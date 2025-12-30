W 2025 r. odbyły się wybory prezydenckie w Polsce, drugi Polak w historii znalazł się w przestrzeni kosmicznej, w Stanach Zjednoczonych władzę przejął Donald Trump, w Watykanie po śmierci papieża Franciszka kardynałowie wybrali nowego Biskupa Rzymu, Leona XIV, a w Strefie Gazy w życie weszła pierwsza faza porozumienia między Izraelem a Hamasem.

Czy któreś z tych wydarzeń było najważniejsze dla Polaków? Kto najbardziej zasłużył na miano „Człowieka Roku 2025”? Pytani, komu przyznać ten tytuł, uczestnicy sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wskazali Karola Nawrockiego. Prezydent, który został zaprzysiężony 6 sierpnia, uzyskał w badaniu 26,6 proc. głosów, ponad dwukrotnie więcej niż kolejna osoba w rankingu.

„Człowiek Roku 2025”: Trump przed Kaczyńskim, Lewandowski przed Szczęsnym

Za plecami Karola Nawrockiego znaleźli się tenisistka Iga Świątek (11,6 proc. wskazań), która w tym roku wygrała Wimbledon, a w Australian Open i French Open dotarła do półfinału oraz Sławosz Uznański-Wiśniewski (11 proc. głosów), inżynier, który w czerwcu wziął udział w misji kosmicznej i został pierwszym Polakiem, który przebywał na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Zdaniem 9,3 proc. uczestników sondażu, tytuł „Człowieka Roku 2025” powinien otrzymać premier Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej, zaś według 8,3 proc. Jerzy Owsiak, założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na liście znaleźli się też obcokrajowcy – za Owsiakiem uplasowali się Donald Trump (5,9 proc. wskazań) i papież Leon XIV (3,4 proc.).