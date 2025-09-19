Aktualizacja: 19.09.2025 06:22 Publikacja: 19.09.2025 06:13
Morgan Ortagus głosuje przeciw rezolucji RB ONZ ws. Strefy Gazy
Foto: REUTERS
W rezolucji, przygotowanej przez 10 niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (obecnie są to Algieria, Gujana, Korea Południowa, Sierra Leone, Słowenia, a także Dania, Grecja, Pakistan, Panama i Somalia) znalazło się też wezwanie do natychmiastowego, bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych jeszcze przez Hamas i inne palestyńskie organizacje.
Z 15 państw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucję poparło 14. Jednak sprzeciw USA, które – jako stały członek RB ONZ – dysponują prawem weta, uniemożliwił jej przyjęcie.
Stany Zjednoczone zawetowały po raz szósty rezolucję RB ONZ ws. toczącej się już od blisko dwóch lat wojny między Izraelem a Hamasem. Wojna rozpoczęła się 7 października 2023 roku, od ataku Hamasu na Izrael, w którym zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. W działaniach odwetowych Izraela zginęło jak dotąd ponad 65 tys. osób – jak wynika z danych przekazywanych przez stronę palestyńską. Wojna doprowadziła też do katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy, która doświadcza dziś klęski głodu. Tymczasem Izrael właśnie intensyfikuje działania militarne, których celem jest całkowita wojskowa okupacja Gazy, największego miasta enklawy.
- Głód został potwierdzony w Gazie – nie jest przewidywany, nie został ogłoszony, jest potwierdzony – mówiła ambasador Danii przy ONZ Christina Markus Lassen przed głosowaniem nad rezolucją. - Jednocześnie Izrael rozszerzył swoją operację wojskową w mieście Gaza, pogłębiając jeszcze cierpienia cywilów. W efekcie katastrofalna sytuacja (...) zmusiła as do działania – dodała w kontekście przygotowanego projektu rezolucji.
Stany Zjednoczone w ubiegłym tygodniu niespodziewanie poparły oświadczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiające atak Izraela na stolicę Kataru, Dauhę (celem ataku byli członkowie Hamasu). W oświadczeniu tym nie pojawiła się jednak nazwa państwa Izrael. W głosowaniu nad rezolucją RB ONZ ws. wojny w Strefie Gazy Stany Zjednoczone zachowały się już jednak w sposób, w jaki zazwyczaj głosują w kwestiach dotyczących Izraela, gdy jednoznacznie biorą stronę Tel Awiwu. Izrael nie zgadza się na bezwarunkowe i trwałe zawieszenie broni, ponieważ - jak podkreślają izraelskie władze – celem prowadzonej przez nie wojny jest całkowite zniszczenie Hamasu.
Palestyna i Izrael po II wojnie światowej
Foto: PAP
Czwartkowe głosowanie RB ONZ pokazuje, że – mimo niezadowolenia Donalda Trumpa z decyzji Beniamina Netanjahu o ataku na Dauhę - Stany Zjednoczone nadal zdecydowanie opowiadają się po stronie Izraela w wojnie, która toczy się na Bliskim Wschodzie.
Christina Markus Lassen, ambasador Danii przy ONZ
- Hamas jest odpowiedzialny za rozpoczęcie i kontynuowanie tej wojny. Izrael zaakceptował zaproponowane warunki i zakończyłby wojnę, ale Hamas nadal je odrzuca. Ta wojna mogłaby skończyć się dziś, gdyby Hamas uwolnił zakładników i złożył broń - mówiła amerykańska dyplomatka Morgan Ortagus, zastępczyni specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu, przed głosowaniem na forum RB ONZ.
Izrael wyrazi niezadowolenie z oświadczenia RB ONZ ws. ataku na Dauhę - przyznał ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. - Ale sądzę, że – ogólnie – poziom współpracy z USA jest tak wysoki, że pogodziliśmy się z tym – dodał.
Danon zapowiedział też, że po wygłoszeniu przemówienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w przyszłym tygodniu, premier Izraela Beniamin Netanjahu spotka się z Trumpem w Waszyngtonie 29 września.
W najbliższy wtorek Rada Bezpieczeństwa ONZ ponownie zbierze się, by rozmawiać o sytuacji w Strefie Gazy. Posiedzenie odbędzie się w czasie, gdy w Nowym Jorku przebywać będą przywódcy państw świata w związku z doroczną sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Źródło: rp.pl
