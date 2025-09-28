Rzeczpospolita
Wydarzenia
Izrael atakuje Gazę czołgami i z powietrza. Donald Trump mówi o bliskim porozumieniu, Hamas: nie dostaliśmy propozycji

Izraelskie czołgi wkroczyły do dzielnic mieszkalnych miasta Gaza. Ministerstwo zdrowia w Gazie twierdzi, że medycy nie są w stanie odpowiedzieć na dziesiątki rozpaczliwych wezwań o ratunek.

Publikacja: 28.09.2025 12:34

Izraelski czołg w mieście Gaza

Izraelski czołg w mieście Gaza

Foto: Reuters/Amir Cohen

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są najnowsze działania militarne Izraela w Strefie Gazy?
  • Jak rozwija się sytuacja humanitarna w Gazie na skutek konfliktu?
  • Jak wyglądają działania dyplomatyczne w kontekście propozycji porozumienia dotyczącego Gazy?
  • Jakie stanowisko zajmują kluczowe strony konfliktu, w tym Izrael, Hamas i Stany Zjednoczone?
  • Jakie zmiany zaszły w liczbie ludności pozostającej w Gazie na skutek działań wojennych?
  • Jakie są dane dotyczące ofiar konfliktu w ocenie międzynarodowych organizacji humanitarnych?

Świadkowie i medycy twierdzą, że izraelskie czołgi zintensyfikowały swoje ataki na dzielnice Sabra, Tel Al-Hawa, Sheikh Radwan i Al-Naser, zbliżając się do centrum zachodniej części miasta. Tu schroniły się setki tysięcy ludzi. 

Izraelska armia twierdzi, że 98. Dywizja „pogłębiła swoją kontrolę operacyjną” w mieście i w ciągu ostatniego dnia przeprowadziła ataki na obiekty i bojowników Hamasu. Wojsko Izraela oświadczyło, że zaatakowało tylko budynki wykorzystywane przez grupy terrorystyczne. Ostrzał nastąpił w trakcie natarcia wojsk lądowych z trzech dywizji Sił Obronnych Izraela na Gazę.

Donald Trump twierdzi, że porozumienie jest bliskie, Izrael nie komentuje, Hamas twierdzi, że nie otrzymał propozycji

Jeszcze w piątek prezydent USA Donald Trump informował, że „porozumienie w sprawie Gazy wydaje się prawdopodobne” i „wygląda na to, że mamy porozumienie w sprawie Gazy”. Trump nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących treści ani harmonogramu możliwego porozumienia. Izrael nie odpowiedział z kolei na słowa prezydenta USA.  W poniedziałek Donald Trump ma spotkać się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Białym Domu.

Prezydent USA Donald Trump
Konflikty zbrojne
Donald Trump mówi o „ósmej wojnie, którą zakończy”. „Jesteśmy blisko”
Izraelski dziennik Haaretz podał, że Hamasowi zaproponowano zakończenie działalności w Strefie Gazy, w zamian za co Izrael miał zobowiązać się do zaprzestania ataków i zgodzić się na to, że terytorium nie zostanie w przyszłości zaanektowane, by mieszkający tam Palestyńczycy mogli pozostać na tym terytorium.

Powołując się na własne źródła Haaretz podał też, że Hamas zgodził się wstępnie na uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników w zamian za uwolnienie setek palestyńskich więźniów i stopniowe wycofanie izraelskich wojsk zgodnie z planem Trumpa.

Wojsko Izraela zamieniło Strefę Gazy w ruinę
Polityka
Donald Trump chce wysiedlić miliony Palestyńczyków? Wyciekł plan ws. Strefy Gazy

Hamas, którego kapitulacji żąda Izrael, poinformował w niedzielę, że nie otrzymał nowej propozycji. – Hamasowi nie przedstawiono żadnego planu – powiedział agencji Reuters anonimowy przedstawiciel Hamasu.

Izrael intensyfikuje ataki, katastrofa humanitarna w Gazie 

Izraelskie wojsko poinformowało, że w ciągu ostatniej doby siły powietrzne zaatakowały 140 „celów w Strefie Gazy”, zastrzegając, że zaatakowano „cele wojskowe”. 

Lokalne władze twierdzą, że w niedzielnym nalocie w rejonie Al-Naser zginęło co najmniej 5 osób, a medycy zgłosili 16 kolejnych ofiar śmiertelnych w nalotach na domy w centralnej Strefie Gazy.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że izraelskie oblężenie spowodowało w całej Strefie Gazy katastrofę humanitarną. Według danych WHO w Gazie zamknięte zostały cztery placówki medyczne. Agencja ONZ twierdzi również, że zamknięte zostały niektóre z ośrodków zajmujących się leczeniem skutków niedożywienia.

Miasto Gaza
Konflikty zbrojne
Niezależne badania: Od marca 15 z 16 osób zabitych w Gazie to cywile

Organizacja Lekarze bez Granic poinformowała, że zmuszona została do zawieszenia działalności medycznej w mieście Gaza, ponieważ jej kliniki zostały otoczone przez siły izraelskie. Organizacja stwierdziła, że przeprowadzka była „ostatnią rzeczą”, jakiej chciała, ponieważ osoby bezbronne, takie jak niemowlęta na oddziale neonatologicznym i osoby z chorobami zagrażającymi życiu są w poważnym niebezpieczeństwie.

Inna agencja ONZ, Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme, WFP) szacuje, że od zeszłego miesiąca z miasta Gaza uciekło od 350 do 400 tysięcy Palestyńczyków, choć setki tysięcy wciąż tam pozostają.

Wojsko izraelskie szacuje, że w sierpniu w mieście Gaza przebywało około miliona Palestyńczyków.

Izraelska ofensywa na Strefę Gazy

Kampania Izraela rozpoczęła się 7 października 2023 r., gdy Hamas zaatakował Izrael, zabijając około 1200 osób i biorąc 251 zakładników. W Strefie Gazy nadal przebywa czterdziestu ośmiu z nich. Około 20 Izrael uważa za żywych. Większość została uwolniona w ramach zawieszenia broni lub innych porozumień.

W połowie września wojsko izraelskie rozpoczęło ofensywę lądową na miasto Gaza po tygodniach nasilonych ataków na centrum miasta. Wojsko nakazało wysiedlenie na południe całej, liczącej około 1 mln osób ludności cywilnej Gazy. W czwartek armia przekazała, że z miasta wyjechało dotychczas około 700 tys. osób. Według danych Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) sprzed tygodnia, Gazę opuściło ponad 388 tys. osób.

Przesiedleni Palestyńczycy uciekają w trakcie izraelskiej operacji wojskowej w mieście Gaza
Konflikty zbrojne
Izrael ogłosił Gazę strefą walk. Liczba zabitych w Strefie Gazy od początku wojny przekroczyła już 63 tysiące

Rząd Izraela podkreśla, że Gaza jest bastionem Hamasu, dlatego jej zdobycie jest konieczne do pokonania organizacji.

Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy w wyniku działań Izraela w regionie zginęło ponad 65 tys. osób, a rannych zostało ponad 167 tys. Agencje ONZ i wielu niezależnych ekspertów uważają dane resortu za najbardziej wiarygodne szacunki dotyczące ofiar wojny.

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy

Foto: Infografika PAP

e-Wydanie