Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są najnowsze działania militarne Izraela w Strefie Gazy?

Jak rozwija się sytuacja humanitarna w Gazie na skutek konfliktu?

Jak wyglądają działania dyplomatyczne w kontekście propozycji porozumienia dotyczącego Gazy?

Jakie stanowisko zajmują kluczowe strony konfliktu, w tym Izrael, Hamas i Stany Zjednoczone?

Jakie zmiany zaszły w liczbie ludności pozostającej w Gazie na skutek działań wojennych?

Jakie są dane dotyczące ofiar konfliktu w ocenie międzynarodowych organizacji humanitarnych?

Świadkowie i medycy twierdzą, że izraelskie czołgi zintensyfikowały swoje ataki na dzielnice Sabra, Tel Al-Hawa, Sheikh Radwan i Al-Naser, zbliżając się do centrum zachodniej części miasta. Tu schroniły się setki tysięcy ludzi.

Reklama Reklama

Izraelska armia twierdzi, że 98. Dywizja „pogłębiła swoją kontrolę operacyjną” w mieście i w ciągu ostatniego dnia przeprowadziła ataki na obiekty i bojowników Hamasu. Wojsko Izraela oświadczyło, że zaatakowało tylko budynki wykorzystywane przez grupy terrorystyczne. Ostrzał nastąpił w trakcie natarcia wojsk lądowych z trzech dywizji Sił Obronnych Izraela na Gazę.

Donald Trump twierdzi, że porozumienie jest bliskie, Izrael nie komentuje, Hamas twierdzi, że nie otrzymał propozycji

Jeszcze w piątek prezydent USA Donald Trump informował, że „porozumienie w sprawie Gazy wydaje się prawdopodobne” i „wygląda na to, że mamy porozumienie w sprawie Gazy”. Trump nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących treści ani harmonogramu możliwego porozumienia. Izrael nie odpowiedział z kolei na słowa prezydenta USA. W poniedziałek Donald Trump ma spotkać się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Białym Domu.