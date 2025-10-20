Aktualizacja: 20.10.2025 10:26 Publikacja: 20.10.2025 10:20
Władimir Putin
Foto: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS
W sondażu przeprowadzonym przez ośrodek YouGov między 23 września a 7 października na Litwie, w Polsce, w Danii, w Niemczech, we Francji, we Włoszech i w Hiszpanii, respondentów poproszono o wskazanie trzech najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi mierzy się Europa.
Rosyjską agresję jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń Europy wskazywali najczęściej Duńczycy (62 proc.), Litwini (57 proc.) i Polacy (51 proc.). W Niemczech odsetek wskazujących rosyjską agresję jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń wynosił 36 proc., we Francji – 31 proc., w Hiszpanii – 22 proc., we Włoszech – 20 proc.
Polacy oprócz rosyjskiej agresji na liście najpoważniejszych zagrożeń umieszczają najczęściej konflikty zbrojne (31 proc.) oraz problem imigracji (30 proc.). Duńczycy – oprócz rosyjskiej agresji – najczęściej obawiają się cyberataków (36 proc.) oraz polityki zagranicznej prowadzonej przez USA (25 proc.) i zmian klimatu (również 25 proc.). Niemcy umieszczają na tej liście prócz rosyjskiej agresji najczęściej imigrację (34 proc.) i spowolnienie gospodarcze (24 proc.). W przypadku Duńczyków tak duży odsetek osób obawiających się polityki zagranicznej USA ma zapewne związek z wypowiedziami Trumpa dotyczącymi możliwości włączenia Grenlandii – terytorium autonomicznego należącego do Królestwa Danii – do USA.
Co ciekawe, w Hiszpanii i Włoszech zagrożenie ze strony polityki zagranicznej USA jest wskazywane jako jedno z trzech największych zagrożeń dla Europy niemal tak samo często, jak zagrożenie agresją ze strony Rosji. Polityki zagranicznej USA obawia się 19 proc. Hiszpanów i 17 proc. Włochów. Politykę zagraniczną administracji Donalda Trumpa jako jedno z trzech największych zagrożeń dla Europy wskazuje też 18 proc. Niemców.
Włosi najczęściej wśród trzech najpoważniejszych zagrożeń dla Europy wymieniają konflikty zbrojne w ogóle (32 proc.) i spowolnienie gospodarcze (28 proc.) oraz imigrację (25 proc.). 24 proc. wymienia na tej liście zmiany klimatu.
We Francji wśród trzech najpoważniejszych zagrożeń najczęściej wymieniana jest imigracja (35 proc.), przed rosyjską agresją (31 proc.) i inflacją (27 proc.). 24 proc. Francuzów na liście największych zagrożeń wskazuje zmiany klimatyczne.
Hiszpanie najczęściej wskazują na zagrożenie imigracją (38 proc.), korupcją (30 proc.) i konfliktami zbrojnymi (28 proc.).
Ankietowanych pytano też, czy UE powinna podejmować decyzje ws. bezpieczeństwa i obronności wszystkich państw członkowskich, czy też każdy z krajów UE powinien podejmować te decyzje niezależnie od Wspólnoty.
Jak się okazuje, najwięcej zwolenników tego, by kwestie obronności i bezpieczeństwa należały do państw narodowych, a nie UE, jest w Polsce i we Włoszech (po 48 proc.). W Polsce za tym, by to UE podejmowała decyzje w tych kwestiach, jest 36 proc. badanych. Mniej respondentów przyznałoby UE takie prawo tylko w Niemczech (34 proc.) i we Włoszech (31 proc.).
Najwięcej zwolenników przekazania decyzji ws. bezpieczeństwa i obronności UE jest w Hiszpanii (57 proc.) i na Litwie (44 proc.).
