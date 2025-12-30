Aktualizacja: 30.12.2025 14:16 Publikacja: 30.12.2025 13:15
Donald Tusk, Karol Nawrocki, Jarosław Kaczyński
Foto: PAP
Z badania wynika, że najwięcej pozytywnych ocen (suma ocen zdecydowanie pozytywnych i raczej pozytywnych) uzyskał prezydent Karol Nawrocki. Głowę państwa pozytywnie ocenia 38 proc. badanych, przy czym 23 proc. ocenia go „zdecydowanie pozytywnie”.
Negatywnie prezydenta ocenia również 38 proc. badanych (29 proc. ocenia go „zdecydowanie negatywnie”). 3 proc. respondentów deklaruje, że nie zna prezydenta.
Na drugim miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, którego pozytywnie ocenia 31 proc. badanych („zdecydowanie pozytywnie” ocenia go 12 proc. respondentów), a negatywnie – 42 proc. ankietowanych (przy czym 28 proc. ocenia go „zdecydowanie negatywnie”). Nieznajomość Trzaskowskiego deklaruje 4 proc. uczestników badania.
Czytaj więcej
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pozostaje postacią wyraźnie niepopularną w Europie, t...
30 proc. badanych pozytywnie ocenia wicepremiera Radosława Sikorskiego (15 proc. ocenia go „zdecydowanie pozytywnie”), podczas gdy negatywną ocenę ministra spraw zagranicznych wyraża 36 proc. ankietowanych (24 proc. ocenia go „zdecydowanie negatywnie”). 12 proc. uczestników sondażu deklaruje nieznajomość Sikorskiego.
Premiera Donalda Tuska pozytywnie ocenia 27 proc. respondentów, przy czym 14 proc. ocenia go „zdecydowanie pozytywnie”. Negatywnie Tuska ocenia 51 proc. badanych, z czego „zdecydowanie negatywnie” premiera ocenia 37 proc. respondentów. 3 proc. uczestników badania deklaruje nieznajomość szefa rządu.
Czytaj więcej
Ponad połowa Polaków ocenia działania rządu Donalda Tuska negatywnie - wynika z najnowszego sonda...
Spośród polityków wymienionych w badaniu najmniej pozytywnych ocen zdobyli politycy Polski 2050 – Ryszard Petru (poseł, kandydat na przewodniczącego Polski 2050), którego pozytywnie ocenia 7 proc. respondentów oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 10 proc. pozytywnych ocen. Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, pozytywnie ocenia 16 proc. badanych, a byłego premiera, Mateusza Morawieckiego – 18 proc.
Najwięcej ocen negatywnych zebrał Jarosław Kaczyński, którego negatywnie ocenia 62 proc. respondentów. 55 proc. badanych negatywnie ocenia Morawieckiego. Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej uzyskał 53 proc. ocen negatywnych. Stosunkowo dużo ocen negatywnych zebrał wspomniany wcześniej Petru (41 proc.). Najmniej negatywnych ocen zebrali Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (26 proc.) i Adrian Zandberg, współlider Partii Razem (29 proc.).
Badanie zostało zrealizowane przez IPSOS na zlecenie Radia ZET metodą CATI i CAWI w dniach 5-9 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
- Pokój jest na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że zdarzyły się rzeczy, które są podstawą do nadziei, że ta w...
Sensem polityki historycznej jest przyszłość. Należy ją więc prowadzić nie przeciw Niemcom, a w imię dialogu. Po...
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwrócili się do...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Dlaczego minister kultury Marta Cienkowska odwołała dyrektora muzeum dawnego obozu koncentracyjnego Stutthof, Pi...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas