Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Pokój na Bliskim Wschodzie? Donald Trump: Jesteśmy bliżej niż bardzo blisko

Prezydent USA Donald Trump po rozmowach z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu ogłosił plan zakończenia wojny w Strefie Gazy oraz przywrócenia pokoju na Bliskim Wschodzie. Według jego propozycji, Strefa Gazy miałaby zostać zdemilitaryzowana, Hamas miałby zostać rozbrojony, a zakładnicy mieliby w ciągu 72 godzin zostać uwolnieni. Wyraził nadzieję, że Hamas przyjmie propozycję. Netanjahu powiedział, że plan oznacza osiągnięcie przez Izrael wszystkich celów wojny.

Aktualizacja: 29.09.2025 21:13 Publikacja: 29.09.2025 20:39

Prezydent USA Donald Trump kolejny raz w tym roku spotkał się z premierem Izraela Beniaminem Netanja

Prezydent USA Donald Trump kolejny raz w tym roku spotkał się z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Jakub Czermiński

W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyjął w Białym Domu premiera Izraela Beniamina Netanjahu. Było to kolejne spotkanie obu polityków po tym, jak w styczniu Trump rozpoczął swoją drugą kadencję.

Biały Dom poinformował w poniedziałek wieczorem czasu polskiego, że Netanjahu wyraził głęboki żal, że w izraelskim ataku na członków Hamasu w Katarze zginął katarski żołnierz. W oświadczeniu dodano, iż premier Izraela „wyraził również ubolewanie, że atakując przywódców Hamasu podczas negocjacji w sprawie (zwolnienia – red.) zakładników, Izrael naruszył suwerenność Kataru”. Netanjahu miał zapewnić, że w przyszłości Izrael nie przeprowadzi już takiego ataku.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Konflikty zbrojne
Izrael anektuje Zachodni Brzeg? Donald Trump: Nie pozwolę

Koniec wojny w Strefie Gazy i pokój na Bliskim Wschodzie? Propozycja Donalda Trumpa

Po rozmowach w Białym Domu Trump i Netanjahu wystąpili na konferencji prasowej. – To wielki dzień, możliwe, że jeden z najważniejszych dni w historii cywilizacji – rozpoczął prezydent USA. – Jesteśmy bliżej niż bardzo blisko – dodał, odnosząc się do zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Trump zastrzegł, że nie mówi tylko o pokoju w Strefie Gazy.

– To historyczny dzień – podkreślił. Przekazał, że z Netanjahu rozmawiał o sprawie Iranu, o handlu, o rozszerzeniu Porozumień Abrahamowych oraz o tym, jak zakończyć wojnę w Gazie. – Ale to tylko część większej całości jaką jest pokój na Bliskim Wschodzie, wieczny pokój na Bliskim Wschodzie – dodał.

Reklama
Reklama

Trump oświadczył, że jeśli Hamas zaakceptuje porozumienie, wszyscy zakładnicy uprowadzeni z Izraela 7 października 2023 r. mieliby zostać uwolnieni w ciągu nie więcej niż 72 godzin. Hamas miałby też przekazać Izraelowi ciała nieżyjących zakładników. W dalszej części wystąpienia zaznaczył, że chodzi o ok. 20 żyjących zakładników i 32 ciałą.

Antysyjonistyczni ortodoksyjni Żydzi protestowali przed Białym Domem, domagając się ustanowienia wol

Antysyjonistyczni ortodoksyjni Żydzi protestowali przed Białym Domem, domagając się ustanowienia wolnej Palestyny

Foto: REUTERS/Nathan Howard

Propozycja zakłada też „natychmiastowe zakończenie wojny”, „nie tylko w Gazie”. Prezydent USA wspomniał, że rozmawiał o sprawie z przywódcami innych państw, wymienił m.in. Katar, Jordanię, Pakistan, Indonezję i Egipt. Według niego, przywódcy państw muzułmańskich i arabskich zobowiązali się do szybkiego zdemilitaryzowania Strefy Gazy, usunięcia zdolności wojskowych „Hamasu i innych organizacji terrorystycznych” oraz „poradzenia sobie z Hamasem”. Trump dodał, że plan zakłada zniszczenie infrastruktury Hamasu, w tym tuneli pod Strefą Gazy oraz zakładów produkcyjnych.

Donald Trump powiedział, że w ramach ogłoszonego planu uzgodnione ma zostać wycofanie się żołnierzy izraelskich ze Strefy Gazy, które miałoby zostać przeprowadzone etapami. Amerykański prezydent podziękował Netanjahu za wyrażenie zgody na plan i zastrzegł, że konieczna jest jeszcze zgoda Hamasu. – Chcę podziękować premierowi Netanjahu za zgodę na ten plan i za zaufanie, że jeśli będziemy współpracować, możemy położyć kres śmierci i zniszczeniom, których byliśmy świadkami przez tyle lat, przez dekady, a nawet stulecia, i rozpocząć nowy rozdział bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu dla całego regionu – kontynuował.

Biały Dom, dziennikarze oczekujący na konferencję Donalda Trumpa i Beniamina Netanjahu

Biały Dom, dziennikarze oczekujący na konferencję Donalda Trumpa i Beniamina Netanjahu

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Trump zaznaczył, że w czasie obecnej wojny zginęło 20 tys. członków Hamasu. Strona palestyńska podaje, że w wyniku działań wojsk Izraela w Strefie Gazy zginęło co najmniej 65,5 tys. osób, z czego ponad 12 tys. to dzieci do lat 12.

Reklama
Reklama

Trump i Netanjahu wygłosili oświadczenia i nie zdecydowali się odpowiadać na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Palestyna Strefa Gazy Zachodni Brzeg Jordanu Osoby Beniamin Netanjahu Donald Trump

W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyjął w Białym Domu premiera Izraela Beniamina Netanjahu. Było to kolejne spotkanie obu polityków po tym, jak w styczniu Trump rozpoczął swoją drugą kadencję.

Biały Dom poinformował w poniedziałek wieczorem czasu polskiego, że Netanjahu wyraził głęboki żal, że w izraelskim ataku na członków Hamasu w Katarze zginął katarski żołnierz. W oświadczeniu dodano, iż premier Izraela „wyraził również ubolewanie, że atakując przywódców Hamasu podczas negocjacji w sprawie (zwolnienia – red.) zakładników, Izrael naruszył suwerenność Kataru”. Netanjahu miał zapewnić, że w przyszłości Izrael nie przeprowadzi już takiego ataku.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Zełenski chce, żeby Polska kupowała Ukrainie amerykańską broń
Donald Tusk
Konflikty zbrojne
Donald Tusk: Jest wojna. Lepiej, żeby do nas dotarło
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Cios dla Rosji. Przełomowa decyzja Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy
Izraelski czołg w mieście Gaza
Konflikty zbrojne
Izrael atakuje Gazę czołgami i z powietrza. Donald Trump mówi o bliskim porozumieniu, Hamas: nie dostaliśmy propozycji
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przemawia na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zj
Konflikty zbrojne
Rada Bezpieczeństwa ONZ zdecydowała, Iran rozważa odpowiedź na sankcje
Reklama
Reklama
e-Wydanie