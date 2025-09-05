Marco Rubio: Konsekwencją uznania Palestyny będzie aneksja Zachodniego Brzegu

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie konsekwencje może mieć uznanie Palestyny przez Zachód? Jakie były reakcje międzynarodowe na izraelskie plany aneksji?

W jaki sposób decyzje Francji wpływają na relacje z Izraelem?

Jakie są aktualne działania wojskowe Izraela w Strefie Gazy?

W przeciwieństwie do wielu zachodnich polityków Marco Rubio nie potępił wysiłków niektórych członków izraelskiego rządu, którzy rozważają aneksję fragmentów Zachodniego Brzegu, co miałoby zakończyć perspektywę powstania niepodległego państwa palestyńskiego.

Reklama Reklama

- To, co obserwujemy w kontekście Zachodniego Brzegu i kwestii aneksji, nie jest decyzją ostateczną – to przedmiot rozmów w różnych kręgach izraelskiej polityki. Nie będę dziś tego szeroko komentował – powiedział Rubio podczas konferencji prasowej w Ekwadorze. - Ale powiem jedno: to było w pełni przewidywalne – dodał.

„Uznanie Palestyny nie doprowadzi do powstania państwa”

Rubio podkreślił, że ostrzegano kraje zachodnie przed konsekwencjami ich działań, które jego zdaniem nie stworzą państwa palestyńskiego tylko na podstawie konferencji prasowej czy symbolicznych gestów politycznych. - Mówiliśmy im, że to wywoła odwetowe działania ze strony Izraela i utrudni wypracowanie zawieszenia broni w Strefie Gazy – wyjaśniał amerykański dyplomata.