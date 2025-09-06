Aktualizacja: 06.09.2025 15:31 Publikacja: 06.09.2025 15:01
Palestyńczycy uciekają przed izraelską operacją wojskową w mieście Gaza
Foto: Reuters/Mahmoud Issa
Izraelska armia od kilku tygodni nasila ataki na Gazę. Na początku sierpnia izraelski rząd zatwierdził nową kampanię obejmującą zajęcie Gazy, największego miasta palestyńskiego terytorium. Wojsko Izraela twierdzi, że kontroluje już około połowy jego powierzchni.
Organizacje humanitarne wielokrotnie ostrzegały, że masowa ewakuacja miasta Gaza dodatkowo pogorszyłaby i tak już dramatyczną sytuację humanitarną. Nie wszyscy Palestyńczycy mają możliwość, siły i środki, by uciekać z miasta, a – zdaniem organizacji humanitarnych – na południu Strefy Gazy nie ma infrastruktury niezbędnej do przyjęcia tak wielkiej fali uchodźców.
Rzecznik izraelskiego wojska Avichay Adraee napisał na platformie X, że armia ogłosiła Muwasi – prowizoryczny obóz namiotowy w południowej Strefie Gazy – „strefą humanitarną” i wezwała mieszkańców miasta, które nazwała bastionem Hamasu i określiła jako „strefę walk”, do opuszczenia go. Armia poinformowała, że mieszkańcy mogą podróżować samochodami wyznaczoną drogą bez przeszukania.
Wojsko przedstawiło także mapę pokazującą obszar w Chan Junus, który obejmuje strefę humanitarną, w tym budynek, w którym znajduje się szpital Nasser. Obszar wokół szpitala został uznany za „strefę czerwoną”, choć sam ośrodek medyczny – nie.
Avichay Adraee napisał, że w „strefach humanitarnych” Palestyńczycy mają otrzymać żywność, opiekę medyczną i schronienie. W przeszłości izraelska armia wielokrotnie atakowała jednak miejsca zgromadzeń przesiedlonych siłą Palestyńczyków.
W ubiegłym tygodniu Izrael zaatakował szpital Nasser, zabijając 22 osoby, w tym Mariam Daggę, która pracowała m.in. dla Associated Press i innych mediów. Szpital nie był poddany ewakuacji.
Przed wojną w Gazie żyło około miliona osób, blisko połowa populacji Strefy Gazy.
Dotychczas w inwazji Izraela na Strefę Gazy śmierć poniosło, według lokalnego ministerstwa zdrowia, ponad 64 tys. Palestyńczyków, w większości kobiet i dzieci. Największe organizacje praw człowieka, w tym Amnesty International, szacunki te uznają za zaniżone.
Strefa Gazy pogrążona jest w potężnym kryzysie humanitarnym, przy izraelskiej blokadzie pomocy humanitarnej dochodzi tu do śmierci z głodu, do soboty doliczono się co najmniej 382 takich przypadków.
Izraelska operacja militarna w Strefie Gazy
Foto: Infografika PAP
Źródło: rp.pl
