Po niedzielnym wpisie w Truth Social Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami na lotnisku w Waszyngtonie. Stwierdził, że wkrótce może dojść do zawarcia porozumienia w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas.

– Pracujemy nad rozwiązaniem, które może być bardzo dobre – stwierdził Trump. Nie przedstawił jednak żadnych dodatkowych szczegółów tej propozycji. – Usłyszycie o tym wkrótce. Zakończymy to, odzyskamy zakładników – dodał. Trump podkreślił też, że jego zdaniem uda się wynegocjować uwolnienie wszystkich zakładników. – Sądzę, że odzyskamy ich wszystkich – mówił w rozmowie z dziennikarzami. Hamas przetrzymuje nadal 48 zakładników, wziętych do niewoli 7 października 2023 roku. Izrael uważa, że ok. 20 z nich nadal żyje, a w przypadku pozostałych strona izraelska stara się o odzyskanie ciał.

Dotychczas próby zakończenia wojny w Strefie Gazy kończyły się niepowodzeniem, ponieważ Hamas oczekiwał trwałego zakończenia walk i wycofania izraelskich żołnierzy ze Strefy Gazy, tymczasem Izrael oferował jedynie przerwę w działaniach zbrojnych i zamierzał pozostawić swoje siły w niektórych częściach enklawy, m.in. na granicy z Egiptem.

Hamas poinformował w niedzielę, że przekazano mu niektóre propozycje Stanów Zjednoczonych poprzez mediatorów, którzy starają się doprowadzić do zawieszenia broni w Gazie. Obecnie Palestyńczycy prowadzą rozmowy, „jak rozwinąć te pomysły” – wynika z komunikatu Hamasu. Hamas również nie podał żadnych szczegółów dotyczących amerykańskich propozycji.