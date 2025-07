Rosjanie zaciągają się do armii. Kreml płaci coraz więcej

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1225 Sekretarz obrony USA Pete Hegseth wstrzymał wysyłkę rakiet i amunicji na Ukrainę z powodu obaw o...

Dmitrij Miedwiediew, zastępca przewodniczącego rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, oświadczył 2 lipca, że „tempo jest całkiem przyzwoite, dobre” i wyraził nadzieję, że uda się utrzymać je w przyszłości. Dodał, że dodatkowo 18 tys. osób wstąpiło do jednostek ochotniczych

Informacja ta pojawia się w kontekście kontynuacji eskalacji rosyjskich działań wojennych, pomimo ponawianych apeli ze strony Ukrainy, USA i europejskich partnerów o bezwarunkowe zawieszenie broni.

Rosjanie giną. Kreml rekrutuje na potęgę

Według danych zachodnich i ukraińskich służb wywiadowczych, na które powołuje się „Wall Street Journal”, rosyjskie siły rekrutują od 30 tys. do 45 tys. nowych żołnierzy miesięcznie. Jest to prawie dwukrotnie więcej niż tempo ukraińskiej mobilizacji, która według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wynosi od 25 tys. do 27 tys. żołnierzy miesięcznie.