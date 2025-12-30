30 proc. badanych pozytywnie ocenia wicepremiera Radosława Sikorskiego (15 proc. ocenia go „zdecydowanie pozytywnie”), podczas gdy negatywną ocenę ministra spraw zagranicznych wyraża 36 proc. ankietowanych (24 proc. ocenia go „zdecydowanie negatywnie”). 12 proc. uczestników sondażu deklaruje nieznajomość Sikorskiego.

Premiera Donalda Tuska pozytywnie ocenia 27 proc. respondentów, przy czym 14 proc. ocenia go „zdecydowanie pozytywnie”. Negatywnie Tuska ocenia 51 proc. badanych, z czego „zdecydowanie negatywnie” premiera ocenia 37 proc. respondentów. 3 proc. uczestników badania deklaruje nieznajomość szefa rządu.

Spośród polityków wymienionych w badaniu najmniej pozytywnych ocen zdobyli politycy Polski 2050 – Ryszard Petru (poseł, kandydat na przewodniczącego Polski 2050), którego pozytywnie ocenia 7 proc. respondentów oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 10 proc. pozytywnych ocen. Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, pozytywnie ocenia 16 proc. badanych, a byłego premiera, Mateusza Morawieckiego – 18 proc.

Sondaż: Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki oceniani najgorzej

Najwięcej ocen negatywnych zebrał Jarosław Kaczyński, którego negatywnie ocenia 62 proc. respondentów. 55 proc. badanych negatywnie ocenia Morawieckiego. Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej uzyskał 53 proc. ocen negatywnych. Stosunkowo dużo ocen negatywnych zebrał wspomniany wcześniej Petru (41 proc.). Najmniej negatywnych ocen zebrali Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (26 proc.) i Adrian Zandberg, współlider Partii Razem (29 proc.).

Badanie zostało zrealizowane przez IPSOS na zlecenie Radia ZET metodą CATI i CAWI w dniach 5-9 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.