Rosjanie zdążyli się przyzwyczaić do prowadzonej czwarty rok przez Władimira Putina wojny z Ukrainą
– Petersburg i Moskwa żyją własnym życiem. Jeżeli przejdziemy się ulicami tych miast i porozmawiamy z ludźmi, to usłyszymy, że wszystko kwitnie i wszystko jest dobrze. Knajpy są pełne ludzi. Z drugiej zaś strony kolega opowiadał mi ostatnio, że podczas jednego z niejawnych zebrań opozycji sala była pełna młodych ludzi – mówi „Rzeczpospolitej” Lew Ponomariow, współtwórca Memoriału, niegdyś radziecki, a obecnie rosyjski obrońca praw człowieka. Po agresji Putina w Ukrainie wyemigrował z Rosji i zamieszkał w Paryżu.
– Kiedy przejmowaliśmy państwo po ZSRR, na czele kraju w 80 proc. stanęli byli komuniści. Wierzę, że zmiany w Rosji nadejdą wraz ze zmianą pokoleniową – mówi 83-letni dysydent.
Wygląda na to, że rozpętana przez Putina wojna z Ukrainą dla rosyjskiej młodzieży jest jakąś abstrakcją, o której dużo mówią propagandyści w telewizji i której nie rozumieją. Kilka dni temu ukraińskie drony (albo ich fragmenty) spadły na magazyn z paliwem w Soczi. Doszło do olbrzymiego pożaru. Władze miejskie i obwodowe w popłochu raportowały Władimirowi Putinowi, że strażacy opanowali ogień i że sytuacja jest pod kontrolą. Ale nie to przykuło uwagę rosyjskich mediów. Furorę zrobiło wrzucone do sieci nagranie, na którym dwie młode dziewczyny pozują na tle płonących zbiorników z paliwem. Co więcej, śpiewały piosenkę o „malinowym wschodzie słońca” jednego z rosyjskich raperów, a bohaterem drugiego planu był ich tańczący bez koszulki młodociany kolega.
Prezydenci USA i Rosji
Rosyjska policja szybko zatrzymała „sprawców”. Wszyscy pochodzą z leżącego prawie 3 tys. kilometrów od Soczi Niżnego Tagiłu, latem udali się do pracy nad Morze Czarne. Stojąc przed kamerą, przepraszali i zapewniali, że więcej już nie będą „popełniać takich błędów”. 20-letnią dziewczynę, która opublikowała nagranie, postawiono nawet przed sądem i skazano na 30 tys. rubli grzywny (równowartość 1,4 tys. zł). Gdy „zielone ludziki” Putina wkroczyły na Krym (i de facto rozpoczęły tym samym wojnę z Ukrainą), miała zaledwie dziewięć lat.
Kilka miesięcy temu przed policyjną kamerą przepraszać musiał znany rosyjski komik Artemij Ostanin, któremu zarzucono, że żartował z inwalidy wojennego żebrzącego w moskiewskim metrze (on temu zaprzeczał). 29-latek próbował uciekać na Białoruś, ale został pobity przez tamtejsze służby i trafił do rosyjskiego aresztu.
Trwająca czwarty rok wojna najwyraźniej nie robi już większego wrażenia na Rosjanach. Jedni dla lajków w sieciach społecznościowych ustawiają się do zdjęć na tle płonących budynków, a drudzy się z tego śmieją. A są też tacy, którzy na wojnie zarabiają. W rosyjskich mediach roi się od historii opisujących, jak fikcyjne żony poległych rosyjskich żołnierzy udowadniają w sądach, że związek był prawdziwy. A często się zdarza, że krewni uczestników „specjalnej operacji wojskowej” kłócą się między sobą o to, komu należy się odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby. Wszystko dlatego, że rodzina poległego żołnierza może liczyć na różnego rodzaju rekompensaty (w tym od prezydenta), które np. w przypadku wysłanych na wojnę mieszkańców Petersburga mogą w sumie sięgać ponad 10 mln rubli (równowartość 450 tys. zł).
W lipcu w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym policja raportowała o zatrzymaniu członków grupy przestępczej, która „zmuszała uczestników specjalnej operacji wojskowej do zawierania fikcyjnych ślubów”. W kwietniu agentka nieruchomości z Tomska zasłynęła na całą Rosję po tym, gdy doradzała Rosjankom zawarcie fikcyjnego ślubu z walczącym na wojnie z Ukrainą żołnierzem tylko po to, by po jego śmierci nabyć mieszkanie. – Tak wielu robi – mówiła. A później przepraszała rosyjskie kobiety i została skazana na 80 godzin prac przymusowych.
Nie jest w Rosji też tajemnicą to, że wielu decyduje się na podpisanie kontraktu z armią, po to by poprawić swoją sytuację finansową albo spłacić zobowiązania. Decydując się na udział w wojnie, żołnierz bez doświadczenia może liczyć tam na jednorazową pomoc finansową w wysokości 3,2 mln rubli (147 tys. zł) oraz na żołd, który rocznie wynosi prawie dwa razy tyle. To ogromne pieniądze dla kraju, bo średnia krajowa pensja w ubiegłym roku wynosiła tam 87 tys. rubli (ok. 4 tys. zł), która w wielu regionach Rosji może być nawet dwukrotnie niższa.
Czy Rosjanie zdążyli się przyzwyczaić do trwającej od 2022 roku wojny? Sondaże wskazują na to, że tak. Z najnowszego badania niezależnego ośrodka Centrum Lewady (uznanego za „agenta zagranicznego”) wynika, że 62 proc. Rosjan twierdzi, że są w „normalnym, stabilnym nastroju”. Kolejne 18 proc. respondentów twierdzi, że są w „świetnym nastroju”. Jedynie co piąty Rosjanin ma poczucie strachu czy napięcia.
– Zainteresowanie wojną z Ukrainą znacząco zmalało. Z sondażu, którego wyników jeszcze nie opublikowaliśmy, wynika, że najważniejszym wydarzeniem dla Rosjan w czerwcu była wojna izraelsko-irańska. Na drugim miejscu znalazło się Petersburskie Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, a dopiero na trzecim wojna w Ukrainie. Tuż za nią – anomalie pogodowe – mówi „Rzeczpospolitej” Lew Gudkow, dyrektor Centrum Lewady.
Jak twierdzi, wewnątrz kraju nie ma żadnej oddolnej presji społecznej, która zmuszałaby przywódcę Rosji do zakończenia wojny z Ukrainą. – Rosjanie już uświadomili sobie, że Putin pod żadnym warunkiem nie chce zakończyć wojny. Liczą raczej na to, że przyjdzie jakiś dobry wujek i rozwiąże problem magiczną różdżką. Stąd wzrost popularności Trumpa w Rosji – uważa.
