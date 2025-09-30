Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Trump krytykuje brzydkie okręty, Pete Hegseth ogłasza „koniec z facetami w sukienkach”

W Stanach Zjednoczonych zebrali się najwyżsi rangą dowódcy wojskowi. Szef Pentagonu Pete Hegseth obwieścił im zmiany wprowadzane w siłach zbrojnych, w tym walkę z polityczną poprawnością, otyłością i tzw. kulturą woke. Z kolei prezydent USA Donald Trump odniósł się do decyzji dotyczącej okrętów podwodnych po groźbach ze strony Rosji.

Publikacja: 30.09.2025 19:45

Prezydent USA Donald Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth przemawiali do najwyższych rangą amerykań

Prezydent USA Donald Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth przemawiali do najwyższych rangą amerykańskich oficerów, zgromadzonych w bazie Quantico

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque (2), Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany w amerykańskim wojsku zapowiedział sekretarz obrony USA Pete Hegseth?
  • Jakie będą nowe wymagania dotyczące sprawności fizycznej i wyglądu żołnierzy w USA?
  • Co szef Pentagonu mówił o otyłych generałach i tzw. kulturze woke?
  • Czego dotyczyło przemówienie Donalda Trumpa podczas zebrania najwyższych rangą amerykańskich dowódców w Quantico?
  • W jaki sposób Trump odniósł się do byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa?

We wtorek w bazie Korpusu Piechoty Morskiej w Quantico w stanie Wirginia odbyło się spotkanie amerykańskich dowódców wojskowych. Do oficerów przemówili sekretarz obrony Pete Hegseth, a następnie prezydent USA Donald Trump.

Spotkanie było bezprecedensowe – po raz pierwszy w historii wezwano wszystkich najwyższych rangą amerykańskich oficerów z całego świata, przy czym pierwotnie nie informowano o powodach zgromadzenia.

Hakeem Jeffries i Chuck Schumer przed Białym Domem
Polityka
USA: Od środy administrację Donalda Trumpa czeka paraliż?

Pete Hegseth ogłasza zmiany w amerykańskim wojsku. „Koniec z facetami w sukienkach”

W swym wystąpieniu Pete Hegseth skrytykował obecne praktyki w wojsku Stanów Zjednoczonych i polityczną poprawność oraz zapowiedział szereg zmian. – Nierozsądni i lekkomyślni przywódcy polityczni obrali zły kurs i zbłądziliśmy, staliśmy się „Departamentem Woke” – powiedział polityk, podkreślając, że już tak nie będzie.

Sekretarz obrony bronił swych decyzji kadrowych, w tym zwolnienia przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Charlesa Browna Jr. oraz zapowiedział gruntowne zmiany dotyczące sposobu rozpatrywania skarg o dyskryminację i badania oskarżeń o nadużycia w Pentagonie. Zaznaczył przy tym, że zachowania rasistowskie oraz molestowanie seksualne „pozostają złe i zabronione”.

Pete Hegseth mówił, że Pentagon nie może dłużej nie zauważać belki w swoim oku i problemów w łańcuchu dowodzenia oraz w pododdziałach, wymieniając w tym kontekście sprawiedliwość społeczną, polityczną poprawność i toksyczną ideologię, „które zatruły Departament”. – Koniec z miesiącami tożsamości, z biurami DEI (różnorodność, równość, inkluzywność – red.), z facetami w sukienkach. Koniec z kultem zmian klimatycznych, koniec z podziałami, odwracaniem uwagi i urojeniami dotyczącymi płci – oświadczył. – Jak już mówiłem, ale powtórzę: skończyliśmy z tym g... – dodał.

Amerykańscy oficerowie w bazie Quantico w Wirginii

Amerykańscy oficerowie w bazie Quantico w Wirginii

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Żołnierze w USA mają golić się i dbać o wygląd

Zwracając się do kilkuset zebranych oficerów Hegseth oświadczył, że jeśli jego zapowiedzi się im nie podobają, to powinni zachować się honorowo i podać się do dymisji. Dodał, że według niego większość osób na sali podziela jego poglądy.

