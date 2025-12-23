Aktualizacja: 23.12.2025 13:54 Publikacja: 23.12.2025 13:32
W 2025 r. weszło w życie wiele istotnych zmian dla pacjentów
Wśród nowych świadczeń dostępnych od 2025 r. są badania w kierunku raka szyjki macicy oraz jelita grubego. W 2026 roku wejdą kolejne zmiany.
Na liście bezpłatnych badań profilaktycznych dostępnych dla pacjentów od 2025 r. są:
Jak dodaje portal Rynek Zdrowia, od lipca 2025 r. weszły także nowe zasady dotyczące kwalifikacji pacjentów do programów lekowych dla chorych na nowotwory BRCA-zależne. Badania z krwi obwodowej mutacji w genach BRCA1/2 w nowotworach BRCA-zależnych mogą być rozliczane w trybie ambulatoryjnym, dzięki czemu nie ma konieczności jednodniowej hospitalizacji.
Ważne zmiany mają być wprowadzone również w 2026 roku. Od lipca ma ruszyć program badań przesiewowych w kierunku raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej.
Czytaj więcej: Onkologia 2025 – nowe możliwości dla pacjentów. Wśród zmian test HPV HR i test FIT w programie „Moje Zdrowie”
