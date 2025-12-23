Reklama
Rozwiń
Reklama

Ważne zmiany dla pacjentów w 2025 r. Nowe bezpłatne badania są już dostępne

W 2025 r. weszło w życie wiele istotnych zmian dla pacjentów. Pojawiły się m.in. nowe możliwości skorzystania z badań w kierunku wykrywania chorób nowotworowych. Listę świadczeń dostępnych od 2025 r. zebrał portal Rynek Zdrowia.

Publikacja: 23.12.2025 13:32

W 2025 r. weszło w życie wiele istotnych zmian dla pacjentów

W 2025 r. weszło w życie wiele istotnych zmian dla pacjentów

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Wśród nowych świadczeń dostępnych od 2025 r. są badania w kierunku raka szyjki macicy oraz jelita grubego. W 2026 roku wejdą kolejne zmiany.

Nowe badania profilaktyczne dostępne od 2025 r.

Na liście bezpłatnych badań profilaktycznych dostępnych dla pacjentów od 2025 r. są:

  • Test HPV HR oraz cytologia na podłożu płynnym (LBC) - od maja 2025. r. są dostępne w programie badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Test HPV ma znacznie wyższą czułość niż klasyczna cytologia. Jeśli jego wynik jest dodatni, z tej samej próbki wykonuje się cytologię płynną.
  • Test FIT OC na krew utajoną w kale - mogą go wykonać osoby 50+ w ramach programu „Moje Zdrowie", który w maju 2025 zastąpił program „Profilatyka 40 Plus". Badanie to zwiększa szansę na szybkie wykrycie raka jelita grubego

Czytaj więcej

Dostęp do logopedy na NFZ jest mocno ograniczony
Zdrowie
Z czego wynika problem z dostępem do logopedy na NFZ? Ekspertka wyjaśnia

Jak dodaje portal Rynek Zdrowia, od lipca 2025 r. weszły także nowe zasady dotyczące kwalifikacji pacjentów do programów lekowych dla chorych na nowotwory BRCA-zależne. Badania z krwi obwodowej mutacji w genach BRCA1/2 w nowotworach BRCA-zależnych mogą być rozliczane w trybie ambulatoryjnym, dzięki czemu nie ma konieczności jednodniowej hospitalizacji. 

Reklama
Reklama

Ważne zmiany mają być wprowadzone również w 2026 roku. Od lipca ma ruszyć program badań przesiewowych w kierunku raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej.

Czytaj więcej: Onkologia 2025 – nowe możliwości dla pacjentów. Wśród zmian test HPV HR i test FIT w programie „Moje Zdrowie”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) Zdrowie Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Dostęp do logopedy na NFZ jest mocno ograniczony
Zdrowie
Z czego wynika problem z dostępem do logopedy na NFZ? Ekspertka wyjaśnia
Co z planami naprawczymi w zadłużonych szpitalach?
Zdrowie
Co z planami naprawczymi w zadłużonych szpitalach? „Mamy marazm”
Janusz Cieszyński
Zdrowie
Janusz Cieszyński: Podniósłbym sobie składkę zdrowotną
Ministersto Zdrowia zapowiedziało kontrole oddziałów ginekologiczno-położniczych
Zdrowie
Śmierć po cesarce. Ministerstwo zapowiada kontrole oddziałów ginekologiczno-położniczych
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Janusz Cieszyński, poseł PiS, były wiceminister zdrowia
Zdrowie
Janusz Cieszyński o finansowaniu ochrony zdrowia. Hamulec akcyzowy, przegląd składki zdrowotnej i rolnicy z Marszałkowskiej
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama