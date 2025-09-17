Z tego artykułu się dowiesz: Co wpłynęło na kontynuację ofensywy w Gazie?

Dlaczego negocjacje z Hamasem się nie udały?

Jakie są międzynarodowe reakcje na działania Izraela w Strefie Gazy?

Jakie mogą być konsekwencje przyszłych działań rządu Izraela względem Gazy?

– Izrael znajduje się w decydującym momencie – oświadczył mediom premier Beniamin Netanjahu we wtorek, przy okazji kolejnego stawiennictwa w sądzie, gdzie występuje w roli oskarżonego o korupcję. Skrócił obecność na procesie, twierdząc, że musi wracać do obowiązków, polegających na śledzeniu szturmu na stolicę Strefy Gazy. Exodus z miasta rozpoczął się już wcześniej, ale ciągle żyją tam setki tysięcy Palestyńczyków. Jest ono w gruncie rzeczy morzem ruin, na które w nocy z poniedziałku na wtorek spadł kolejny grad bomb. Celem były najwyższe zabudowania, a raczej to, co z nich zostało. Chodziło o ich zniszczenie do tego stopnia, aby nie mogły stać się punktami oporu bojowników Hamasu atakuj izraelskie czołgi.

– Gaza płonie – poinformował po rozpoczęciu operacji minister obrony Izraela Beni Ganc na platformie X. Zrujnowane kiedyś milionowe miasto jest ostatnim bastionem Hamasu. Ocenia się, że znajduje się tam ok. 3 tys. bojowników. Ukrywają się w dobrze zachowanych tunelach, mają zapasy broni i byli w miarę bezpieczni wśród ruin.

Obecność bojowników w Gazie to wezwanie dla potęgi militarnej państwa żydowskiego, którego tysiące żołnierzy, siły powietrzne i liczne czołgi nie były w stanie w ciągu prawie dwóch lat wojny zrealizować jednego z jej zasadniczych celów, czyli likwidacji Hamasu. Nie udało się także osiągnąć drugiego celu, jakim było uwolnienie wszystkich zakładników uprowadzonych w czasie ataku na Izrael w październiku 2023 r. W niewoli jest nadal 24 żywych zakładników oraz szczątki 35 innych. Zarówno żywi, jak i martwi są traktowani przez Hamas jako swego rodzaju polisa ubezpieczeniowa. Ich uwolnienie w wyniku akcji wojskowej okazało się niemożliwe, gdyż rząd Netanjahu nie był gotów na pewne ustępstwa, a Hamas do kapitulacji.