06:16 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 1 060 310 żołnierzy, 11 076 czołgów, 23 095 pojazdów opancerzonych, 31 180 zestawów artyleryjskich, 1 456 wyrzutni rakiet, 1 203 zestawy przeciwlotnicze, 421 samolotów, 340 śmigłowców, 49 930 bezzałogowych statków powietrznych, 3 555 pocisków manerwujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 57 605 pojazdów (w tym cystern) i 3 936 jednostek sprzętu specjalnego.

06:09 W ataku drona na Kraj Krasnodarski ranny został cywil

Mężczyzna został ranny w ataku drona na Sławiańsk nad Kubaniem – napisał w serwisie Telegram gubernator Kraju Krasnodarskiego Weniamin Kondratiew. Ranny został hospitalizowany. Kondratiew poinformował też, że w rejonie Noworosyjska odparto atak ukraińskich dronów morskich.

05:13 Donald Trump nie wyklucza nałożenia sankcji wtórnych na Chiny

- To może się stać... Nie mogę jeszcze powiedzieć - stwierdził Trump pytany przez dziennikarzy, czy po nałożeniu 25-procentowych ceł wtórnych na Indie, za kupowanie przez ten kraj rosyjskiej ropy, nałoży podobne cła na Chiny, największego odbiorcę ropy z Rosji.

05:06 W nocy w Dnieprze rozległa się seria eksplozji

Informacje takie przekazuje Serhij Łysak, gubernator obwodu dniepropietrowskiego.

05:02 W okupowanym Symferopolu trwa akcja rekrutacyjna rosyjskiej armii

W mieście pojawiły się tablice reklamowe w kształcie rosyjskich żołnierzy z ogłoszeniem zachęcającym do podpisania kontraktu z siłami zbrojnymi Rosji – informuje ukraiński ruch oporu „Żółta wstążka”.

04:59 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan

Do ataków doszło na kierunku południowo słoboziańskim (obwód charkowski). Ukraińcy zniszczyli czołg i cztery rosyjskie pojazdy wojskowe.

04:56 Władimir Putin spotka się w Moskwie z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan będzie rozmawiał z przywódcą Rosji o rozwoju wielowymiarowej, dwustronnej współpracy, a także o sprawach znajdujących się na międzynarodowej agendzie, w tym o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Do poprzedniego spotkania obu przywódców doszło w październiku 2024 roku.

04:53 Okręty Rosji i Chin rozpoczęły wspólny patrol na Pacyfiku

Informację taką przekazało biuro prasowe rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego. Na Morze Japońskie wpłynęły rosyjski niszczyciel Admirał Tribuc i chiński niszczyciel Shaoxing, a także jednostki wsparcia. To piąty wspólny rosyjsko-chiński patrol morski w rejonie Pacyfiku. Patrole takie odbywają się regularnie od 2021 roku. Od 2019 roku Rosja i Chiny organizują w tym rejonie wspólny patrol powietrzny.

04:50 Czy dojdzie do spotkania Trump-Putin?

Sekretarz stanu USA Marco Rubio w rozmowie z Fox News stwierdził, że nie wie czy w przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. - To nadal jest do ustalenia. Sądzę, że zależy to w dużej mierze od postępów (w rozmowach na temat pokoju na Ukrainie – red.), jakie poczynimy – mówił. W spotkaniu miałby też uczestniczyć Wołodymyr Zełenski. W kontekście postępów Rubio zwrócił uwagę, że ważne będzie „do jakiego stopnia możliwe będzie zbliżenie stanowisk” Kijowa i Moskwy. - Nie sądzę, by możliwe było zorganizowanie spotkania przywódców, jeśli te stanowiska nie będą zbliżone, ponieważ takie spotkanie nic nie przyniesie – podkreślił.

04:49 Lotnisko w Wołgogradzie tymczasowo wstrzymało działanie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko – ze względów bezpieczeństwa – nie przyjmuje i nie odprawia samolotów.

04:47 W nocy wstrzymano ruch samochodowy na Moście Krymskim

Informacje takie podaje kanał w serwisie Telegram monitorujący sytuację na podjazdach do mostu.

04:44 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1260 dniu wojny

