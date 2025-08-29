Turcja zrywa stosunki handlowe i gospodarcze z Izraelem. W tle wojna w Gazie

Aktualizacja: 29.08.2025 18:51 Publikacja: 29.08.2025 17:04
Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan
Foto: Reuters, Murad Sezer
Turcja zerwała bezpośrednie stosunki handlowe z Izraelem w maju ubiegłego roku, domagając się trwałego zawieszenia broni i natychmiastowego dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W 2023 roku oba kraje zrealizowały wymianę handlową o wartości 7 miliardów dolarów.
Ankara ostro krytykowała izraelskie ataki na Strefę Gazy, a prezydent Recep Tayyip Erdoğan wielokrotnie nazywał działania Izraela ludobójstwem i porównywał premiera Benjamina Netanjahu do Hitlera.
W listopadzie ubiegłego roku władze Turcji odmówiły zgody na wlot samolotu prezydenta Izraela Isaaca Herzoga w przestrzeń powietrzną Turcji w celu podróży na szczyt międzynarodowy w Azerbejdżanie. - Jako Turcja musimy zająć stanowisko w pewnych kwestiach – powiedział później Erdoğan, pytany o incydent.
Czytaj więcej
Interesy Izraela i Turcji w Syrii są totalnie sprzeczne. Ankara grozi Izraelczykom. – Obie strony...
W informacji dla tureckiego parlamentu Hakan Fidan stwierdził, że Turcja podjęła decyzję o zakazie korzystania z portów przez izraelskie statki, zakazie korzystania z portów izraelskich przez statki tureckie oraz nałożeniu ograniczeń na samoloty wlatujące w turecką przestrzeń powietrzną.
W zeszłym tygodniu źródła przekazały agencji Reuters, że tureckie władze portowe zaczęły również nieformalnie wymagać od agentów żeglugowych dostarczania pism deklarujących, że statki nie są powiązane z Izraelem i nie przewożą ładunków wojskowych ani niebezpiecznych przeznaczonych dla tego kraju.
- Całkowicie zerwaliśmy handel z Izraelem, zamknęliśmy nasze porty dla statków izraelskich i nie zezwalamy tureckim statkom na wpływanie do portów izraelskich – powiedział Fidan na nadzwyczajnym posiedzeniu parlamentu w sprawie izraelskich ataków na Gazę. - Nie zezwalamy kontenerowcom przewożącym broń i amunicję do Izraela na wkraczanie do naszych portów, a samolotom na wkraczanie w naszą przestrzeń powietrzną – dodał, nie podając innych szczegółów.
Czytaj więcej
Wojsko Izraela podało wstępne ustalenia śledztwa ws. ataku na szpital w Chan Junis na południu St...
Fidan podał niewiele szczegółów, które podsumowałyby kroki, jakie Turcja już podjęła przeciwko Izraelowi w związku z wojną w Strefie Gazy lub zaczęła wdrażać, ale podkreślił, że działania te są spowodowane tym, że Izrael od dwóch lat dopuszcza się zbrodni ludobójstwa w Strefie Gazy, lekceważąc podstawowe wartości ludzkie na oczach świata.
Fidan powiedział również, że Turcja ma zgodę prezydenta na dokonywanie zrzutów pomocy humanitarnej dla Gazy. - Nasze samoloty są gotowe, gdy tylko Jordania wyrazi zgodę, będziemy mogli to zrobić – powiedział szef tureckiego MSZ
Turcja ostro skrytykowała ofensywę Izraela w Strefie Gazy i oskarża go o ludobójstwo w palestyńskiej enklawie, czemu Izrael zaprzecza. Ankara wstrzymała wszelki handel z Izraelem, wezwała do podjęcia międzynarodowych środków przeciwko niemu i wezwała mocarstwa światowe do zaprzestania wspierania Izraela.
Minister potępił również działania Izraela poza Strefą Gazy, wskazując na ataki w Libanie, Jemenie, Syrii i Iranie jako „najwyraźniejszy przejaw mentalności państwa terrorystycznego, sprzeciwiającego się porządkowi międzynarodowemu”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Turcja zerwała bezpośrednie stosunki handlowe z Izraelem w maju ubiegłego roku, domagając się trwałego zawieszenia broni i natychmiastowego dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W 2023 roku oba kraje zrealizowały wymianę handlową o wartości 7 miliardów dolarów.
Ankara ostro krytykowała izraelskie ataki na Strefę Gazy, a prezydent Recep Tayyip Erdoğan wielokrotnie nazywał działania Izraela ludobójstwem i porównywał premiera Benjamina Netanjahu do Hitlera.
Australia oskarżyła Iran o podpalenia dwóch obiektów związanych ze społecznością żydowską w Sydney i Melbourne,...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
W otwartym liście do Emmanuela Macrona amerykański ambasador radzi, co trzeba zrobić, aby powstrzymać nienawiść...
Urzędujący od ponad trzech dekad dyktator oczekuje zniesienia sankcji w zamian za uwolnienie więźniów polityczny...
- W tym momencie spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, nie jest plan...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
W Gazie i w jej okolicach panuje głód wywołany wyłącznie działaniami człowieka - ocenili eksperci ONZ.
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas