Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Turcja zrywa stosunki handlowe i gospodarcze z Izraelem. W tle wojna w Gazie

Z powodu wojny w Strefie Gazy Turcja podjęła decyzję o całkowitym zerwaniu wszelkich więzi handlowych i gospodarczych z Izraelem i zamyka swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów izraelskich, poinformował w piątek minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan.

Publikacja: 29.08.2025 17:04

Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan

Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan

Foto: Reuters, Murad Sezer

Agnieszka Kazimierczuk

Turcja zerwała bezpośrednie stosunki handlowe z Izraelem w maju ubiegłego roku, domagając się trwałego zawieszenia broni i natychmiastowego dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W 2023 roku oba kraje zrealizowały wymianę handlową o wartości 7 miliardów dolarów.

Ankara ostro krytykowała izraelskie ataki na Strefę Gazy, a prezydent Recep Tayyip Erdoğan wielokrotnie nazywał działania Izraela ludobójstwem i porównywał premiera Benjamina Netanjahu do Hitlera.

W listopadzie ubiegłego roku władze Turcji odmówiły zgody na wlot samolotu prezydenta Izraela Isaaca Herzoga w przestrzeń powietrzną Turcji w celu podróży na szczyt międzynarodowy w Azerbejdżanie. - Jako Turcja musimy zająć stanowisko w pewnych kwestiach – powiedział później Erdoğan, pytany o incydent. 

Czytaj więcej

Beniamin Netanjahu
Konflikty zbrojne
Nowa wojna z udziałem Izraela? Tym razem z państwem NATO

Wystąpienie szefa tureckiego MSZ przed parlamentem. Fidan mówi o zbrodni ludobójstwa

W informacji dla tureckiego parlamentu Hakan Fidan stwierdził, że  Turcja podjęła decyzję o zakazie korzystania z portów przez izraelskie statki, zakazie korzystania z portów izraelskich przez statki tureckie oraz nałożeniu ograniczeń na samoloty wlatujące w turecką przestrzeń powietrzną.

Reklama
Reklama

W zeszłym tygodniu źródła przekazały agencji Reuters, że tureckie władze portowe zaczęły również nieformalnie wymagać od agentów żeglugowych dostarczania pism deklarujących, że statki nie są powiązane z Izraelem i nie przewożą ładunków wojskowych ani niebezpiecznych przeznaczonych dla tego kraju.

- Całkowicie zerwaliśmy handel z Izraelem, zamknęliśmy nasze porty dla statków izraelskich i nie zezwalamy tureckim statkom na wpływanie do portów izraelskich – powiedział Fidan na nadzwyczajnym posiedzeniu parlamentu w sprawie izraelskich ataków na Gazę. - Nie zezwalamy kontenerowcom przewożącym broń i amunicję do Izraela na wkraczanie do naszych portów, a samolotom na wkraczanie w naszą przestrzeń powietrzną – dodał, nie podając innych szczegółów.

Czytaj więcej

Kolejny dzień protestów w Izraelu. Protestujący domagają się natychmiastowego zakończenia wojny w S
Konflikty zbrojne
Strefa Gazy. Atak na szpital w Chan Junis. Celem była kamera Hamasu

Fidan podał niewiele szczegółów, które podsumowałyby kroki, jakie Turcja już podjęła przeciwko Izraelowi w związku z wojną w Strefie Gazy lub zaczęła wdrażać, ale podkreślił, że działania te są spowodowane tym, że Izrael od dwóch lat dopuszcza się zbrodni ludobójstwa w Strefie Gazy, lekceważąc podstawowe wartości ludzkie na oczach świata.

Hakan Fidan: Izrael to kraj o mentalności państwa terrorystycznego

Fidan powiedział również, że Turcja ma zgodę prezydenta na dokonywanie zrzutów pomocy humanitarnej dla Gazy. -  Nasze samoloty są gotowe, gdy tylko Jordania wyrazi zgodę, będziemy mogli to zrobić – powiedział szef tureckiego MSZ

Turcja ostro skrytykowała ofensywę Izraela w Strefie Gazy i oskarża go o ludobójstwo w palestyńskiej enklawie, czemu Izrael zaprzecza. Ankara wstrzymała wszelki handel z Izraelem, wezwała do podjęcia międzynarodowych środków przeciwko niemu i wezwała mocarstwa światowe do zaprzestania wspierania Izraela.

Reklama
Reklama

Minister potępił również działania Izraela poza Strefą Gazy, wskazując na ataki w Libanie, Jemenie, Syrii i Iranie jako „najwyraźniejszy przejaw mentalności państwa terrorystycznego, sprzeciwiającego się porządkowi międzynarodowemu”.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Europa Turcja Azja Izrael

Turcja zerwała bezpośrednie stosunki handlowe z Izraelem w maju ubiegłego roku, domagając się trwałego zawieszenia broni i natychmiastowego dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W 2023 roku oba kraje zrealizowały wymianę handlową o wartości 7 miliardów dolarów.

Ankara ostro krytykowała izraelskie ataki na Strefę Gazy, a prezydent Recep Tayyip Erdoğan wielokrotnie nazywał działania Izraela ludobójstwem i porównywał premiera Benjamina Netanjahu do Hitlera.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Siedziba ambasady Iranu w Canberze
Dyplomacja
Ambasador Iranu dostał siedem dni na opuszczenie Australii
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Propalestyńska i antyizraelska demonstracja w Paryżu, 13 sierpnia
Dyplomacja
Spór o antysemityzm między USA i Francją. Teść córki Trumpa pisze do Macrona
Donald Trump nazwał Łukaszenkę „szanowanym prezydentem”. Aleksander Łukaszenko popiera pokojowego No
USA-Białoruś
Trump naciska na reżim w Mińsku. Łukaszenko pójdzie drogą Ortegi?
Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski
Dyplomacja
Spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim nie będzie
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
W Gazie i jej okolicach zapanował głód - ogłosili eksperci ONZ
Dyplomacja
Eksperci ONZ ogłosili: W Gazie i okolicach zapanował głód. Jest winą człowieka
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie