wydawał się tak skupiony na uspokajaniu Trumpa i unikaniu zerwania z Waszyngtonem, mimo że amerykański prezydent okazywał coraz większą niecierpliwość z powodu jego odmowy zgody na zawieszenie broni.

Putin chce zachować Trumpa jako narzędzie do ewentualnego przejścia do pokoju – powiedział Siergiej Markow, prokremlowski analityk polityczny w Moskwie. - Trump jest potrzebny, aby spełnić warunki Rosji - skwitował.

Źródło: rp.pl, The New York Times, Politico

