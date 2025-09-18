Rzeczpospolita
Jak zmieniły się poglądy Amerykanów na temat izraelskich działań w Strefie Gazy? Najnowszy sondaż

W momencie rosnącego międzynarodowego niepokoju o sytuację humanitarną w Strefie Gazy coraz większa liczba dorosłych Amerykanów uważa działania militarne Izraela na terytorium palestyńskim za przesadne - wynika z najnowszego sondażu agencji Associated Press.

Publikacja: 18.09.2025 19:20

Pojazdy wojskowe Izraela manewrują w Strefie Gazy, 18 września 2025 r.

Pojazdy wojskowe Izraela manewrują w Strefie Gazy, 18 września 2025 r.

Foto: Reuters/Ammar Awad

Bartosz Lewicki

Poprzedni sondaż Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research został przeprowadzony wkrótce po rozpoczęciu konfliktu przez Hamas, który 7 października 2023 roku rozpoczął atak na Izrael. Zginęło wówczas około 1200 osób, bojownicy Hamasu wzięli do niewoli 251 zakładników. Izrael odpowiedział ofensywą, skierowaną na Strefę Gazy.

Reakcja Izraela „posunęła się za daleko”

Według sondażu obecnie około połowa Amerykanów uważa, że reakcja militarna Izraela w Strefie Gazy „posunęła się za daleko”. To wzrost w porównaniu z listopadem 2023 roku, kiedy 40 proc. ankietowanych wybrało podobną odpowiedź.

Pomimo rosnącego przekonania, że Izrael przekroczył swoje uprawnienia, Amerykanie rzadziej uznają za priorytet wynegocjowanie trwałego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem niż wtedy, gdy administracja Trumpa była w nie mocno zaangażowana. 

Około połowa dorosłych Amerykanów twierdzi, że jest to „niezwykle” lub „bardzo” ważne, w porównaniu z 59 proc. w marcu. Zmiana w amerykańskim nastawieniu do działań Izraela nastąpiła w momencie, gdy Izrael rozpoczął rozszerzoną ofensywę lądową na Gazę. Izrael stoi w obliczu wzmożonej kontroli międzynarodowej nad swoim postępowaniem w Strefie Gazy. Zespół niezależnych ekspertów powołany w tym tygodniu przez Radę Praw Człowieka ONZ ogłosił, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa.

Komisja Śledcza ONZ oskarża Izrael o dokonywanie ludobójstwa
Konflikty zbrojne
Komisja ONZ: Premier Izraela podżegał do ludobójstwa, do którego doszło w Gazie
Z sondażu wynika, że wzrost opinii, że odpowiedź Izraela na atak Hamasu „posunęła się za daleko” dotyczy zwolenników obu amerykańskich partii – zarówno Republikanów, jak i Demokratów. Obecnie deklaruje to około 70 proc. zwolenników Demokratów, w porównaniu z 58 proc. w listopadzie 2023 roku. Podobnie uważa około połowa niezależnych, w porównaniu z około 40 proc. we wcześniejszym badaniu. Wśród zwolenników Republikanów również odnotowano niewielki wzrost – z 18 proc. do 24 proc.

Czy należy pomóc Palestyńczykom?

Obecnie 45 proc. dorosłych Amerykanów uważa, że zapewnienie przez Stany Zjednoczone pomocy humanitarnej Palestyńczykom w Strefie Gazy jest „niezwykle” lub „bardzo” ważne. Jest to wynik podobny do poglądów Amerykanów na początku wojny, ale nieznacznie wyższy niż w marcu, gdy odsetek ten wyniósł 41 proc.

Premier Izraela Beniamin Netanjahu ogłosił, że konflikt będzie trwał do czasu wyeliminowania Hamasu i uwolnienia pozostałych zakładników. Hamas oświadczył z kolei, że jego atak był odpowiedzią na trwającą ponad dekadę blokadę Strefy Gazy, izraelskie naloty na miasta na Zachodnim Brzegu, nasilenie ataków osadników na Palestyńczyków oraz rozbudowę osiedli.

Palestyńczycy uciekają z Gazy przed izraelską ofensywą
Konflikty zbrojne
W Strefie Gazy blokowany jest dostęp do internetu. „Zły omen”

Czy Donald Trump pomoże w osiągnięciu trwałego zawieszenia broni?

W wywiadach Amerykanie o różnych poglądach politycznych z rezerwą odnosili się do perspektyw mediacji administracji Donalda Trumpa w sprawie trwałego zawieszenia broni. Podczas kampanii wyborczej Trump obiecał szybkie zakończenie wojny między Izraelem a Hamasem, a także rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Napotkał problemy przy obu tych konfliktach – zauważa AP. 

Wśród dorosłych Amerykanów poparcie dla sposobu, w jaki Trump radził sobie z konfliktem, nieznacznie spadło i wynosi obecnie 37 proc., w porównaniu z 44 proc. w marcu.

Sondaż AP-NORC z udziałem 1183 dorosłych przeprowadzono w dniach 11-15 września na próbie pobranej z panelu AmeriSpeak opartego na rachunku prawdopodobieństwa, opracowanego przez NORC, który ma być reprezentatywny dla populacji USA. Margines błędu próby dla dorosłych ogółem wynosi plus/minus 3,8 punktu procentowego.

Główny etap inwazji lądowej izraelskiej armii na miasto Gaza

Główny etap inwazji lądowej izraelskiej armii na miasto Gaza

Foto: Infografika PAP

