Marco Rubio: Konsekwencją uznania Palestyny będzie aneksja Zachodniego Brzegu

Aktualizacja: 05.09.2025 19:45 Publikacja: 05.09.2025 18:29
Strefa Gazy, widok od strony granicy z Izraelem, 3 września
Foto: Reuters, Ammar Awad
W przeciwieństwie do wielu zachodnich polityków Marco Rubio nie potępił wysiłków niektórych członków izraelskiego rządu, którzy rozważają aneksję fragmentów Zachodniego Brzegu, co miałoby zakończyć perspektywę powstania niepodległego państwa palestyńskiego.
- To, co obserwujemy w kontekście Zachodniego Brzegu i kwestii aneksji, nie jest decyzją ostateczną – to przedmiot rozmów w różnych kręgach izraelskiej polityki. Nie będę dziś tego szeroko komentował – powiedział Rubio podczas konferencji prasowej w Ekwadorze. - Ale powiem jedno: to było w pełni przewidywalne – dodał.
Czytaj więcej
Administracja Donalda Trumpa ogłosiła w piątek, że nie wyda wiz wysokim rangą palestyńskim urzędn...
Rubio podkreślił, że ostrzegano kraje zachodnie przed konsekwencjami ich działań, które jego zdaniem nie stworzą państwa palestyńskiego tylko na podstawie konferencji prasowej czy symbolicznych gestów politycznych. - Mówiliśmy im, że to wywoła odwetowe działania ze strony Izraela i utrudni wypracowanie zawieszenia broni w Strefie Gazy – wyjaśniał amerykański dyplomata.
Dodał również, że próby podniesienia statusu Autonomii Palestyńskiej, która sprawuje władzę na Zachodnim Brzegu, osłabiły pozycję rywalizującego z nią Hamasu w Gazie. - W dniu, w którym Francja ogłosiła swoje plany, Hamas natychmiast zerwał rozmowy pokojowe – wskazał Rubio.
Arabscy dyplomaci zakwestionowali wersję wydarzeń podaną przez Rubio, wyjaśniając, że Hamas przedstawił tego dnia stanowisko – które zostało odrzucone przez Izrael i Stany Zjednoczone – kilka godzin przed deklaracją z Paryża.
Mimo to napięcia na linii Zachód-Palestyna uprzednio wzrosły, szczególnie po zapowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który ogłosił, że podczas szczytu ONZ 22 września oficjalnie uzna państwo palestyńskie. Macron podkreśla, że jego decyzja wynika z kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy i braku wysiłków Izraela, by rozwiązać trwający od prawie dwóch lat krwawy konflikt.
Czytaj więcej
Kraje Ligi Arabskiej, w tym Arabia Saudyjska, Egipt, Katar, Jordania, a także Turcja i Unia Europ...
W ostatnich dniach izraelski minister finansów z prawicowego skrzydła, Bezalel Smotrich, ponownie zaapelował o aneksję części Zachodniego Brzegu, co miałoby – jak mówił – „pochować idee niepodległego państwa palestyńskiego”. W reakcji na to, kraje takie jak Belgia, Kanada czy Australia wyraziły poparcie dla inicjatywy francuskiej i praw do niepodległości Palestyny.
Zjednoczone Emiraty Arabskie, które w 2020 r. nawiązały stosunki dyplomatyczne z Izraelem w ramach porozumień abrahamowych, szybko ostrzegły, że aneksja to „czerwona linia”, która poważnie zagrozi tym relacjom.
Czytaj więcej
Z powodu wojny w Strefie Gazy Turcja podjęła decyzję o całkowitym zerwaniu wszelkich więzi handlo...
Minister spraw zagranicznych Izraela, Gideon Sa’ar, w czwartek domagał się od swojego francuskiego odpowiednika wycofania decyzji o jednostronnym uznaniu państwa palestyńskiego, grożąc tym, że Macron nie będzie mile widziany w Izraelu, jeśli temat ten pozostanie na agendzie.
Podczas rozmowy telefonicznej Sa’ar miał zwrócić się do Jean-Noëla Barrota, ministra spraw zagranicznych Francji, z apelem o przemyślenie planu uznania Palestyny, podkreślając, że taki krok „podważa stabilność na Bliskim Wschodzie oraz szkodzi interesom narodowym i bezpieczeństwa Izraela”. - Izrael chce utrzymywać dobre stosunki z Francją, ale Francja musi uszanować nasze stanowisko w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa – zaznaczył Sa’ar.
Według doniesień medialnych, premier Izraela Benjamin Netanjahu uzależnił zgodę na wizytę Macrona w Izraelu od wycofania francuskiej inicjatywy – warunek, który został odrzucony przez prezydenta Francji.
Czytaj więcej
Australia uzna państwo palestyńskie we wrześniu, w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ - zapowiedzia...
Izrael rozpoczął operacje wojskowe w Strefie Gazy w odpowiedzi na atak Hamasu 7 października 2023 r., w wyniku którego zginęło około 1200 osób, a ponad 250 zostało wziętych do niewoli.
W wyniku walk i nalotów, według strony palestyńskiej, w Strefie zginęło 60 000 osób, choć dane te mogą być zaniżone. Izrael kwestionuje te dane i podkreśla, że nie jest jasne, ilu członków Hamasu zginęło, a ilu cywilów.
50 osób pozostaje w niewoli Hamasu. Z tej liczby nie więcej niż 20 żyje. Od kilku tygodni Izrael prowadzi kolejną ofensywę w Strefie Gazy, której celem jest całkowite podbicie enklawy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Władimir Putin zaprosił Wołodymyra Zełenskiego do Moskwy na rozmowę, a nie, by skapitulował - oświadczył rzeczni...
Departament Obrony USA w czwartek późnym wieczorem poinformował, że dwa wenezuelskie myśliwce przeleciały w pobl...
Rosja pełni funkcję głównego wasala, czy raczej – odwołując się do azjatyckich określeń – klienta, którego Chiny...
Redukcja amerykańskiej obecności w Europie nie tylko jest rozważana, i to od lat, ale i Donald Trump rzeczywiści...
Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie bierze pod uwagę wycofania wojsk amerykańskich z Polski i obiecał...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas