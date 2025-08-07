Aktualizacja: 07.08.2025 06:18 Publikacja: 07.08.2025 05:07
Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 1 060 310 żołnierzy, 11 076 czołgów, 23 095 pojazdów opancerzonych, 31 180 zestawów artyleryjskich, 1 456 wyrzutni rakiet, 1 203 zestawy przeciwlotnicze, 421 samolotów, 340 śmigłowców, 49 930 bezzałogowych statków powietrznych, 3 555 pocisków manerwujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 57 605 pojazdów (w tym cystern) i 3 936 jednostek sprzętu specjalnego.
Mężczyzna został ranny w ataku drona na Sławiańsk nad Kubaniem – napisał w serwisie Telegram gubernator Kraju Krasnodarskiego Weniamin Kondratiew. Ranny został hospitalizowany. Kondratiew poinformował też, że w rejonie Noworosyjska odparto atak ukraińskich dronów morskich.
- To może się stać... Nie mogę jeszcze powiedzieć - stwierdził Trump pytany przez dziennikarzy, czy po nałożeniu 25-procentowych ceł wtórnych na Indie, za kupowanie przez ten kraj rosyjskiej ropy, nałoży podobne cła na Chiny, największego odbiorcę ropy z Rosji.
Informacje takie przekazuje Serhij Łysak, gubernator obwodu dniepropietrowskiego.
W mieście pojawiły się tablice reklamowe w kształcie rosyjskich żołnierzy z ogłoszeniem zachęcającym do podpisania kontraktu z siłami zbrojnymi Rosji – informuje ukraiński ruch oporu „Żółta wstążka”.
Do ataków doszło na kierunku południowo słoboziańskim (obwód charkowski). Ukraińcy zniszczyli czołg i cztery rosyjskie pojazdy wojskowe.
Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan będzie rozmawiał z przywódcą Rosji o rozwoju wielowymiarowej, dwustronnej współpracy, a także o sprawach znajdujących się na międzynarodowej agendzie, w tym o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Do poprzedniego spotkania obu przywódców doszło w październiku 2024 roku.
Informację taką przekazało biuro prasowe rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego. Na Morze Japońskie wpłynęły rosyjski niszczyciel Admirał Tribuc i chiński niszczyciel Shaoxing, a także jednostki wsparcia. To piąty wspólny rosyjsko-chiński patrol morski w rejonie Pacyfiku. Patrole takie odbywają się regularnie od 2021 roku. Od 2019 roku Rosja i Chiny organizują w tym rejonie wspólny patrol powietrzny.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio w rozmowie z Fox News stwierdził, że nie wie czy w przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. - To nadal jest do ustalenia. Sądzę, że zależy to w dużej mierze od postępów (w rozmowach na temat pokoju na Ukrainie – red.), jakie poczynimy – mówił. W spotkaniu miałby też uczestniczyć Wołodymyr Zełenski. W kontekście postępów Rubio zwrócił uwagę, że ważne będzie „do jakiego stopnia możliwe będzie zbliżenie stanowisk” Kijowa i Moskwy. - Nie sądzę, by możliwe było zorganizowanie spotkania przywódców, jeśli te stanowiska nie będą zbliżone, ponieważ takie spotkanie nic nie przyniesie – podkreślił.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko – ze względów bezpieczeństwa – nie przyjmuje i nie odprawia samolotów.
Informacje takie podaje kanał w serwisie Telegram monitorujący sytuację na podjazdach do mostu.
