Poprzedni sondaż Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research został przeprowadzony wkrótce po rozpoczęciu konfliktu przez Hamas, który 7 października 2023 roku rozpoczął atak na Izrael. Zginęło wówczas około 1200 osób, bojownicy Hamasu wzięli do niewoli 251 zakładników. Izrael odpowiedział ofensywą, skierowaną na Strefę Gazy.

Reakcja Izraela „posunęła się za daleko”

Według sondażu obecnie około połowa Amerykanów uważa, że reakcja militarna Izraela w Strefie Gazy „posunęła się za daleko”. To wzrost w porównaniu z listopadem 2023 roku, kiedy 40 proc. ankietowanych wybrało podobną odpowiedź.

Pomimo rosnącego przekonania, że Izrael przekroczył swoje uprawnienia, Amerykanie rzadziej uznają za priorytet wynegocjowanie trwałego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem niż wtedy, gdy administracja Trumpa była w nie mocno zaangażowana.

Około połowa dorosłych Amerykanów twierdzi, że jest to „niezwykle” lub „bardzo” ważne, w porównaniu z 59 proc. w marcu. Zmiana w amerykańskim nastawieniu do działań Izraela nastąpiła w momencie, gdy Izrael rozpoczął rozszerzoną ofensywę lądową na Gazę. Izrael stoi w obliczu wzmożonej kontroli międzynarodowej nad swoim postępowaniem w Strefie Gazy. Zespół niezależnych ekspertów powołany w tym tygodniu przez Radę Praw Człowieka ONZ ogłosił, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa.