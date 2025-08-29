Turcja zrywa stosunki handlowe i gospodarcze z Izraelem. W tle wojna w Gazie

Turcja zerwała bezpośrednie stosunki handlowe z Izraelem w maju ubiegłego roku, domagając się trwałego zawieszenia broni i natychmiastowego dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W 2023 roku oba kraje zrealizowały wymianę handlową o wartości 7 miliardów dolarów.

Ankara ostro krytykowała izraelskie ataki na Strefę Gazy, a prezydent Recep Tayyip Erdoğan wielokrotnie nazywał działania Izraela ludobójstwem i porównywał premiera Benjamina Netanjahu do Hitlera.

W listopadzie ubiegłego roku władze Turcji odmówiły zgody na wlot samolotu prezydenta Izraela Isaaca Herzoga w przestrzeń powietrzną Turcji w celu podróży na szczyt międzynarodowy w Azerbejdżanie. - Jako Turcja musimy zająć stanowisko w pewnych kwestiach – powiedział później Erdoğan, pytany o incydent.

Wystąpienie szefa tureckiego MSZ przed parlamentem. Fidan mówi o zbrodni ludobójstwa

W informacji dla tureckiego parlamentu Hakan Fidan stwierdził, że Turcja podjęła decyzję o zakazie korzystania z portów przez izraelskie statki, zakazie korzystania z portów izraelskich przez statki tureckie oraz nałożeniu ograniczeń na samoloty wlatujące w turecką przestrzeń powietrzną.