Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Polacy ocenili polityków. Kto zebrał najgorsze oceny?

W sondażu IPSOS dla Radia Zet respondentów spytano jak oceniają 16 polskich polityków. Do oceny zastosowano pięciostopniową skalę ocen, można było też wybrać odpowiedź „nie znam go/jej”.

Publikacja: 30.12.2025 13:15

Donald Tusk, Karol Nawrocki, Jarosław Kaczyński

Donald Tusk, Karol Nawrocki, Jarosław Kaczyński

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z badania wynika, że najwięcej pozytywnych ocen (suma ocen zdecydowanie pozytywnych i raczej pozytywnych) uzyskał prezydent Karol Nawrocki. Głowę państwa pozytywnie ocenia 38 proc. badanych, przy czym 23 proc. ocenia go „zdecydowanie pozytywnie”. 

Sondaż: Oprócz Karola Nawrockiego najlepiej oceniani są Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski

Negatywnie prezydenta ocenia również 38 proc. badanych (29 proc. ocenia go „zdecydowanie negatywnie”). 3 proc. respondentów deklaruje, że nie zna prezydenta. 

62 proc.

Tylu badanych negatywnie ocenia Jarosława Kaczyńskiego

Na drugim miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, którego pozytywnie ocenia 31 proc. badanych („zdecydowanie pozytywnie” ocenia go 12 proc. respondentów), a negatywnie – 42 proc. ankietowanych (przy czym 28 proc. ocenia go „zdecydowanie negatywnie”). Nieznajomość Trzaskowskiego deklaruje 4 proc. uczestników badania. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Trump niepopularny w Europie. Nawet wśród zwolenników prawicowych populistów
Reklama
Reklama

30 proc. badanych pozytywnie ocenia wicepremiera Radosława Sikorskiego (15 proc. ocenia go „zdecydowanie pozytywnie”), podczas gdy negatywną ocenę ministra spraw zagranicznych wyraża 36 proc. ankietowanych (24 proc. ocenia go „zdecydowanie negatywnie”). 12 proc. uczestników sondażu deklaruje nieznajomość Sikorskiego.  

Premiera Donalda Tuska pozytywnie ocenia 27 proc. respondentów, przy czym 14 proc. ocenia go „zdecydowanie pozytywnie”. Negatywnie Tuska ocenia 51 proc. badanych, z czego „zdecydowanie negatywnie” premiera ocenia 37 proc. respondentów. 3 proc. uczestników badania deklaruje nieznajomość szefa rządu. 

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Rośnie niezadowolenie z rządu Donalda Tuska

Spośród polityków wymienionych w badaniu najmniej pozytywnych ocen zdobyli politycy Polski 2050 – Ryszard Petru (poseł, kandydat na przewodniczącego Polski 2050), którego pozytywnie ocenia 7 proc. respondentów oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 10 proc. pozytywnych ocen. Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, pozytywnie ocenia 16 proc. badanych, a byłego premiera, Mateusza Morawieckiego – 18 proc. 

Sondaż: Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki oceniani najgorzej

Najwięcej ocen negatywnych zebrał Jarosław Kaczyński, którego negatywnie ocenia 62 proc. respondentów. 55 proc. badanych negatywnie ocenia Morawieckiego. Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej uzyskał 53 proc. ocen negatywnych. Stosunkowo dużo ocen negatywnych zebrał wspomniany wcześniej Petru (41 proc.). Najmniej negatywnych ocen zebrali Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (26 proc.) i Adrian Zandberg, współlider Partii Razem (29 proc.). 

Badanie zostało zrealizowane przez IPSOS na zlecenie Radia ZET metodą CATI i CAWI w dniach 5-9 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Osoby Donald Tusk Jarosław Kaczyński Radosław Sikorski Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk o rozmowach pokojowych: Wojna może się szybko zakończyć
Estera Flieger: Polska może uprawiać lepszą politykę historyczną niż Niemcy
Polityka
Estera Flieger: Polska może uprawiać lepszą politykę historyczną niż Niemcy
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister-koordynator służb specjalnych Tomasz S
Polityka
Kosiniak-Kamysz i Siemoniak wnioskują o spotkanie z prezydentem. Próba zakończenia konfliktu?
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Marta Cienkowska
Polityka
Kontrowersyjna decyzja minister kultury, w środowisku muzealników wrze
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Materiał Promocyjny
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama