– Odłączenie internetu i telefonów to zły omen. To zawsze był zły sygnał, że stanie się coś bardzo brutalnego – mówi w rozmowie z Reuterem Ismail (nie chce podać nazwiska).

W ciągu doby w izraelskich nalotach i w wyniku ostrzału izraelskiej armii w Strefie Gazy zginęło co najmniej 79 Palestyńczyków – podaje kontrolowany przez Hamas resort zdrowia. Od początku izraelskiej ofensywy w Gazie (11 sierpnia) zginąć miało 3 542 Palestyńczyków. 56 proc. z nich – jak podaje Strefa Palestyńska – zginęło w Gazie i na północy enklawy.

Strefa Gazy: Kolejne doniesienia o śmierciach głodowych

W ciągu doby z głodu zmarło kolejnych czterech Palestyńczyków, w tym dziecko. Od początku izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy z głodu zmarło już co najmniej 435 osób, w tym 147 dzieci. Izrael podważa te dane twierdząc, że osoby, które – zdaniem Palestyńczyków – zmarły z głodu w wielu przypadkach są ofiarami chorób. Jednak eksperci odpowiedzialni za Zintegrowaną Klasyfikację Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC), system opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we współpracy z innymi międzynarodowymi organizacjami, uznali, że sytuacja w Gazie i jej okolicach wypełnia trzy podstawowe przesłanki świadczące o zapanowaniu tam głodu.

Palestyńska Spółka Telekomunikacyjna w wydanym oświadczeniu podała, że jej usługi zostały zablokowane „z powodu trwającej agresji”. Izraelska armia nie komentuje sprawy.

W wydanym oświadczeniu armia Izraela informuje, że jej jednostki poszerzają obszar, na którym działają w mieście Gaza. Izraelska armia ma – jak czytamy w komunikacie – niszczyć „infrastrukturę terrorystyczną” i „eliminować terrorystów”. Izraelska armia prowadzi działania nie tylko w Gazie, ale też na południu – w rejonie Chan Junus i Rafah.