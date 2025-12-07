Legalność tych uderzeń znalazła się pod dużym znakiem zapytania po tym, jak opinia publiczna dowiedziała się, że dwóch mężczyzn, którzy przeżyli pierwsze uderzenie na ich łódź 2 września, zostało zabitych w ataku wtórnym. Hegseth początkowo odrzucał te doniesienia jako zmyślone. Później potwierdził je jednak podczas posiedzenia gabinetu, tłumacząc, że działał w „mgle wojny” i nie obserwował do końca tej misji. On i Biały Dom sugerowali też w pewnym momencie, że za powtórne uderzenie odpowiedzialny jest gen. Frank Bradley.

Demokraci sugerowali, że Hegseth nadużywa alkoholu

Demokraci od początku nie mieli zaufania do Pete’a Hegsetha i przeciwni byli jego nominacji. Oprócz tego, że dał się poznać jako osoba zbyt politycznie stronnicza na stanowisko sekretarza obrony, podkreślali jego brak doświadczenia, które potrzebne jest do kierowania kluczową dla bezpieczeństwa USA agencją, jaką jest Departament Obrony, obecnie Wojny, którego budżet wynosi 850 miliardów dol. i zatrudnia miliony osób. Pete Hegseth służył w amerykańskiej armii, ale nie na wysokim stanowisku, a potem pracował jako prezenter w telewizji Fox News. Demokraci mieli poważne zastrzeżenia co do jego charakteru w kontekście doniesień o jego nadmiernym spożyciu alkoholu, nadużyciach seksualnych oraz nieprawidłowym zarządzaniu finansami organizacji, którymi kierował. Nie podobały im się również jego wypowiedzi dotyczące kobiet w armii, bo deklarował, że kobiety nie powinny pełnić ról bojowych.

W czwartek demokratyczna senator Patty Murray, wiceprzewodnicząca senackiej komisji budżetowej, wezwała do odwołania Hegsetha. – Między nadzorowaniem kampanii na Karaibach, narażeniem życia amerykańskich żołnierzy poprzez udostępnianie planów wojennych na Signal, a tak wieloma innymi sprawami, nie może być bardziej oczywiste, że sekretarz Hegseth jest nieodpowiedni na to stanowisko i nadszedł już czas, by odszedł – powiedziała Murray.

Koalicja Nowych Demokratów, największa demokratyczna frakcja w Izbie Reprezentantów, licząca 116 członków, wydała oświadczenie, w którym nazwała Hegsetha „niekompetentnym, lekkomyślnym i stanowiącym zagrożenie dla życia mężczyzn i kobiet służących w siłach zbrojnych”. Przywództwo tej koalicji oskarżyło sekretarza obrony o kłamstwa, zrzucanie winy i szukanie kozłów ofiarnych wśród podwładnych, jednocześnie odmawiając wzięcia odpowiedzialności.

Wielu ustawodawców republikańskich stara się uniknąć prowokowania gniewu Trumpa przez publiczne krytykowanie Hegsetha, ale i z tej strony słychać coraz więcej niezadowolenia. – Sekretarz obrony albo nas okłamywał, albo jest niekompetentny i nie wiedział, że do tego doszło – powiedział senator Rand Paul na temat wrześniowego ataku na łódź. Republikański kongresmen Don Bacon oświadczył dziennikarzom, że „widział wystarczająco dużo”, by dojść do wniosku, że Hegseth nie jest odpowiednim liderem Pentagonu.