Aktualizacja: 30.12.2025 14:15 Publikacja: 30.12.2025 14:01
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Paweł Supernak
W 2025 r. odbyły się wybory prezydenckie w Polsce, drugi Polak w historii znalazł się w przestrzeni kosmicznej, w Stanach Zjednoczonych władzę przejął Donald Trump, w Watykanie po śmierci papieża Franciszka kardynałowie wybrali nowego Biskupa Rzymu, Leona XIV, a w Strefie Gazy w życie weszła pierwsza faza porozumienia między Izraelem a Hamasem.
Czy któreś z tych wydarzeń było najważniejsze dla Polaków? Kto najbardziej zasłużył na miano „Człowieka Roku 2025”? Pytani, komu przyznać ten tytuł, uczestnicy sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wskazali Karola Nawrockiego. Prezydent, który został zaprzysiężony 6 sierpnia, uzyskał w badaniu 26,6 proc. głosów, ponad dwukrotnie więcej niż kolejna osoba w rankingu.
Za plecami Karola Nawrockiego znaleźli się tenisistka Iga Świątek (11,6 proc. wskazań), która w tym roku wygrała Wimbledon, a w Australian Open i French Open dotarła do półfinału oraz Sławosz Uznański-Wiśniewski (11 proc. głosów), inżynier, który w czerwcu wziął udział w misji kosmicznej i został pierwszym Polakiem, który przebywał na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Zdaniem 9,3 proc. uczestników sondażu, tytuł „Człowieka Roku 2025” powinien otrzymać premier Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej, zaś według 8,3 proc. Jerzy Owsiak, założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na liście znaleźli się też obcokrajowcy – za Owsiakiem uplasowali się Donald Trump (5,9 proc. wskazań) i papież Leon XIV (3,4 proc.).
Za nimi w rankingu opublikowanym przez WP znalazł się były premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, który z kolei wyprzedził piłkarzy Barcelony, Roberta Lewandowskiego (2,6 proc. głosów) i Wojciecha Szczęsnego (2 proc.).
Sondaż został zrealizowany w okresie od 19 do 21 grudnia metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na próbie tysiąca osób. Uczestnicy wybierali spośród dziewiętnastu kandydatów. Najmniej głosów otrzymali Karol „Friz” Wiśniewski (0 proc.), Jan Urban (0,1 proc.) oraz Dawid Podsiadło (0,6 proc.).
Odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” wybrał co dwudziesty uczestnik sondy, zaś 3,5 proc. ankietowanych oceniło, że żaden z zaprezentowanych kandydatów nie zasługuje na tytuł „Człowieka Roku 2025”. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi „inny”.
Źródło: rp.pl / Wirtualna Polska
