Siły izraelskie zamierzają wkroczyć do miasta Gaza. Mieszkańcom nakazano ewakuację

Izraelska armia wezwała w sobotę Palestyńczyków z miasta Gaza, nad którym zamierza przejąć całkowitą kontrolę, do przeniesienia się na wyznaczone „obszary humanitarne na południu” - podała agencja Associated Press.

Publikacja: 06.09.2025 15:01

Palestyńczycy uciekają przed izraelską operacją wojskową w mieście Gaza

Palestyńczycy uciekają przed izraelską operacją wojskową w mieście Gaza

Foto: Reuters/Mahmoud Issa

Bartosz Lewicki

Izraelska armia od kilku tygodni nasila ataki na Gazę. Na początku sierpnia izraelski rząd zatwierdził nową kampanię obejmującą zajęcie Gazy, największego miasta palestyńskiego terytorium. Wojsko Izraela twierdzi, że kontroluje już około połowy jego powierzchni. 

Organizacje humanitarne wielokrotnie ostrzegały, że masowa ewakuacja miasta Gaza dodatkowo pogorszyłaby i tak już dramatyczną sytuację humanitarną. Nie wszyscy Palestyńczycy mają możliwość, siły i środki, by uciekać z miasta, a – zdaniem organizacji humanitarnych – na południu Strefy Gazy nie ma infrastruktury niezbędnej do przyjęcia tak wielkiej fali uchodźców.

„Strefy humanitarne”: Muwasi i Chan Junus

Rzecznik izraelskiego wojska Avichay Adraee napisał na platformie X, że armia ogłosiła Muwasi – prowizoryczny obóz namiotowy w południowej Strefie Gazy strefą humanitarną i wezwała mieszkańców miasta, które nazwała bastionem Hamasu i określiła jako strefę walk, do opuszczenia go. Armia poinformowała, że mieszkańcy mogą podróżować samochodami wyznaczoną drogą bez przeszukania.

Wojsko przedstawiło także mapę pokazującą obszar w Chan Junus, który obejmuje strefę humanitarną, w tym budynek, w którym znajduje się szpital Nasser. Obszar wokół szpitala został uznany za strefę czerwoną, choć sam ośrodek medyczny – nie.

Avichay Adraee napisał, że w „strefach humanitarnych” Palestyńczycy mają otrzymać żywność, opiekę medyczną i schronienie. W przeszłości izraelska armia wielokrotnie atakowała jednak miejsca zgromadzeń przesiedlonych siłą Palestyńczyków.

W ubiegłym tygodniu Izrael zaatakował szpital Nasser, zabijając 22 osoby, w tym Mariam Daggę, która pracowała m.in. dla Associated Press i innych mediów. Szpital nie był poddany ewakuacji.

Już 64 tys. Palestyńczyków zginęło w Strefie Gazy

Przed wojną w Gazie żyło około miliona osób, blisko połowa populacji Strefy Gazy.

Dotychczas w inwazji Izraela na Strefę Gazy śmierć poniosło, według lokalnego ministerstwa zdrowia, ponad 64 tys. Palestyńczyków, w większości kobiet i dzieci. Największe organizacje praw człowieka, w tym Amnesty International, szacunki te uznają za zaniżone.

Strefa Gazy pogrążona jest w potężnym kryzysie humanitarnym, przy izraelskiej blokadzie pomocy humanitarnej dochodzi tu do śmierci z głodu, do soboty doliczono się co najmniej 382 takich przypadków.

Foto: Infografika PAP

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Palestyna Strefa Gazy

e-Wydanie