Sekretarz obrony USA krytykował wojskowych z nadwagą, mówiąc, iż jest niedopuszczalne, że na korytarzach Pentagonu widać „otyłych generałów i admirałów”. Zapowiedział wprowadzenie nowych wymogów dotyczących sprawności fizycznej, która teraz będzie sprawdzana dwa razy w roku. Aby zaliczyć sprawdzian, żołnierze pełniący służbę bojową będą musieli osiągnąć przynajmniej 70 proc. normy męskiej. Hegseth podkreślił, że skoro on może regularnie wykonywać ćwiczenia fizyczne, to może to też robić każdy z członków sił zbrojnych.

Hegseth odniósł się też do wyglądu żołnierzy. – Era nieprofesjonalnego wyglądu się skończyła. Koniec z brodaczami – oznajmił. Dodał, że jeśli żołnierze chcą nosić zarost, mogą wstąpić do sił specjalnych, gdzie wciąż będzie to dozwolone.

Prezydent USA Donald Trump kolejny raz w tym roku spotkał się z premierem Izraela Beniaminem Netanja
Konflikty zbrojne
Pokój na Bliskim Wschodzie? Donald Trump: Jesteśmy bliżej niż bardzo blisko

– Nie chcę, żeby mój syn służył u boku żołnierzy, którzy są w słabej formie, ani w oddziale bojowym z kobietami, które nie są w stanie spełnić tych samych standardów fizycznych co mężczyźni, ani z żołnierzami, którzy nie są w pełni biegli w posługiwaniu się przydzieloną im bronią, ani pod komendą człowieka, który był pierwszy, ale nie najlepszy. Standardy muszą być jednolite, wysokie i neutralne pod względem płci – mówił szef Pentagonu.

Donald Trump mówi, że niektóre okręty są brzydkie

Drugim mówcą był prezydent Donald Trump, który poruszył szereg tematów, ale rozpoczął od żartu. – Jeśli nie podoba wam się to, co mówię, możecie oczywiście opuścić salę, żegnając się przy tym ze swoim stopniem i ze swoją przyszłością – powiedział. Później ciepło wypowiadał się o wojsku, rzucając przy tym uwagi o amerykańskich okrętach podwodnych o napędzie atomowym, o Siłach Kosmicznych czy o większej liczbie osób wstępujących do wojska w USA. Trump zapewnił wojskowych, że stoi po ich stronie i że jako prezydent będzie ich wspierał.

Prezydent USA Donald Trump przemówił do najwyższych rangą amerykańskich oficerów

Prezydent USA Donald Trump przemówił do najwyższych rangą amerykańskich oficerów

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Amerykański przywódca nie trzymał się wcześniej przygotowanego tekstu przemówienia. Opowiadał o swej decyzji, by zmienić nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską i związanym z tym sporze z agencją Associated Press, o wojnach w Strefie Gazy i na Ukrainie, o Pokojowej Nagrodzie Nobla, o swym zamiłowaniu do słowa „cło” czy o swym poprzedniku Joe Bidenie, którego nazwał „automatycznym długopisem”.

Donald Trump wyznał, że jego zdaniem niektóre amerykańskie okręty są brzydkie. – Estetyka jest dla mnie bardzo ważna. Niektóre wasze okręty nie podobają mi się, jeśli chodzi o estetykę – powiedział.

Władimir Putin nie ma pieniędzy na atomowy wyścig zbrojeń
Polityka
Władimir Putin nie ma pieniędzy na atomowy wyścig zbrojeń

Trump odniósł się też do swojej decyzji z sierpnia o wysłaniu dwóch okrętów podwodnych o napędzie atomowym w pobliże Rosji. Decyzja zapadła po agresywnych, zdaniem amerykańskiego prezydenta, słowach Dmitrija Miedwiediewa, wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, byłego prezydenta Rosji. – Bardzo głupia osoba (...) użyła słowa „nuklearny”. Nazywam to słowem na N. Są dwa słowa na N i żadnego nie można używać – mówił.

Źródło: rp.pl

Polityka Służby Mundurowe Wojsko Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Organizacje Pentagon Pete Hegseth

