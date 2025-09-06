Izraelska armia od kilku tygodni nasila ataki na Gazę. Na początku sierpnia izraelski rząd zatwierdził nową kampanię obejmującą zajęcie Gazy, największego miasta palestyńskiego terytorium. Wojsko Izraela twierdzi, że kontroluje już około połowy jego powierzchni.

Reklama Reklama

Organizacje humanitarne wielokrotnie ostrzegały, że masowa ewakuacja miasta Gaza dodatkowo pogorszyłaby i tak już dramatyczną sytuację humanitarną. Nie wszyscy Palestyńczycy mają możliwość, siły i środki, by uciekać z miasta, a – zdaniem organizacji humanitarnych – na południu Strefy Gazy nie ma infrastruktury niezbędnej do przyjęcia tak wielkiej fali uchodźców.

„Strefy humanitarne”: Muwasi i Chan Junus

Rzecznik izraelskiego wojska Avichay Adraee napisał na platformie X, że armia ogłosiła Muwasi – prowizoryczny obóz namiotowy w południowej Strefie Gazy – „strefą humanitarną” i wezwała mieszkańców miasta, które nazwała bastionem Hamasu i określiła jako „strefę walk”, do opuszczenia go. Armia poinformowała, że mieszkańcy mogą podróżować samochodami wyznaczoną drogą bez przeszukania.