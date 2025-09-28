Aktualizacja: 28.09.2025 13:34 Publikacja: 28.09.2025 12:34
Izraelski czołg w mieście Gaza
Foto: Reuters/Amir Cohen
Świadkowie i medycy twierdzą, że izraelskie czołgi zintensyfikowały swoje ataki na dzielnice Sabra, Tel Al-Hawa, Sheikh Radwan i Al-Naser, zbliżając się do centrum zachodniej części miasta. Tu schroniły się setki tysięcy ludzi.
Izraelska armia twierdzi, że 98. Dywizja „pogłębiła swoją kontrolę operacyjną” w mieście i w ciągu ostatniego dnia przeprowadziła ataki na obiekty i bojowników Hamasu. Wojsko Izraela oświadczyło, że zaatakowało tylko budynki wykorzystywane przez grupy terrorystyczne. Ostrzał nastąpił w trakcie natarcia wojsk lądowych z trzech dywizji Sił Obronnych Izraela na Gazę.
Jeszcze w piątek prezydent USA Donald Trump informował, że „porozumienie w sprawie Gazy wydaje się prawdopodobne” i „wygląda na to, że mamy porozumienie w sprawie Gazy”. Trump nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących treści ani harmonogramu możliwego porozumienia. Izrael nie odpowiedział z kolei na słowa prezydenta USA. W poniedziałek Donald Trump ma spotkać się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Białym Domu.
Czytaj więcej
Myślę, że mamy porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy — powiedział prezydent USA...
Izraelski dziennik Haaretz podał, że Hamasowi zaproponowano zakończenie działalności w Strefie Gazy, w zamian za co Izrael miał zobowiązać się do zaprzestania ataków i zgodzić się na to, że terytorium nie zostanie w przyszłości zaanektowane, by mieszkający tam Palestyńczycy mogli pozostać na tym terytorium.
Powołując się na własne źródła Haaretz podał też, że Hamas zgodził się wstępnie na uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników w zamian za uwolnienie setek palestyńskich więźniów i stopniowe wycofanie izraelskich wojsk zgodnie z planem Trumpa.
Czytaj więcej
Amerykańskie media uzyskały dostęp do dokumentu, który przedstawia szczegóły projektu dotyczącego...
Hamas, którego kapitulacji żąda Izrael, poinformował w niedzielę, że nie otrzymał nowej propozycji. – Hamasowi nie przedstawiono żadnego planu – powiedział agencji Reuters anonimowy przedstawiciel Hamasu.
Izraelskie wojsko poinformowało, że w ciągu ostatniej doby siły powietrzne zaatakowały 140 „celów w Strefie Gazy”, zastrzegając, że zaatakowano „cele wojskowe”.
Lokalne władze twierdzą, że w niedzielnym nalocie w rejonie Al-Naser zginęło co najmniej 5 osób, a medycy zgłosili 16 kolejnych ofiar śmiertelnych w nalotach na domy w centralnej Strefie Gazy.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że izraelskie oblężenie spowodowało w całej Strefie Gazy katastrofę humanitarną. Według danych WHO w Gazie zamknięte zostały cztery placówki medyczne. Agencja ONZ twierdzi również, że zamknięte zostały niektóre z ośrodków zajmujących się leczeniem skutków niedożywienia.
Czytaj więcej
Około 15 na 16 Palestyńczyków zabitych przez izraelskie wojsko od czasu wznowienia ofensywy w Str...
Organizacja Lekarze bez Granic poinformowała, że zmuszona została do zawieszenia działalności medycznej w mieście Gaza, ponieważ jej kliniki zostały otoczone przez siły izraelskie. Organizacja stwierdziła, że przeprowadzka była „ostatnią rzeczą”, jakiej chciała, ponieważ osoby bezbronne, takie jak niemowlęta na oddziale neonatologicznym i osoby z chorobami zagrażającymi życiu są w poważnym niebezpieczeństwie.
Inna agencja ONZ, Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme, WFP) szacuje, że od zeszłego miesiąca z miasta Gaza uciekło od 350 do 400 tysięcy Palestyńczyków, choć setki tysięcy wciąż tam pozostają.
Wojsko izraelskie szacuje, że w sierpniu w mieście Gaza przebywało około miliona Palestyńczyków.
Kampania Izraela rozpoczęła się 7 października 2023 r., gdy Hamas zaatakował Izrael, zabijając około 1200 osób i biorąc 251 zakładników. W Strefie Gazy nadal przebywa czterdziestu ośmiu z nich. Około 20 Izrael uważa za żywych. Większość została uwolniona w ramach zawieszenia broni lub innych porozumień.
W połowie września wojsko izraelskie rozpoczęło ofensywę lądową na miasto Gaza po tygodniach nasilonych ataków na centrum miasta. Wojsko nakazało wysiedlenie na południe całej, liczącej około 1 mln osób ludności cywilnej Gazy. W czwartek armia przekazała, że z miasta wyjechało dotychczas około 700 tys. osób. Według danych Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) sprzed tygodnia, Gazę opuściło ponad 388 tys. osób.
Czytaj więcej
Izrael ogłosił Gazę strefą walk i odzyskał w piątek szczątki dwóch zakładników. Armia rozpoczęła...
Rząd Izraela podkreśla, że Gaza jest bastionem Hamasu, dlatego jej zdobycie jest konieczne do pokonania organizacji.
Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy w wyniku działań Izraela w regionie zginęło ponad 65 tys. osób, a rannych zostało ponad 167 tys. Agencje ONZ i wielu niezależnych ekspertów uważają dane resortu za najbardziej wiarygodne szacunki dotyczące ofiar wojny.
Zachodni Brzeg i Strefa Gazy
Foto: Infografika PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Świadkowie i medycy twierdzą, że izraelskie czołgi zintensyfikowały swoje ataki na dzielnice Sabra, Tel Al-Hawa, Sheikh Radwan i Al-Naser, zbliżając się do centrum zachodniej części miasta. Tu schroniły się setki tysięcy ludzi.
Izraelska armia twierdzi, że 98. Dywizja „pogłębiła swoją kontrolę operacyjną” w mieście i w ciągu ostatniego dnia przeprowadziła ataki na obiekty i bojowników Hamasu. Wojsko Izraela oświadczyło, że zaatakowało tylko budynki wykorzystywane przez grupy terrorystyczne. Ostrzał nastąpił w trakcie natarcia wojsk lądowych z trzech dywizji Sił Obronnych Izraela na Gazę.
Od godziny 2:00 czasu środkowoeuropejskiego znów obowiązują ONZ-owskie sankcje nałożone na Iran w związku z prog...
Uważamy, że w kierunku Polski leciały 92 drony, zestrzeliliśmy wszystkie. 19 – naszym zdaniem – dotarło do nich....
67 proc. Polaków jest zdania, że członkowie NATO powinni zestrzeliwać rosyjskie samoloty, które naruszą przestrz...
Z wielu krajów Europy płyną doniesienia o obserwacjach dronów w pobliżu ważnych obiektów: lotnisk, baz wojskowyc...
W przestrzeń powietrzną Ukrainy kilkakrotnie wtargnęły drony wywiadowcze, przypuszczalnie węgierskie – oświadczy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas