Donald Trump zapowiada koniec wojny w Strefie Gazy. Przedstawił ultimatum Hamasowi

Hamas ma rozważać warunki zawieszenia broni w Strefie Gazy przedstawione przez Stany Zjednoczone. Według Donalda Trumpa Izrael już te warunki zaakceptował.

Publikacja: 08.09.2025 05:27

Zrzut pomocy humanitarnej w Strefie Gazy

Zrzut pomocy humanitarnej w Strefie Gazy

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie stanowisko przyjęły Izrael i Hamas wobec propozycji zawieszenia broni, przedstawionej przez USA?
  • Jakie są obecne cele militarne Izraela w strefie Gazy?
  • Jaka jest obecna sytuacja humanitarna w strefie Gazy i jej potencjalne konsekwencje?

„Wszyscy chcą, aby zakładnicy wrócili do domu. Wszyscy chcą, aby ta wojna się zakończyła. Izraelczycy zaakceptowali moje warunki. Teraz czas na Hamas, by też je zaakceptował. Ostrzegłem Hamas o konsekwencjach niezaakceptowania. To moje ostatnie ostrzeżenie, nie będzie kolejnego!” – napisał w niedzielę Donald Trump w serwisie Truth Social.

Donald Trump zapowiada uwolnienie przez Hamas wszystkich izraelskich zakładników

W przeszłości Trump groził już Hamasowi. W lutym, po wejściu w życie 19 stycznia zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, Trump pisał, że jeśli Hamas nie wypuści wszystkich izraelskich zakładników, których jeszcze przetrzymuje, wówczas Izrael powinien anulować zawieszenie broni i „rozpętać piekło”. Zawieszenie broni ostatecznie załamało się w maju.

Obecnie Izrael prowadzi ofensywę, której celem jest zajęcie miasta Gaza, a w dłuższej perspektywie – kontrola militarna nad całą enklawą. Tel Awiw za cel wojny stawia sobie całkowite zniszczenie Hamasu, który 7 października 2023 roku niespodziewanie zaatakował Izrael zabijając ok. 1,2 tys. osób i uprowadzając do Strefy Gazy 251 zakładników. 

Po niedzielnym wpisie w Truth Social Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami na lotnisku w Waszyngtonie. Stwierdził, że wkrótce może dojść do zawarcia porozumienia w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. 

– Pracujemy nad rozwiązaniem, które może być bardzo dobre – stwierdził Trump. Nie przedstawił jednak żadnych dodatkowych szczegółów tej propozycji. – Usłyszycie o tym wkrótce. Zakończymy to, odzyskamy zakładników – dodał. Trump podkreślił też, że jego zdaniem uda się wynegocjować uwolnienie wszystkich zakładników. – Sądzę, że odzyskamy ich wszystkich – mówił w rozmowie z dziennikarzami. Hamas przetrzymuje nadal 48 zakładników, wziętych do niewoli 7 października 2023 roku. Izrael uważa, że ok. 20 z nich nadal żyje, a w przypadku pozostałych strona izraelska stara się o odzyskanie ciał. 

Czytaj więcej

Strefa Gazy, widok od strony granicy z Izraelem, 3 września
Dyplomacja
Marco Rubio: Konsekwencją uznania Palestyny będzie aneksja Zachodniego Brzegu

Dotychczas próby zakończenia wojny w Strefie Gazy kończyły się niepowodzeniem, ponieważ Hamas oczekiwał trwałego zakończenia walk i wycofania izraelskich żołnierzy ze Strefy Gazy, tymczasem Izrael oferował jedynie przerwę w działaniach zbrojnych i zamierzał pozostawić swoje siły w niektórych częściach enklawy, m.in. na granicy z Egiptem. 

Hamas poinformował w niedzielę, że przekazano mu niektóre propozycje Stanów Zjednoczonych poprzez mediatorów, którzy starają się doprowadzić do zawieszenia broni w Gazie. Obecnie Palestyńczycy prowadzą rozmowy, „jak rozwinąć te pomysły” – wynika z komunikatu Hamasu. Hamas również nie podał żadnych szczegółów dotyczących amerykańskich propozycji. 

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej

Foto: PAP

Hamas w wydanym oświadczeniu zadeklarował, że jest gotów na negocjacje w sprawie uwolnienia wszystkich przetrzymywanych zakładników w zamian za „jasne oświadczenie o zakończeniu wojny” i całkowite wycofanie izraelskich wojsk ze Strefy Gazy. 

Szef MSZ Izraela: Pokój nastąpi natychmiast, gdy Hamas uwolni wszystkich zakładników i się rozbroi

W sobotę izraelska telewizja N12 poinformowała, że Trump przedstawił nową propozycję zawieszenia broni Hamasowi. Z informacji przekazywanych przez telewizję N12 wynika, że na mocy tego porozumienia Hamas uwolniłby wszystkich przetrzymywanych jeszcze zakładników pierwszego dnia obowiązywania zawieszenia broni, w zamian za uwolnienie przez Izrael tysięcy palestyńskich więźniów i rozpoczęcie negocjacji na temat zakończenia wojny. 

Przedstawiciel władz Izraela w rozmowie z telewizją N12 oświadczył, że Tel Awiw „poważnie rozważa” propozycję Trumpa. Nie przedstawił jednak żadnych szczegółów. 

Czytaj więcej

14 czerwca 2025 r., uczestnicy demonstracji inicjatywy pokojowej „Solidarność z Palestyną! Stop dost
Dyplomacja
Presja na Berlin narasta. Czy Niemcy dalej będą blokować sankcje na Izrael?

Szef MSZ Izraela Gideon Saar powiedział, że wojna w Gazie może zakończyć się natychmiast, jeżeli Hamas uwolni wszystkich zakładników i złoży broń. – Będziemy szczęśliwi, jeśli osiągniemy ten cel politycznymi środkami – mówił Saar na konferencji prasowej w Jerozolimie. 

W odpowiedzi na te słowa przedstawiciel Hamasu Basem Naim stwierdził, że Palestyńczycy nie rozbroją się, ale uwolnią wszystkich zakładników, jeśli Izrael zakończy wojnę i wycofa wszystkie swoje siły ze Strefy Gazy. 

Tymczasem ONZ alarmuje, że kończy się czas na zapobieżenie klęsce głodu w Strefie Gazy. Setki tysięcy mieszkańców miasta Gaza już mają doświadczać głodu. Sytuacja humanitarna mieszkańców Strefy Gazy znacznie pogorszyła się po tym, jak w marcu Izrael zablokował wszelkie dostawy pomocy humanitarnej do enklawy – blokada ta trwała 11 tygodni. 

Podsekretarz Generalny ONZ ds. Pomocy Humanitarnej i Koordynator ds. Ratownictwa w sytuacjach kryzysowych (OCHA) Tom Fletcher ostrzegł, że do końca września jest czas, by uchronić mieszkańców Dajr al-Balah i Chan Junus przed klęską głodu, której doświadcza już Gaza. – Okno możliwości zamyka się szybko – dodał. 

W działaniach odwetowych Izraela, prowadzonych po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku, zginęło jak dotąd ponad 64 tys. Palestyńczyków – w większości, jak podaje strona palestyńska, byli to cywile. 

