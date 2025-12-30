Reklama
Zmiany w Narodowej Strategii Onkologicznej. Rząd opublikował projekt uchwały

Rząd opublikował projekt uchwały zakładającej zmiany w Narodowej Strategii Onkologicznej. Mają one umożliwić przekazanie części zadań - takich jak edukacja zdrowotna i profilaktyka - podmiotom zewnętrznym, m.in. organizacjom pacjenckim. O szczegółach informuje portal Rynek Zdrowia.

Publikacja: 30.12.2025 14:39

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Propozycje zmian zostały zawarte w opublikowanym właśnie na stronach rządowych „Projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030”. 

Organizacje pacjenckie zyskają nowe uprawnienia i finansowanie

Narodowa Strategia Onkologiczna jest kompleksowym programem, który wytycza kierunki rozwoju w obszarze onkologii w Polsce. Została przyjęta 4 lutego 2020 roku.

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, planowane zmiany umożliwią ministrowi zdrowia zlecanie realizacji części zadań zawartych w Narodowej Strategii Onkologicznej podmiotom zewnętrznym, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw z zakresu zdrowia publicznego. Mogą to być m.in. organizacje zrzeszające pacjentów, które zajmują się ochroną praw chorych na choroby nowotworowe. Działania mają być finansowane w trybie konkursów ofert.

„Oczekiwanym efektem wprowadzonej zmiany jest zwiększenie zasięgu działań promocyjnych w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób onkologicznych w ramach Strategii” – czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt uchwały ma zostać przyjęty przez rząd w I kwartale 2026 r.

Czytaj więcej: Rząd zmienia Narodową Strategię Onkologiczną. Organizacje pacjentów dostaną realną władzę i pieniądze

