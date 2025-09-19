Niezależne badania: Od marca 15 z 16 osób zabitych w Gazie to cywile

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie informacje o stratach Hamasu i izraelskich operacjach wojskowych dostarczają niezależne badania ACLED? Jakie wyzwania operacyjne stoją przed armią izraelską w kontekście ochrony ludności cywilnej?

Jakie zmiany w taktyce działania Hamasu można zaobserwować w ostatnich miesiącach?

Jakie konsekwencje niesie za sobą izraelska okupacja dla dystrybucji pomocy humanitarnej w Gazie?

Niezależna organizacja śledząca przemoc - ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) wskazała, że 15 z 16 osób zabitych przez wojska izraelskie w Gazie od początku wznowionej w marcu ofensywy, co jest jednym z najwyższych wskaźników śmiertelności wśród ludności cywilnej od początku konfliktu.

Reklama Reklama

Badacze z ACLED, wspieranej przez rządy zachodnie i ONZ, śledzili doniesienia o stratach poniesionych przez Hamas i sprzymierzone z nim grupy zbrojne w Strefie Gazy, pochodzące z izraelskiego wojska, wiarygodnych mediów lokalnych i międzynarodowych, oświadczeń Hamasu i innych źródeł w ciągu sześciu miesięcy.

Dane te zwiększają presję międzynarodową na Izrael w czasie, gdy jego armia posuwa się w kierunku miasta Gaza, zmuszając do ewakuacji około miliona mieszkańców oraz grożąc kolejnymi licznymi ofiarami wśród cywilów – pisze brytyjski dziennik „The Guardian”.

Presji nie wywierają na Izrael Stany Zjednoczone, które jako jedyne głosowały przeciwko i zablokowały po raz szósty przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ zawierającej wezwanie do natychmiastowego, bezwarunkowego, stałego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Rezolucja wzywała też Izrael do umożliwienia nieograniczonego napływu pomocy humanitarnej do enklawy.