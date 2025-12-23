Wśród nowych świadczeń dostępnych od 2025 r. są badania w kierunku raka szyjki macicy oraz jelita grubego. W 2026 roku wejdą kolejne zmiany.

Reklama Reklama

Nowe badania profilaktyczne dostępne od 2025 r.

Na liście bezpłatnych badań profilaktycznych dostępnych dla pacjentów od 2025 r. są:

Test HPV HR oraz cytologia na podłożu płynnym (LBC) - od maja 2025. r. są dostępne w programie badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Test HPV ma znacznie wyższą czułość niż klasyczna cytologia. Jeśli jego wynik jest dodatni, z tej samej próbki wykonuje się cytologię płynną.

Test FIT OC na krew utajoną w kale - mogą go wykonać osoby 50+ w ramach programu „Moje Zdrowie", który w maju 2025 zastąpił program „Profilatyka 40 Plus". Badanie to zwiększa szansę na szybkie wykrycie raka jelita grubego

Jak dodaje portal Rynek Zdrowia, od lipca 2025 r. weszły także nowe zasady dotyczące kwalifikacji pacjentów do programów lekowych dla chorych na nowotwory BRCA-zależne. Badania z krwi obwodowej mutacji w genach BRCA1/2 w nowotworach BRCA-zależnych mogą być rozliczane w trybie ambulatoryjnym, dzięki czemu nie ma konieczności jednodniowej hospitalizacji.