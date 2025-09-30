Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego w USA może dojść do paraliżu administracji?

Negocjacje dotyczą przyjęcia ustawy, która zapewniłaby środki na tymczasowe funkcjonowanie administracji, do momentu zawarcia szerszego kompromisu. Po poniedziałkowych rozmowach wydaje się jednak, że przed 1 października obie strony nie dojdą do porozumienia.

Widmo paraliżu nad administracją USA: Czego domaga się Partia Demokratyczna?

Kluczowym żądaniem Partii Demokratycznej jest przedłużenie programu dopłat do kosztów ubezpieczeń zdrowotnych, bez których koszty ubezpieczenia dla 24 mln Amerykanów objętych Ustawą o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act) znacząco wzrosną.

Donald Trump i wiceprezydent JD Vance mieli wyrazić gotowość do rozmowy o subsydiach, uzależniają to jednak od uniknięcia shutdownu. – (Demokraci) muszą zachować się właściwie, sprawić, że administracja będzie nadal działać i wtedy możemy rozmawiać – mówi jeden z rozmówców Politico znający kulisy negocjacji.

Partia Demokratyczna nie chce jednak zgodzić się na takie ustępstwo, obawiając się, że administracja Trumpa nie wywiąże się z obietnic o negocjowaniu sprawy dopłat do ubezpieczenia zdrowotnego.