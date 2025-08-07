Aktualizacja: 07.08.2025 14:12 Publikacja: 07.08.2025 10:33
Donald Trump i Władimir Putin
Uszakow odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza o artykuł w „New York Times”, w którym pojawiła się informacja, że Trump zamierza spotkać się z Putinem w przyszłym tygodniu.
W środę wieczorem rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z Donaldem Trumpem, który jest otwarty na spotkania zarówno z Władimirem Putinem, jak i Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej „The New York Times” podał, że prezydent USA planuje spotkać się osobiście z przywódcą Rosji już w przyszłym tygodniu.
– Docelowy czas (spotkania) to przyszły tydzień, ale strony rozpoczęły przygotowania do tego ważnego spotkania (...), jest trudno powiedzieć, ile dni zajmą przygotowania. Ale opcja zorganizowania spotkania w przyszłym tygodniu była rozważana i odnosimy się do niej pozytywnie – podkreślił Uszakow.
– Zgodnie z sugestią strony amerykańskiej porozumieliśmy się co do dwustronnego spotkania na najwyższym szczeblu w najbliższych dniach, spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem – mówił wcześniej Uszakow. – Teraz, wraz z amerykańskimi partnerami, rozpoczynamy wypracowywanie szczegółów spotkania i miejsca, gdzie miałoby do niego dojść – dodał, zastrzegając że wstępnie miejsce spotkania zostało już ustalone.
Kilka godzin później Putin zasugerował, że do spotkania mogłoby dojść w ZEA. - Mamy wielu przyjaciół, którzy są gotowi pomóc nam w zorganizowaniu tego rodzaju wydarzenia. Jednym z naszych przyjaciół jest prezydent ZEA. Sądzę, że byłoby to jedno z dogodnych miejsc (na takie spotkanie) - mówił Putin w rozmowie z dziennikarzami.
Uszakow mówił o tym po środowej rozmowie Putina ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem. Wcześniej Marco Rubio, komentując przebieg spotkania, stwierdził że przyniosło ono pewne postępy, ponieważ Amerykanie po raz pierwszy poznali szczegóły dotyczące warunków, na jakich Rosja jest gotowa zakończyć wojnę na Ukrainie. Warunki te USA miały przekazać Ukrainie i europejskim partnerom, by sprawdzić, czy są oni skłonni na nie przystać.
Rubio nie wykluczał, że mogłoby dojść do trójstronnego spotkania Trumpa, Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Dodał jednak, że aby spotkanie takie odbyło się, niezbędne jest zbliżenie do siebie stanowisk Ukrainy i Rosji ws. warunków porozumienia pokojowego. Bez takiego zbliżenia – zdaniem Rubio – takie spotkanie nie miałoby sensu, bo nic by nie przyniosło.
Tymczasem Uszakow mówił dziennikarzom w Rosji, że Witkoff mówił o opcji trójstronnego spotkania przywódców USA, Rosji i Ukrainy, ale „strona rosyjska pozostawiła je bez komentarza”. Zdaniem Uszakowa Rosja zaproponowała, by skoncentrować się na przygotowaniu szczytu dwustronnego.
Donald Trump po raz ostatni spotkał się twarzą w twarz z Władimirem Putinem w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu – 28 czerwca 2019 roku, na marginesie szczytu G20 w Osace. Po zaprzysiężeniu na drugą kadencję Trump kilkukrotnie rozmawiał telefonicznie z rosyjskim przywódcą - po raz ostatni 14 czerwca.
– Opcja trójstronnego spotkania była poruszona przez amerykańskiego przedstawiciela podczas spotkania na Kremlu. Ale ta opcja nie była omawiana – podkreślił Uszakow. Jak dodał, obecnie ważne jest, by dwustronne spotkanie było „udane i produktywne”.
Wcześniej takie wielostronne spotkanie zaproponowała Rosji strona ukraińska, podczas ostatniej rundy negocjacji rosyjsko-ukraińskich w Stambule. Ukraińcy proponowali, by do spotkania doszło pod koniec sierpnia, w Stambule, a oprócz Trumpa miałby uczestniczyć w niej jeszcze prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan. Ukraina podkreślała wówczas, że proponuje też pełne i bezwarunkowe zawieszenie broni.
Rosyjska giełda zanotowała wzrosty, po tym jak Uszakow poinformował, że USA i Rosja zasadniczo porozumiały się już w sprawie miejsca spotkania Władimira Putina i Donalda Trumpa oraz że do spotkania dojdzie w najbliższych dniach. Indeks moskiewskiej giełdy MOEX) zanotowała 4,5-procentowy wzrost, a akcje Gazpromu zwyżkowały o 8,2 proc. Indeks RTS również zwyżkował o 4,5 proc.
7 sierpnia Onet podał nieoficjalnie, powołując się na własne ustalenia, że USA przedstawiły dzień wcześniej Kremlowi „korzystną ofertę” w kontekście porozumienia pokojowego. Amerykańskie propozycje mają przewidywać, że Rosja i Ukraina miałyby zawrzeć nie pokój, lecz rozejm. Na mocy porozumienia uznane de facto miałyby być dotychczasowe rosyjskie zdobycze na Ukrainie (rozstrzygnięcie tej kwestii miałoby zostać odłożone „na 49 lub 99 lat”). Oferta zawierać miała także obietnicę wycofania większości sankcji nałożonych na Rosję, „a w perspektywie również powrót do współpracy energetycznej, czyli importu rosyjskiego gazu i ropy”. USA – w ramach swojej oferty – nie zaproponowały jednak wykluczenia możliwości rozszerzenia NATO, ani wstrzymania dostaw uzbrojenia na Ukrainę.
8 sierpnia mija termin ultimatum, jakie Trump dał Rosji na dokonanie postępu ws. porozumienia pokojowego na Ukrainie. Po upływie tego terminu prezydent USA miał nałożyć nowe sankcje na Rosję, w tym sankcje wtórne w postaci ceł na kraje, które kupują rosyjskie surowce (przede wszystkim ropę). 7 sierpnia USA nałożyły już takie sankcje na Indie (chodzi o 25-procentowe cło powiększające stawkę celną nałożoną przez Trumpa na Indie do 50 proc.). Tego samego dnia Trump nie wykluczył podjęcia takiego samego kroku wobec Chin.
Przed wizytą Witkoffa w Moskwie Reuters, powołując się na źródła bliskie Kremlowi, pisał że Putin nie będzie chciał zakończyć wojny z Ukrainą, dopóki nie zajmie w całości wszystkich czterech, nielegalnie anektowanych w 2022 roku obwodów – chersońskiego, zaporoskiego, ługańskiego i donieckiego.
