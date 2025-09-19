W rezolucji, przygotowanej przez 10 niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (obecnie są to Algieria, Gujana, Korea Południowa, Sierra Leone, Słowenia, a także Dania, Grecja, Pakistan, Panama i Somalia) znalazło się też wezwanie do natychmiastowego, bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych jeszcze przez Hamas i inne palestyńskie organizacje.

Reklama Reklama

Z 15 państw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucję poparło 14. Jednak sprzeciw USA, które – jako stały członek RB ONZ – dysponują prawem weta, uniemożliwił jej przyjęcie.

Szóste weto USA ws. rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczącej wojny w Strefie Gazy

Stany Zjednoczone zawetowały po raz szósty rezolucję RB ONZ ws. toczącej się już od blisko dwóch lat wojny między Izraelem a Hamasem. Wojna rozpoczęła się 7 października 2023 roku, od ataku Hamasu na Izrael, w którym zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. W działaniach odwetowych Izraela zginęło jak dotąd ponad 65 tys. osób – jak wynika z danych przekazywanych przez stronę palestyńską. Wojna doprowadziła też do katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy, która doświadcza dziś klęski głodu. Tymczasem Izrael właśnie intensyfikuje działania militarne, których celem jest całkowita wojskowa okupacja Gazy, największego miasta enklawy.

- Głód został potwierdzony w Gazie – nie jest przewidywany, nie został ogłoszony, jest potwierdzony – mówiła ambasador Danii przy ONZ Christina Markus Lassen przed głosowaniem nad rezolucją. - Jednocześnie Izrael rozszerzył swoją operację wojskową w mieście Gaza, pogłębiając jeszcze cierpienia cywilów. W efekcie katastrofalna sytuacja (...) zmusiła as do działania – dodała w kontekście przygotowanego projektu rezolucji.