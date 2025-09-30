Sekretarz obrony bronił swych decyzji kadrowych, w tym zwolnienia przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Charlesa Browna Jr. oraz zapowiedział gruntowne zmiany dotyczące sposobu rozpatrywania skarg o dyskryminację i badania oskarżeń o nadużycia w Pentagonie. Zaznaczył przy tym, że zachowania rasistowskie oraz molestowanie seksualne „pozostają złe i zabronione”.

Pete Hegseth mówił, że Pentagon nie może dłużej nie zauważać belki w swoim oku i problemów w łańcuchu dowodzenia oraz w pododdziałach, wymieniając w tym kontekście sprawiedliwość społeczną, polityczną poprawność i toksyczną ideologię, „które zatruły Departament”. – Koniec z miesiącami tożsamości, z biurami DEI (różnorodność, równość, inkluzywność – red.), z facetami w sukienkach. Koniec z kultem zmian klimatycznych, koniec z podziałami, odwracaniem uwagi i urojeniami dotyczącymi płci – oświadczył. – Jak już mówiłem, ale powtórzę: skończyliśmy z tym g... – dodał.

Amerykańscy oficerowie w bazie Quantico w Wirginii Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Żołnierze w USA mają golić się i dbać o wygląd

Zwracając się do kilkuset zebranych oficerów Hegseth oświadczył, że jeśli jego zapowiedzi się im nie podobają, to powinni zachować się honorowo i podać się do dymisji. Dodał, że według niego większość osób na sali podziela jego poglądy.

Sekretarz obrony USA krytykował wojskowych z nadwagą, mówiąc, iż jest niedopuszczalne, że na korytarzach Pentagonu widać „otyłych generałów i admirałów”. Zapowiedział wprowadzenie nowych wymogów dotyczących sprawności fizycznej, która teraz będzie sprawdzana dwa razy w roku. Aby zaliczyć sprawdzian, żołnierze pełniący służbę bojową będą musieli osiągnąć przynajmniej 70 proc. normy męskiej. Hegseth podkreślił, że skoro on może regularnie wykonywać ćwiczenia fizyczne, to może to też robić każdy z członków sił zbrojnych.

Hegseth odniósł się też do wyglądu żołnierzy. – Era nieprofesjonalnego wyglądu się skończyła. Koniec z brodaczami – oznajmił. Dodał, że jeśli żołnierze chcą nosić zarost, mogą wstąpić do sił specjalnych, gdzie wciąż będzie to dozwolone.