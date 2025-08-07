Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy, według Rosjan, ma dojść do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem?

Jakie jest stanowisko Rosji i USA w sprawie trójstronnego spotkania Trumpa i Putina z Wołodymyrem Zełenskim?

Jakie sankcje może nałożyć na Rosję Donald Trump Donald Trump po upływie ultimatum?

Dlaczego Władimir Putin nie chce jeszcze zakończyć wojny z Ukrainą?

Uszakow odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza o artykuł w „New York Times”, w którym pojawiła się informacja, że Trump zamierza spotkać się z Putinem w przyszłym tygodniu.

Reklama Reklama

W środę wieczorem rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z Donaldem Trumpem, który jest otwarty na spotkania zarówno z Władimirem Putinem, jak i Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej „The New York Times” podał, że prezydent USA planuje spotkać się osobiście z przywódcą Rosji już w przyszłym tygodniu.

Miejsce spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem jest już znane?

– Docelowy czas (spotkania) to przyszły tydzień, ale strony rozpoczęły przygotowania do tego ważnego spotkania (...), jest trudno powiedzieć, ile dni zajmą przygotowania. Ale opcja zorganizowania spotkania w przyszłym tygodniu była rozważana i odnosimy się do niej pozytywnie – podkreślił Uszakow.