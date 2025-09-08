Aktualizacja: 08.09.2025 06:35 Publikacja: 08.09.2025 05:27
Zrzut pomocy humanitarnej w Strefie Gazy
Foto: REUTERS
„Wszyscy chcą, aby zakładnicy wrócili do domu. Wszyscy chcą, aby ta wojna się zakończyła. Izraelczycy zaakceptowali moje warunki. Teraz czas na Hamas, by też je zaakceptował. Ostrzegłem Hamas o konsekwencjach niezaakceptowania. To moje ostatnie ostrzeżenie, nie będzie kolejnego!” – napisał w niedzielę Donald Trump w serwisie Truth Social.
W przeszłości Trump groził już Hamasowi. W lutym, po wejściu w życie 19 stycznia zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, Trump pisał, że jeśli Hamas nie wypuści wszystkich izraelskich zakładników, których jeszcze przetrzymuje, wówczas Izrael powinien anulować zawieszenie broni i „rozpętać piekło”. Zawieszenie broni ostatecznie załamało się w maju.
Obecnie Izrael prowadzi ofensywę, której celem jest zajęcie miasta Gaza, a w dłuższej perspektywie – kontrola militarna nad całą enklawą. Tel Awiw za cel wojny stawia sobie całkowite zniszczenie Hamasu, który 7 października 2023 roku niespodziewanie zaatakował Izrael zabijając ok. 1,2 tys. osób i uprowadzając do Strefy Gazy 251 zakładników.
Po niedzielnym wpisie w Truth Social Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami na lotnisku w Waszyngtonie. Stwierdził, że wkrótce może dojść do zawarcia porozumienia w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas.
– Pracujemy nad rozwiązaniem, które może być bardzo dobre – stwierdził Trump. Nie przedstawił jednak żadnych dodatkowych szczegółów tej propozycji. – Usłyszycie o tym wkrótce. Zakończymy to, odzyskamy zakładników – dodał. Trump podkreślił też, że jego zdaniem uda się wynegocjować uwolnienie wszystkich zakładników. – Sądzę, że odzyskamy ich wszystkich – mówił w rozmowie z dziennikarzami. Hamas przetrzymuje nadal 48 zakładników, wziętych do niewoli 7 października 2023 roku. Izrael uważa, że ok. 20 z nich nadal żyje, a w przypadku pozostałych strona izraelska stara się o odzyskanie ciał.
Czytaj więcej
Sekretarz stanu USA Marco Rubio skrytykował te z zachodnich państw, które podjęły kroki mające na...
Dotychczas próby zakończenia wojny w Strefie Gazy kończyły się niepowodzeniem, ponieważ Hamas oczekiwał trwałego zakończenia walk i wycofania izraelskich żołnierzy ze Strefy Gazy, tymczasem Izrael oferował jedynie przerwę w działaniach zbrojnych i zamierzał pozostawić swoje siły w niektórych częściach enklawy, m.in. na granicy z Egiptem.
Hamas poinformował w niedzielę, że przekazano mu niektóre propozycje Stanów Zjednoczonych poprzez mediatorów, którzy starają się doprowadzić do zawieszenia broni w Gazie. Obecnie Palestyńczycy prowadzą rozmowy, „jak rozwinąć te pomysły” – wynika z komunikatu Hamasu. Hamas również nie podał żadnych szczegółów dotyczących amerykańskich propozycji.
Palestyna i Izrael po II wojnie światowej
Foto: PAP
Hamas w wydanym oświadczeniu zadeklarował, że jest gotów na negocjacje w sprawie uwolnienia wszystkich przetrzymywanych zakładników w zamian za „jasne oświadczenie o zakończeniu wojny” i całkowite wycofanie izraelskich wojsk ze Strefy Gazy.
W sobotę izraelska telewizja N12 poinformowała, że Trump przedstawił nową propozycję zawieszenia broni Hamasowi. Z informacji przekazywanych przez telewizję N12 wynika, że na mocy tego porozumienia Hamas uwolniłby wszystkich przetrzymywanych jeszcze zakładników pierwszego dnia obowiązywania zawieszenia broni, w zamian za uwolnienie przez Izrael tysięcy palestyńskich więźniów i rozpoczęcie negocjacji na temat zakończenia wojny.
Przedstawiciel władz Izraela w rozmowie z telewizją N12 oświadczył, że Tel Awiw „poważnie rozważa” propozycję Trumpa. Nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
Czytaj więcej
W Unii Europejskiej rośnie niezadowolenie z postawy Niemiec, które sprzeciwiają się sankcjom wobe...
Szef MSZ Izraela Gideon Saar powiedział, że wojna w Gazie może zakończyć się natychmiast, jeżeli Hamas uwolni wszystkich zakładników i złoży broń. – Będziemy szczęśliwi, jeśli osiągniemy ten cel politycznymi środkami – mówił Saar na konferencji prasowej w Jerozolimie.
W odpowiedzi na te słowa przedstawiciel Hamasu Basem Naim stwierdził, że Palestyńczycy nie rozbroją się, ale uwolnią wszystkich zakładników, jeśli Izrael zakończy wojnę i wycofa wszystkie swoje siły ze Strefy Gazy.
Tymczasem ONZ alarmuje, że kończy się czas na zapobieżenie klęsce głodu w Strefie Gazy. Setki tysięcy mieszkańców miasta Gaza już mają doświadczać głodu. Sytuacja humanitarna mieszkańców Strefy Gazy znacznie pogorszyła się po tym, jak w marcu Izrael zablokował wszelkie dostawy pomocy humanitarnej do enklawy – blokada ta trwała 11 tygodni.
Podsekretarz Generalny ONZ ds. Pomocy Humanitarnej i Koordynator ds. Ratownictwa w sytuacjach kryzysowych (OCHA) Tom Fletcher ostrzegł, że do końca września jest czas, by uchronić mieszkańców Dajr al-Balah i Chan Junus przed klęską głodu, której doświadcza już Gaza. – Okno możliwości zamyka się szybko – dodał.
W działaniach odwetowych Izraela, prowadzonych po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku, zginęło jak dotąd ponad 64 tys. Palestyńczyków – w większości, jak podaje strona palestyńska, byli to cywile.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na lotnisku w Waszyngtonie zapowiedział, że wkrótce będzie rozmawiał z...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Rosja przeprowadziła nocą potężny, zmasowany atak na Ukrainę, w wyniku którego zginęły cztery osoby a 44 odniosł...
Zerwanie podmorskiego kabla światłowodowego na Morzu Czerwonym spowodowało przerwy w dostępie do Internetu w nie...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas