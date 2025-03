Trump napisał w serwisie Truth Social, przypominając swoje orędzie o stanie państwa wygłoszone w Kongresie, że USA „popierają prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia”.



Donald Trump znów oferuje Grenlandii stanie się częścią Stanów Zjednoczonych

Prezydent USA dodał, że Stany Zjednoczone będą zapewniać bezpieczeństwo Grenlandii „tak jak robią to od II wojny światowej”. „Zainwestujemy miliardy dolarów, by stworzyć nowe miejsca pracy i uczynić was bogatymi – i, jeśli tak zdecydujecie, przyjmiemy was, byście stali się częścią Najwspanialszego Państwa świata, Stanów Zjednoczonych Ameryki” - podkreślił Trump.

Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych już wcześniej wielokrotnie sugerował, że Stany Zjednoczone muszą przyłączyć Grenlandię, ponieważ jest to ważne z punktu widzenia amerykańskiego bezpieczeństwa. W jednej z wypowiedzi Trump nie chciał nawet wykluczyć użycia siły w celu doprowadzenia do przejęcia kontroli nad Grenlandią. Tymczasem Dania, do której Grenlandia należy, jest sojusznikiem USA z NATO.