Niezależne badania: Od marca 15 z 16 osób zabitych w Gazie to cywile

Miasto Gaza
Foto: Reuters, EBRAHIM HAJJAJ
Niezależna organizacja śledząca przemoc - ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) wskazała, że 15 z 16 osób zabitych przez wojska izraelskie w Gazie od początku wznowionej w marcu ofensywy, co jest jednym z najwyższych wskaźników śmiertelności wśród ludności cywilnej od początku konfliktu.
Badacze z ACLED, wspieranej przez rządy zachodnie i ONZ, śledzili doniesienia o stratach poniesionych przez Hamas i sprzymierzone z nim grupy zbrojne w Strefie Gazy, pochodzące z izraelskiego wojska, wiarygodnych mediów lokalnych i międzynarodowych, oświadczeń Hamasu i innych źródeł w ciągu sześciu miesięcy.
Dane te zwiększają presję międzynarodową na Izrael w czasie, gdy jego armia posuwa się w kierunku miasta Gaza, zmuszając do ewakuacji około miliona mieszkańców oraz grożąc kolejnymi licznymi ofiarami wśród cywilów – pisze brytyjski dziennik „The Guardian”.
Presji nie wywierają na Izrael Stany Zjednoczone, które jako jedyne głosowały przeciwko i zablokowały po raz szósty przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ zawierającej wezwanie do natychmiastowego, bezwarunkowego, stałego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Rezolucja wzywała też Izrael do umożliwienia nieograniczonego napływu pomocy humanitarnej do enklawy.
Wysoki rangą izraelski oficer wojskowy przyznał, że istnieje „napięcie” pomiędzy chęcią ochrony cywilów a wymogami szybkich operacji wojskowych. Według niego obecny konflikt w Gazie różni się znacznie od dotychczasowych, a stosowane zasady zaangażowania muszą być dostosowane do nowej rzeczywistości walki. Operacja ma na celu nie tylko zwalczanie przeciwników, lecz przede wszystkim uniemożliwienie Hamasowi ponownego przejęcia pełnej kontroli nad tym obszarem.
Wojsko izraelskie zapowiedziało w ostatnich dniach, że działania w mieście Gaza będą prowadzone z „bezprecedensową siłą”, a mieszkańcom zaleca się kierować na południe, gdyż dotychczasowa trasa ewakuacyjna została zamknięta.
Według raportu ACLED izraelskie naloty od marca zabiły co najmniej 40 kluczowych dowódców wojskowych Hamasu, a obecnie niemal jedyny pozostały przywódca w strukturach wojskowych tego ugrupowania to jeden wysoko postawiony oficer sprzed wojny.
Analityk ACLED Ameneh Mehvar podkreśla, że Hamas został znacznie osłabiony i obecnie nie liczy na możliwość całkowitego zwycięstwa czy wypchnięcia wojsk izraelskich z Gazy. Obecna strategia tego ugrupowania polega bardziej na zachowaniu pozostałych sił. Poza dużymi potyczkami, które znacznie zmniejszyły się po zakończeniu zawieszenia broni, Hamas coraz częściej wykorzystuje pułapki w budynkach czy miny przy drogach.
Dla przykładu czterech izraelskich żołnierzy zginęło niedawno w zamachu bombowym na drodze w rejonie Rafah. Od marca tego roku IDF poniósł łącznie 54 straty w ludziach.
Mehvar zwraca uwagę, że Hamas działa nie tylko ukrywając się wśród ludności cywilnej, lecz także w rejonach, gdzie nie ma mieszkańców, co wskazuje na złożoność sytuacji i wyzwanie dla izraelskich wojsk oczyszczających te tereny.
Od 7 października 2023 roku wojna w Gazie pochłonęła życie ponad 65 tysięcy osób, głównie cywilów, a ponad 160 tysięcy zostało rannych. Znaczne powierzchnie miasta zostały zniszczone, a około 90 proc. mieszkań uległo uszkodzeniom. Służba zdrowia praktycznie się załamała, a pod koniec ostatniego miesiąca eksperci wspierani przez ONZ ogłosili głód w regionie.
Konflikt wybuchł po ataku Hamasu na terytorium Izraela, podczas którego zginęło 1200 osób, głównie cywilów, a z Gazy porwano ponad 250 zakładników. Obecnie około 50 z nich pozostaje w rękach Hamasu, jednak szacuje się, że mniej niż połowa nadal żyje.
Raport ACLED wskazuje, że nie ma dowodów na masowe grabieże pomocy lub jej systematyczne przejmowanie przez Hamas, choć pewne części pomocy rozdzielanej przez mniejsze organizacje mogły zostać przez ugrupowanie przekierowane. Według badaczy Hamas najpewniej wykorzystuje alternatywne mechanizmy do przekierowywania części pomocy, co jest możliwe dzięki utrzymywaniu wpływów na terytorium Gazy.
Izraelska okupacja wywołała chaos i przemoc wokół dystrybucji pomocy, przy czym wzrosła przestępczość związana z grabieżami.
