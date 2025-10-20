W sondażu przeprowadzonym przez ośrodek YouGov między 23 września a 7 października na Litwie, w Polsce, w Danii, w Niemczech, we Francji, we Włoszech i w Hiszpanii, respondentów poproszono o wskazanie trzech najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi mierzy się Europa.

Reklama Reklama

Badanie: Polacy jako największe zagrożenia dla Europy wskazują rosyjską agresję, konflikty zbrojne w ogóle i imigrację

Rosyjską agresję jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń Europy wskazywali najczęściej Duńczycy (62 proc.), Litwini (57 proc.) i Polacy (51 proc.). W Niemczech odsetek wskazujących rosyjską agresję jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń wynosił 36 proc., we Francji – 31 proc., w Hiszpanii – 22 proc., we Włoszech – 20 proc.

Polacy oprócz rosyjskiej agresji na liście najpoważniejszych zagrożeń umieszczają najczęściej konflikty zbrojne (31 proc.) oraz problem imigracji (30 proc.). Duńczycy – oprócz rosyjskiej agresji – najczęściej obawiają się cyberataków (36 proc.) oraz polityki zagranicznej prowadzonej przez USA (25 proc.) i zmian klimatu (również 25 proc.). Niemcy umieszczają na tej liście prócz rosyjskiej agresji najczęściej imigrację (34 proc.) i spowolnienie gospodarcze (24 proc.). W przypadku Duńczyków tak duży odsetek osób obawiających się polityki zagranicznej USA ma zapewne związek z wypowiedziami Trumpa dotyczącymi możliwości włączenia Grenlandii – terytorium autonomicznego należącego do Królestwa Danii – do USA.