USA: Od środy administrację Donalda Trumpa czeka paraliż?

Rozmowy w Białym Domu między prezydentem USA Donaldem Trumpem, a liderami Partii Demokratycznej w Kongresie nie przyniosły przełomu, co może oznaczać, iż od północy z wtorku na środę czasu amerykańskiego administracja USA będzie pozbawiona środków na bieżące działanie (tzw. shutdown).

Publikacja: 30.09.2025 05:47

Hakeem Jeffries i Chuck Schumer przed Białym Domem

Hakeem Jeffries i Chuck Schumer przed Białym Domem

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Artur Bartkiewicz

Negocjacje dotyczą przyjęcia ustawy, która zapewniłaby środki na tymczasowe funkcjonowanie administracji, do momentu zawarcia szerszego kompromisu. Po poniedziałkowych rozmowach wydaje się jednak, że przed 1 października obie strony nie dojdą do porozumienia. 

Widmo paraliżu nad administracją USA: Czego domaga się Partia Demokratyczna?

Kluczowym żądaniem Partii Demokratycznej jest przedłużenie programu dopłat do kosztów ubezpieczeń zdrowotnych, bez których koszty ubezpieczenia dla 24 mln Amerykanów objętych Ustawą o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act) znacząco wzrosną. 

Donald Trump i wiceprezydent JD Vance mieli wyrazić gotowość do rozmowy o subsydiach, uzależniają to jednak od uniknięcia shutdownu. – (Demokraci) muszą zachować się właściwie, sprawić, że administracja będzie nadal działać i wtedy możemy rozmawiać – mówi jeden z rozmówców Politico znający kulisy negocjacji. 

Partia Demokratyczna nie chce jednak zgodzić się na takie ustępstwo, obawiając się, że administracja Trumpa nie wywiąże się z obietnic o negocjowaniu sprawy dopłat do ubezpieczenia zdrowotnego. 

– Sądzimy, że gdy mówią „później” mają na myśli „nigdy” – powiedział po spotkaniu w Gabinecie Owalnym lider demokratycznej mniejszości w Senacie, Chuck Schumer. – Musimy zrobić to teraz – dodał. Takie samo stanowisko przyjął lider demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów, Hakeem Jeffries.

Sądzę, że zmierzamy do shutdownu, ponieważ Partia Demokratyczna nie chce zrobić tego, co należy

JD Vance, wiceprezydent USA

Schumer i Jeffries opuszczając Biały Dom, podkreślili, że jest kluczowe, by Kongres zajął się wywołanym przez Partię Republikańską „kryzysem w ochronie zdrowia”. To nawiązanie do cięć w programie pomocy socjalnej Medicaid oraz wygasających dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla korzystających ze wspomnianej wcześniej Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej.

Jeffries domaga się, by Kongres przyjął przepisy wprowadzające subsydia do ubezpieczeń zdrowotnych na stałe. 

Partia Demokratyczna zablokowała ustawę zapewniającą administracji środki na siedem tygodni działania 

Izba Reprezentantów przyjęła ustawę zapewniającą finansowanie administracji przez siedem tygodni po 1 października, ale Partia Demokratyczna w Senacie doprowadziła do jej zablokowania. Mimo braku większości demokraci zastosowali taktykę blokowania głosowania – a Partia Republikańska nie dysponuje w izbie wyższej większością 60 głosów zdolną przełamać blokadę. Taktyka ta (tzw. filibuster) polega na rozpoczęciu nad daną ustawą debaty, która w praktyce może nigdy się nie zakończyć, ponieważ do jej zakończenia potrzeba wspomnianych 60 głosów, a Partia Republikańska dysponuje w Senacie mniejszą większością (53 do 47). 

Partia Republikańska oskarża Partię Demokratyczną o to, że ta bierze amerykańskich urzędników za „zakładników” swojej taktyki negocjacyjnej. – Sądzę, że zmierzamy do shutdownu, ponieważ Partia Demokratyczna nie chce zrobić tego, co należy – powiedział po poniedziałkowych rozmowach Vance. 

Jeden z rozmówców Politico, który zna kulisy negocjacji stwierdził, że obie strony „szczerze dyskutowały”, ale ich stanowiska są „zbyt oddalone od siebie” w tym momencie, by mogło dojść do kompromisu. Według rozmówcy Politico paraliż administracji jest, w związku z tym, nieunikniony. 

Trump po rozmowach zamieścił w serwisie Truth Social wygenerowany przez sztuczną inteligencję nagranie, na którym liderzy Partii Demokratycznej przekonują, że „jeśli dadzą nielegalnym imigrantom opiekę zdrowotną, wówczas może zyskają ich głosy”. Na nagraniu tym Chuck Schumer przekonuje, że „nikt już nie lubi Partii Demokratycznej” i nie chce na nią głosować.

Jeśli Kongres nie przyjmie ustawy zapewniającej administracji tymczasowe finansowanie, tysiące federalnych urzędników będzie musiało pójść na bezpłatne urlopy, zakłócone zostanie też działanie wielu rządowych programów (np. wypłat grantów dla drobnych przedsiębiorców). Paraliż administracji może też oznaczać wstrzymanie działania sądów federalnych. 

14 shutdownów w USA w ciągu ostatnich 44 lat

Od 1981 roku w USA doszło 14 razy do paraliżu administracji, w większości przypadków trwał on kilka dni. Najdłuższy shutdown – trwający 35 dni – miał miejsce w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu, między 2018 a 2019 rokiem.

Istnieją obawy, że administracja Trumpa może wykorzystać shutdown do przeprowadzenia kolejnych masowych zwolnień urzędników. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że Biały Dom zwrócił się do agencji federalnych z prośbą o przygotowanie planów zwolnień zbiorowych w czasie spodziewanego paraliżu administracji. 

Impas ws. budżetu jest czymś, co zdarza się w USA regularnie w ciągu ostatnich 15 lat – często do kompromisu dochodziło w ostatniej chwili. Tym razem jednak twarde stanowisko administracji Trumpa ws. żądań Partii Demokratycznej stawia możliwość osiągnięcia kompromisu pod znakiem zapytania.

Polityka Partie Polityczne Partia Demokratyczna Partia Republikańska Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone

